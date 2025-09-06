English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL Recharge Plan: తీపికబురు చెప్పిన BSNL..72 రోజులు అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్, 2 జీబీ డేటా!

BSNL 72 Days Recharge Plan: ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బిఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) మరో చౌక రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ నుండి వచ్చిన ఈ ప్లాన్ 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ప్లాన్ లో అపరమిత కాలింగ్‌తో పాటు డేటా వంటి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 6, 2025, 03:48 PM IST

BSNL 72 రోజుల చెల్లుబాటుతో మరో చౌక ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో, వినియోగదారులు రోజుకు 2 GB డేటా, అపరిమిత కాలింగ్ మొదలైన అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. BSNL నిరంతరం తన నెట్‌వర్క్‌కు కొత్త యూజర్స్ ను ఆకర్షిస్తుంది. కానీ తాజా TRAI నివేదికలో, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికాం సంస్థ వినియోగదారుల సంఖ్య తగ్గింది.

ఆగస్టులో  కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి కంపెనీ రూ.1 ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది 30 రోజుల చెల్లుబాటు, రోజుకు 2GB డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, ఉచిత SMS వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. BSNL నుండి ఈ ఉచిత ఆఫర్ కొత్త వినియోగదారుల కోసం. BSNL నుండి ఈ రూ.1 ఆఫర్ ఆగస్టు 31న ముగియాల్సి ఉంది. కానీ కంపెనీ ఇప్పుడు దానిని సెప్టెంబర్ 15 వరకు పొడిగించింది. అదేవిధంగా, పాత వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ ఈ చౌక ప్లాన్‌ను ప్రారంభించింది.

బిఎస్ఎన్ఎల్ తన అధికారిక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ నుండి ఈ చౌకైన ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది. భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో, వినియోగదారులు 72 రోజుల చెల్లుబాటును పొందుతారు. రూ. 485 ధర గల ఈ చౌక ప్లాన్‌లో, వినియోగదారులు అపరిమిత కాలింగ్, ఉచిత జాతీయ రోమింగ్ ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో 2GB హై స్పీడ్ డేటా, రోజుకు 100 ఉచిత SMSలు లభిస్తాయి.

దీనితో పాటు BSNL తన మొబైల్ వినియోగదారులందరికీ BiTV యాక్సెస్‌ను కూడా అందిస్తోంది. వినియోగదారులు 350 కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు, OTT యాప్‌లకు యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఇది మాత్రమే కాదు, కంపెనీ ఇటీవల BiTV ప్రీమియం ప్లాన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. రూ. 151 ప్లాన్‌లో, వినియోగదారులు 450 కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు, 23 కి పైగా OTT యాప్‌లు మొదలైన వాటికి యాక్సెస్ పొందుతారు.

బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా త్వరలో తన 5జి సేవలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఈ సంస్థ వేగంగా కొత్త టవర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ కంపెనీ భారతదేశం అంతటా ప్రతి టెలికాం రంగంలో 4G సేవలను ప్రారంభించింది. కంపెనీ ఇప్పుడు ప్రధాన దృష్టి నెట్‌వర్క్ విస్తరణపై ఉంది. ఇటీవల, కంపెనీ 1 లక్ష కొత్త 4G/5G టవర్లను ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు కంపెనీ 1 లక్ష కొత్త మొబైల్ టవర్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది.

