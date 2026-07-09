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నెట్‌వర్క్ సిగ్నల్స్ అవసరం లేదు.. కొండల్లో ఉన్నా కాల్స్ మాట్లాడొచ్చు.. BSNL తెచ్చిన శాటిలైట్ ఫోన్..!!

BSNL Satellite Phone: దేశంలోని ఏకైక ప్రభుత్వరంగ సంస్థ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్.. ఒక కొత్త శాటిలైట్ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 1.34 లక్షలు. కానీ ఈ ఫోన్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండదు. ఈ ఫోన్ కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఫోన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:41 PM IST
నెట్‌వర్క్ సిగ్నల్స్ అవసరం లేదు.. కొండల్లో ఉన్నా కాల్స్ మాట్లాడొచ్చు.. BSNL తెచ్చిన శాటిలైట్ ఫోన్..!!

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నెట్‌వర్క్ సిగ్నల్స్ అవసరం లేదు.. కొండల్లో ఉన్నా కాల్స్ మాట్లాడొచ్చు.. BSNL తెచ్చిన శాటిలైట్ ఫోన్..!!
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