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BSNL Freedom Plan 2026: ఆగస్టు 15న వినియోగదారులకు స్పెషల్ ఆఫర్.. రూ.1 రీఛార్జ్ ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ మళ్లీ వచ్చేసింది!

BSNL 1 Rupee Freedom Plan 2026: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం దిగ్గజ సంస్థ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ (BSNL) స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా కొత్త వినియోగదారుల కోసం తన పాపులర్ 'రూ.1 ఫ్రీడమ్‌ ప్లాన్‌'ను మళ్లీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గతేడాది తీసుకొచ్చిన ఈ ఆఫర్‌కు మంచి స్పందన రావడంతో, తాజాగా 'ఫ్రీడమ్‌ 2.0' పేరుతో కొన్ని మార్పులతో దీన్ని పునరుద్ధరించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 13, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:57 PM IST
BSNL Freedom Plan 2026: ఆగస్టు 15న వినియోగదారులకు స్పెషల్ ఆఫర్.. రూ.1 రీఛార్జ్ ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ మళ్లీ వచ్చేసింది!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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BSNL Freedom Plan 2026: ఆగస్టు 15న వినియోగదారులకు స్పెషల్ ఆఫర్.. రూ.1 రీఛార్జ్ ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ మళ్లీ వచ్చేసింది!
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