BSNL 3300 GB Plan: 399 రూపాయలకే మూడు నెలల రీఛార్జ్..3300 జీబీ డేటా పూర్తి ఉచితం..BSNL బంపర్ ఆఫర్!

BSNL Fiber 3300 GB Plan: ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL).. ఇప్పుడు తమ కస్టమర్ల కోసం మరో ఆసక్తికరమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్ మాత్రమే. కేవలం రూ.399 ధరకే 3300 జీబీ డేటాను అందజేస్తుంది. ఈ పరిమిత కాల రీఛార్జ్ ఆఫర్ ద్వారా మీరు సూపర్ ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని పొందుతారని బీఎస్ఎన్ఎల్ హామీ ఇస్తోంది. అయితే ఇది మొబైల్ రీఛార్ కానేకాదు. ఇది కేవలం ఇంటర్నెట్ బ్రాడ్బాండ్ కోసం ప్రవేశపెట్టిన రీఛార్జ్ ప్లాన్. ఇందులో 3300 జీబీ డేటాను వినియోగదారులకు ఇస్తున్నారు.
పరిమిత-కాల ఆఫర్ వివరాలు
ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ సాధారణంగా నెలకు రూ. 499 ధర ఉండే BSNL బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్కు వర్తిస్తుంది. ఈ స్టాండర్డ్ ప్లాన్తో, వినియోగదారులు నెలకు 60 Mbps హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్తో 3300 GB డేటాను పొందుతారు. ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ (FUP) అనగా మీ రీఛార్జ్ ప్లాన్లో ఉన్న డేటాను పూర్తిగా ఖర్చు చేసినా కూడా.. వినియోగదారులు 4Mbps వేగంతో అపరిమిత ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ను పొందుతారు.
BSNL ప్రస్తుతం ఈ ప్లాన్ను రూ.100 తగ్గింపుతో అందిస్తోంది. దీనితో ధర నెలకు రూ. 399గా ఉంది. కంపెనీ X హ్యాండిల్లో పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ప్లాన్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే కొత్త బ్రాడ్బ్యాండ్ వై-ఫై వినియోగదారులు మొదటి మూడు నెలలకు కేవలం రూ.399 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. తొలి రీఛార్జ్ ప్లాన్ గడువు ముగియగానే.. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ రూ.499కే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. తొలిసారి రీఛార్జ్ ప్లాన్ రూ.100 డిస్కౌంట్తో రూ.399 ధరకే అందుబాటులో ఉంది.
BSNL సిల్వర్ జూబ్లీ ప్లాన్
భారత సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (బీఎస్ఎన్ఎల్) తమ 25వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని.. ఇటీవల సిల్వర్ జూబ్లీ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ను ప్రారంభించారు. ఈ ఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ. 625కే అందుబాటు ఉంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులకు అందే ప్రయోజనాలు ఇవే..
1 ) ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా 75Mbps వేగంతో ఇంటర్నెట్ డేటా పొందవచ్చు.
2) 600 కంటే ఎక్కువ లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లు, బండిల్డ్ OTT యాప్లు ఉచితంగా వినియోగించుకోవచ్చు.
3) ఛానెల్ ప్యాకేజీలో 127 ప్రీమియం ఛానెళ్లు ఉన్నాయి.
4) Disney+ Hotstar (బహుశా సూపర్ ప్లాన్), SonyLIV ప్రీమియం వంటి OTT యాప్లకు ఉచిత యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
5) ఇదిలా ఉండగా 28 రోజుల కాలపరిమితితో రూ. 251 ధర కలిగిన బీఎస్ఎన్ఎల్ లెర్నర్స్ ప్లాన్ ఈరోజు, డిసెంబర్ 13న ముగియనుంది. ఈ ప్లాన్ గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని ప్రకారం రోజుకు సుమారు రూ. 9 ఖర్చవుతుంది. మొత్తం వ్యాలిడిటీ కాలానికి 100 జీబీ డేటా, ఉచిత కాల్స్ను అందిస్తుంది.
