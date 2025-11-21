English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • BSNL Recharge Plan: కేవలం రూ.9 లకే 100GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు..BSNL స్పెషల్ ఆఫర్!

BSNL Recharge Plan: కేవలం రూ.9 లకే 100GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు..BSNL స్పెషల్ ఆఫర్!

BSNL 9 Rupees Plan: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) తన కస్టమర్ల కోసం ఒక ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా కేవలం రూ.9 ధరకే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్ ప్లాన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆఫర్ గురించి తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:26 PM IST

విద్యార్థుల కోసం 'స్టూడెంట్ స్పెషల్' ప్లాన్..
BSNL ఇటీవల 'స్టూడెంట్ స్పెషల్' పేరుతో రూ. 251 విలువైన ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను తీసుకువచ్చింది. 'చదవండి, ఆడుకోండి, BSNLతో కనెక్ట్ అయి ఉండండి' అనే నినాదంతో కంపెనీ ఈ కొత్త ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది.

ప్రయోజనం వివరాలు
ధర ₹251
చెల్లుబాటు (Validity) 28 రోజులు
వాయిస్ కాల్స్ అపరిమిత (Unlimited) వాయిస్ కాల్స్
డేటా 100GB హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా
SMS రోజుకు 100 SMSలు ఉచితం

ముఖ్య గమనిక: ఈ ప్లాన్ కొత్త, పాత కస్టమర్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది.

Also Read: Treasure Hunt: తెలంగాణలో గుప్తనిధులు..ఇంటి కింద రాగి బిందెల్లో భారీ సంపద..వేట మొదలుపెట్టిన కేటుగాళ్లు!

నెలకు కేవలం రూ.8-9 లకే రీఛార్జ్?
ఈ స్టోరీలో 'కేవలం రూ.8-9కే మీరు అన్‌లిమిటెడ్ ప్రయోజనాలు పొందుతారు' అని తెలియజేశాము. దీని వెనుక చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఈ రూ.251 ప్లాన్‌ను ఒక ఏడాది మొత్తం (12 నెలలు) వాడుకోవాలనుకుంటే రోజు వారీ ఖర్చు గురించి తెలుసుకోవచ్చు. నెలకు వచ్చే ఖర్చు సుమారుగా రూ. 251 / 28 X 30 X 12 = రూ. 3227 వరకు అవుతుంది. కానీ, ప్లాన్ ధరను 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో పోలిస్తే, ఒక్కో రోజుకు సుమారుగా రూ. 9 అవుతుంది. 

దీని ఉద్దేశం: ఒక రోజుకు కేవలం రూ.9 ఖర్చుతో 100GB డేటా, అపరిమిత కాల్స్‌ను పొందే గొప్ప అవకాశం ఉందని బీఎస్ఎన్ఎల్ చెప్పదలచుకుంది.

స్వదేశీ 4G టెక్నాలజీ: ఈ విద్యార్థుల ప్రత్యేక పథకం గురించి BSNL CMD ఎ. రాబర్ట్ జె. రవి మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్లాన్ ద్వారా స్థానికంగా అభివృద్ధి చేయబడిన BSNL 4G నెట్‌వర్క్‌కు ప్రాప్యత లభిస్తుందని తెలిపారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' చొరవతో BSNL 4G సేవలను అందిస్తోంది. ఈ 4G టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసిన ఐదవ దేశం భారత్ అని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే విద్యార్థులకు ఇది చాలా బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆఫర్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆఫర్ పరిమిత సమయం వరకే: ఈ ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్ కేవలం డిసెంబర్ 14 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని BSNL స్పష్టం చేసింది. కాబట్టి, ఈ ఆఫర్ ప్రయోజనాలను పొందాలనుకుంటే వెంటనే రీఛార్జ్ చేసుకోవడం మంచిది.

Also Read: EPF Ceiling Hike: ఉద్యోగులకు నూతన సంవత్సర కానుక..పీఎఫ్ వేతన పరిమితిలో భారీ పెంపు యోచన!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

