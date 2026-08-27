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BSNL VI Sharing: జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ ఆధిపత్యానికి చెక్..అతి తక్కువ ధరలకే BSNL, వొడాఫోన్ ఐడియా చారిత్రాత్మక ఒప్పందం!

BSNL VI Network Sharing: భారత టెలికాం రంగంలో రిలయన్స్ జియో, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌ల పెరుగుతున్న ఆధిపత్యానికి సవాలు విసురుతూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL), ప్రైవేట్ రంగ సంస్థ వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) చేతులు కలిపాయి. దేశవ్యాప్తంగా నెట్‌వర్క్‌లు, మొబైల్ టవర్లు, ఆప్టికల్ ఫైబర్ మౌలిక సదుపాయాలను పరస్పరం పంచుకోవడానికి ఇరు సంస్థలు ఒక సమగ్ర ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. దీనివల్ల వినియోగదారులకు మెరుగైన కనెక్టివిటీతో పాటు సరసమైన ధరల్లో రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లు లభించే అవకాశం ఉంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:30 PM IST
BSNL VI Sharing: జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ ఆధిపత్యానికి చెక్..అతి తక్కువ ధరలకే BSNL, వొడాఫోన్ ఐడియా చారిత్రాత్మక ఒప్పందం!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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