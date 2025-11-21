BSNL 9 Rupees Plan: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) తన కస్టమర్ల కోసం ఒక ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్ను ప్రకటించింది. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా కేవలం రూ.9 ధరకే అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆఫర్ గురించి తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు!
విద్యార్థుల కోసం 'స్టూడెంట్ స్పెషల్' ప్లాన్..
BSNL ఇటీవల 'స్టూడెంట్ స్పెషల్' పేరుతో రూ. 251 విలువైన ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్ను తీసుకువచ్చింది. 'చదవండి, ఆడుకోండి, BSNLతో కనెక్ట్ అయి ఉండండి' అనే నినాదంతో కంపెనీ ఈ కొత్త ప్లాన్ను ప్రకటించింది.
|ప్రయోజనం
|వివరాలు
|ధర
|₹251
|చెల్లుబాటు (Validity)
|28 రోజులు
|వాయిస్ కాల్స్
|అపరిమిత (Unlimited) వాయిస్ కాల్స్
|డేటా
|100GB హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా
|SMS
|రోజుకు 100 SMSలు ఉచితం
ముఖ్య గమనిక: ఈ ప్లాన్ కొత్త, పాత కస్టమర్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది.
నెలకు కేవలం రూ.8-9 లకే రీఛార్జ్?
ఈ స్టోరీలో 'కేవలం రూ.8-9కే మీరు అన్లిమిటెడ్ ప్రయోజనాలు పొందుతారు' అని తెలియజేశాము. దీని వెనుక చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఈ రూ.251 ప్లాన్ను ఒక ఏడాది మొత్తం (12 నెలలు) వాడుకోవాలనుకుంటే రోజు వారీ ఖర్చు గురించి తెలుసుకోవచ్చు. నెలకు వచ్చే ఖర్చు సుమారుగా రూ. 251 / 28 X 30 X 12 = రూ. 3227 వరకు అవుతుంది. కానీ, ప్లాన్ ధరను 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో పోలిస్తే, ఒక్కో రోజుకు సుమారుగా రూ. 9 అవుతుంది.
దీని ఉద్దేశం: ఒక రోజుకు కేవలం రూ.9 ఖర్చుతో 100GB డేటా, అపరిమిత కాల్స్ను పొందే గొప్ప అవకాశం ఉందని బీఎస్ఎన్ఎల్ చెప్పదలచుకుంది.
స్వదేశీ 4G టెక్నాలజీ: ఈ విద్యార్థుల ప్రత్యేక పథకం గురించి BSNL CMD ఎ. రాబర్ట్ జె. రవి మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్లాన్ ద్వారా స్థానికంగా అభివృద్ధి చేయబడిన BSNL 4G నెట్వర్క్కు ప్రాప్యత లభిస్తుందని తెలిపారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' చొరవతో BSNL 4G సేవలను అందిస్తోంది. ఈ 4G టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసిన ఐదవ దేశం భారత్ అని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే విద్యార్థులకు ఇది చాలా బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆఫర్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆఫర్ పరిమిత సమయం వరకే: ఈ ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్ కేవలం డిసెంబర్ 14 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని BSNL స్పష్టం చేసింది. కాబట్టి, ఈ ఆఫర్ ప్రయోజనాలను పొందాలనుకుంటే వెంటనే రీఛార్జ్ చేసుకోవడం మంచిది.
