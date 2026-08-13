/BSNL Freedom Plan 2026: ఆగస్టు 15న వినియోగదారులకు స్పెషల్ ఆఫర్.. రూ.1 రీఛార్జ్ ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ మళ్లీ వచ్చేసింది!

BSNL 1 Rupee Freedom Plan 2026: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం దిగ్గజం బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా తన కొత్త, అలాగే ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారుల కోసం అదిరిపోయే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. మార్కెట్లో ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలతో పోటీపడుతూ తక్కువ ధరకే మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్న బీఎస్ఎన్ఎల్, తాజాగా తన పాపులర్ 'రూ.1 ఫ్రీడమ్ ప్లాన్'ను మళ్లీ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. గతేడాది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఆఫర్కు ప్రజల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో, ఈసారి 'ఫ్రీడమ్ 2.0' పేరుతో మరింత ఆకర్షణీయంగా దీన్ని పునరుద్ధరించింది.
రూ.1 ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ ప్రత్యేకతలు..
ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ కింద కొత్త వినియోగదారులు కేవలం రూ.1 చెల్లించి సరికొత్త బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ కార్డ్ను పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, తొలి రీఛార్జ్ ప్లాన్ (FRC) కూడా పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ కాలపరిమితిని 24 రోజులుగా నిర్ణయించారు.
ఈ 24 రోజుల పాటు వినియోగదారులకు అపరిమిత (అన్లిమిటెడ్) వాయిస్ కాల్స్, రోజువారీ వినియోగం కోసం 100 ఎస్సెమ్మెస్లు, అలాగే ప్రతిరోజూ 1 జీబీ హైస్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది.
అయితే ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ కేవలం కొత్తగా బీఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ తీసుకునే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పాత యూజర్లకు ఇది వర్తించదు. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 12 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని బీఎస్ఎన్ఎల్ తన అధికారిక 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా స్పష్టం చేసింది.
రూ.2399 వార్షిక ప్లాన్పై అదనపు వ్యాలిడిటీ బోనస్..
కేవలం కొత్త యూజర్ల కోసమే కాకుండా, ఇప్పటికే ఉన్న పాత వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని బీఎస్ఎన్ఎల్ తన వార్షిక ప్లాన్పై కూడా భారీ తగ్గింపులు, అదనపు లాభాలను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రూ.2399 వార్షిక ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను కంపెనీ సవరించింది. సాధారణంగా ఈ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అయితే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కానుకగా ఈ ప్లాన్కు అదనంగా మరో 47 రోజులను కలుపుతూ మొత్తం 412 రోజుల సుదీర్ఘ కాలపరిమితిని అందిస్తోంది.
ఈ వార్షిక ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకున్న కస్టమర్లకు అన్లిమిటెడ్ లోకల్, ఎస్టీడీ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్సెమ్మెస్లతో పాటు ప్రతిరోజూ 2 జీబీ హైస్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. ఆగస్టు 12 నుంచి సెప్టెంబర్ 12 మధ్యకాలంలో రీఛార్జ్ చేసుకునే యూజర్లకు మాత్రమే ఈ స్పెషల్ వార్షిక ఆఫర్ వర్తిస్తుందని టెలికాం వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అందిస్తున్న ఈ సద్వినియోగ ఆఫర్లను ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని టెలికాం నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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