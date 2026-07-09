BSNL Satellite Phone: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్.. కొత్త శాటిలైట్ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. మొబైల్ టవర్ సిగ్నల్స్ అందుబాటులో లేని ప్రాంతాలలో కూడా కాల్స్ చేయడానికి వీలు కల్పించే కొత్త శాటిలైట్ ఫోన్ను BSNL ప్రారంభించింది. ఈ ఫోన్ను అడవులు, తీర ప్రాంతాలు, పర్వత ప్రాంతాలు .. విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ఉపయోగించవచ్చు. అయితే.. ఇది సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్ లాగా అందరూ కొనుగోలు చేయగలిగేంత తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉండదు.
ఈ ఫోన్ ధర రూ. 134,166. దీనిని కొనుగోలు చేయడానికి.. మీరు ముందుగా టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం నుండి ప్రత్యేక అనుమతి తీసుకోవల్సి ఉంటుంది. అనుమతి లేకుండా శాటిలైట్ ఫోన్ను కలిగి ఉండటం లేదా ఉపయోగించడం చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుందని బీఎస్ఎన్ఎల్ పేర్కొంది. మామూలుగా సాధారణ మొబైల్ ఫోన్లు అనేవి సమీపంలోని టవర్ల ద్వారా పనిచేస్తుంటాయి. కానీ ఈ శాటిలైట్ ఫోన్ నేరుగా ఉపగ్రహానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల.. సెల్యులార్ నెట్వర్క్ లేని ప్రాంతాలలో కూడా వాయిస్ కాల్స్ చేయవచ్చు. ఈ సేవ కోసం అంతర్జాతీయ శాటిలైట్ నెట్వర్క్ కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు బీఎస్ఎన్ఎల్ తెలిపింది.
ఈ ఫోన్లో అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ఎస్ఓఎస్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇది ఒకే ఛార్జ్పై ఎక్కువసేపు పనిచేసే బ్యాటరీ లైఫ్ను, కఠినమైన పరిస్థితులను తట్టుకోగల దృఢమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంది. అత్యవసర కమ్యూనికేషన్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని రూపొందించారు. రక్షణ శాఖ, సముద్ర రవాణా, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు.. మైనింగ్ పరిశ్రమ.. మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేసే సంస్థలు, సాహస యాత్రికులు, మారుమూల ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే వారి కోసం ఈ ఫోన్ను రూపొందించినట్లు బీఎస్ఎన్ఎల్ పేర్కొంది. ఇది సాధారణ వినియోగదారులకే కాకుండా ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్నవారికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిపింది.
అనుమతి పొందడంలో ఉన్న ఇబ్బందులతో పాటు.. శాటిలైట్ ఫోన్లు ప్రాచుర్యం పొందకపోవడానికి అనేక ఇతర కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలోని అతిపెద్ద లోపం కాల్ లాగ్ అని చెప్పాలి. అంటే.. మీరు మాట్లాడిన తర్వాత మీ వాయిస్ రిసీవర్కు చేరడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. మరో సమస్య ఖర్చు. శాటిలైట్ ఫోన్ కొని, దానితో కాల్స్ చేయడం చాలా ఖరీదైనది, నిమిషానికి 100 రూపాయలకు పైగా ఖర్చవుతుంది. అంతేకాకుండా, శాటిలైట్ ఫోన్లు సాధారణ ఫోన్ల కంటే చాలా పెద్దవిగా మరియు బరువుగా ఉంటాయి.
కాగా దేశవ్యాప్తంగా 4జీ సేవలను విస్తరించడంపై కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ దృష్టి సారించింది. తాము ఇప్పటికే సుమారు 99,000 4జీ కేంద్రాలను ప్రారంభించినట్లు ఆ సంస్థ తెలిపింది. మరిన్ని 4జీ టవర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వవచ్చని కూడా పేర్కొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి