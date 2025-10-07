BSNL 5G Launch Date: ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికాం సంస్థ BSNL.. జియో, ఎయిర్టెల్ వంటి ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీల సవాళ్లను మరోసారి పెంచింది. 4G ప్రారంభించిన తర్వాత, BSNL ఇప్పుడు తన వినియోగదారులకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను అందించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. BSNL త్వరలో తన వినియోగదారులకు 5Gని అందించనుంది. రాబోయే ఆరు నుండి ఎనిమిది నెలల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని BSNL 4G టవర్లను 5Gకి అప్గ్రేడ్ చేస్తామని కేంద్ర టెలికాం మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ధృవీకరించారు. ఇది BSNL వినియోగదారులు జియో, ఎయిర్టెల్, Vi వంటి కంపెనీలతో సమానంగా హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను ఆస్వాదించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
4G సర్వీస్, స్థానిక సాంకేతిక విజయాలు:
BSNL 4G సర్వీస్ ప్రారంభించినప్పటి నుండి 5G అప్గ్రేడ్ కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి . ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల కంపెనీ 4G సర్వీస్ను ప్రారంభించారు. ఈ సమయంలో దాదాపు 100,000 కొత్త BSNL 4G మొబైల్ టవర్లు ఒకేసారి ప్రారంభించారు. అదనంగా.. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కంపెనీ త్వరలో 100,000 అదనపు టవర్లను ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికపై పనిచేస్తోంది.
BSNL అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణాలలో ఒకటి దాని మొత్తం 4G నెట్వర్క్ పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతపై నిర్మించింది. దీనిని C-DOT, తేజస్ నెట్వర్క్స్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ విజయంతో.. భారతదేశం తమ సొంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి టెలికాం నెట్వర్క్లను నిర్మించే ప్రపంచంలోని ఐదు దేశాల జాబితాలో చేరింది.
మంత్రి సింధియా ప్రకారం.. 4G నెట్వర్క్ను సృష్టించడం, స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి దానిని అభివృద్ధి చేయడం అంత సులభం కాదు. TCS తన కోర్ సాఫ్ట్వేర్, రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్ (RAN), ఇతర ముఖ్యమైన వ్యవస్థలను కేవలం 22 నెలల్లో విజయవంతంగా అభివృద్ధి చేసింది.
5G సన్నాహాలు, కాలక్రమం:
దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు BSNL స్వదేశీ సాంకేతికత ఆధారంగా 92,564 మొబైల్ టవర్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. 5G టవర్లు ఇప్పుడు 99.8% జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మంత్రి సింధియా ప్రకారం.. BSNL 5G నెట్వర్క్ స్వావలంబన భారతదేశం వైపు ఒక ప్రధాన అడుగుగా పరిగణించబడుతుంది. కంపెనీ ప్రస్తుత 4G నెట్వర్క్ ఇప్పటికే 5G-సిద్ధంగా ఉంది. అందువల్ల, టవర్ అప్గ్రేడ్ ప్రక్రియకు ఎక్కువ సమయం లేదా కృషి అవసరం లేదు.
ముందుగా ఈ నగరాల్లో సేవలు ప్రారంభం:
నివేదికల ప్రకారం.. BSNL 5G సేవ సాఫ్ట్ లాంచ్ ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి జరగవచ్చు. మీడియా నివేదికలు డిసెంబర్ 2025 నాటికి ఢిల్లీ, ముంబైలలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి BSNL మరోసారి సిద్ధంగా ఉందనే దానికి ఇదే నిదర్శనం.
