  • BSNL 1 Rupee Offer: BSNL బంపర్ ఆఫర్..కేవలం రూ.1కే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, డేటా..మరికొద్ది రోజుల్లో మాత్రమే!

BSNL 1 Rupee Offer Last Date: బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) మొబైల్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన గమనిక. తక్కువ ధరకే అదనపు డేటాను అందించే పలు అద్భుతమైన ఆఫర్లకు గడువు ముగియబోతోంది. పాత ధరకే ఎక్కువ డేటా ప్రయోజనం పొందాలనుకునే వారు జనవరి 31, 2026 లోపు రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

BSNL 1 Rupee Offer Last Date: బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) మొబైల్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన గమనిక. తక్కువ ధరకే అదనపు డేటాను అందించే పలు అద్భుతమైన ఆఫర్లకు గడువు ముగియబోతోంది. పాత ధరకే ఎక్కువ డేటా ప్రయోజనం పొందాలనుకునే వారు జనవరి 31, 2026 లోపు రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ప్రైవేట్ టెలికాం సంస్థలకు పోటీగా ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఆఫర్ల ద్వారా రోజువారీ డేటా పరిమితిని పెంచారు. అయితే ఈ గడువు మరో రెండు రోజుల్లో ముగియనుంది.

అదనపు డేటా లభించే ప్లాన్లు 
ఈ క్రింది ప్లాన్లలో గతంలో కంటే రోజుకు 0.5GB డేటా అదనంగా లభిస్తుంది.

ప్లాన్ ధర ప్రస్తుత డేటా (రోజుకు) పాత డేటా (రోజుకు) వ్యాలిడిటీ
₹225 3GB 2.5GB 30 రోజులు
₹347 2.5GB 2GB 50 రోజులు
₹485 2.5GB 2GB 72 రోజులు
₹2399 2.5GB 2GB 365 రోజులు

గమనిక: అన్ని ప్లాన్లలోనూ అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలు ఉచితం. డేటా పరిమితి ముగిశాక ఇంటర్నెట్ వేగం 40Kbpsకి తగ్గుతుంది.

సెన్సేషనల్ ₹1 ప్లాన్ (కొత్త కస్టమర్లకు మాత్రమే)
కొత్తగా బిఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ తీసుకునే వారికి ఈ ఆఫర్ ఒక వరం. ఈ రీఛార్జ్ ద్వారా రోజుకు 2GB డేటా, అపరిమిత కాల్స్, 100 SMSలు.. 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రానున్నాయి.  ఈ ప్లాన్‌తో పాటు ఉచిత సిమ్ కార్డ్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ కూడా జనవరి 31 తో ముగియనుంది.

₹251 స్పెషల్ ప్లాన్ (100GB డేటా)
ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే వారి కోసం ఈ ప్లాన్ తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్లాన్ ద్వారా అపరిమిత కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలతో పాటు ఏకమొత్తంగా 100GB హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఉచిత BiTV సబ్‌స్క్రిప్షన్. రోజుకు కేవలం ₹8.36 మాత్రం గానే ఉంది.

బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ అదనపు డేటా, ప్రత్యేక ప్లాన్ల ప్రయోజనం పొందాలంటే వినియోగదారులు ఫిబ్రవరి 1 లోపు తమ మొబైల్స్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ఫ్ కేర్ యాప్ లేదా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

