BSNL VI Network Sharing: ఒకే తాటిపైకి బీఎస్ఎన్ఎల్, వొడాఫోన్ ఐడియా భారతీయ టెలికాం మార్కెట్లో మరో విప్లవాత్మక మార్పునకు నాంది పడింది. మార్కెట్లో జియో, ఎయిర్టెల్ కంపెనీల హవాకు అడ్డుకట్ట వేసేలా ప్రభుత్వ రంగ బీఎస్ఎన్ఎల్, ప్రైవేట్ సంస్థ వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) భాగస్వామ్య ఒప్పందం దిశగా అడుగులు వేశాయి.
సీఎన్బీసీ ఆవాజ్ నివేదిక ప్రకారం.. వొడాఫోన్ ఐడియా సీఈఓ అభిజిత్ కిషోర్, బీఎస్ఎన్ఎల్ ఛైర్మన్ రాబర్ట్ జె.రవిల మధ్య జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఈ వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకోబడింది. గతంలో కేవలం ఢిల్లీ, ముంబై నగరాలకే పరిమితమైన ఈ మౌలిక సదుపాయాల భాగస్వామ్యాన్ని ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ఈ ఒప్పందం ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ కొత్త ఒప్పందం ద్వారా రెండు సంస్థలు కీలకమైన పరస్పర సహకారాన్ని అందించుకోనున్నాయి.
1) నెట్వర్క్ రోమింగ్ ఒప్పందాలు: బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో దాని వినియోగదారులు వొడాఫోన్ ఐడియా నెట్వర్క్ను, అలాగే వొడాఫోన్ ఐడియా నెట్వర్క్ బలహీనంగా ఉన్న చోట దాని వినియోగదారులు బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ను వినియోగించుకోవచ్చు (ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్-సర్కిల్ రోమింగ్).
2) వనరుల పంపిణీ: ఇరు కంపెనీలు తమ టవర్లను, ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్లను పరస్పరం పంచుకుంటాయి.
3) ఆదాయ భాగస్వామ్యం: రెండు కంపెనీల మధ్య ప్రత్యేక ఆదాయ భాగస్వామ్య నమూనా (Revenue Sharing Model) అమల్లోకి వస్తుంది. దీని ద్వారా ఒక కంపెనీ వినియోగదారులు మరో కంపెనీ నెట్వర్క్ వాడటం ద్వారా రెండు సంస్థలకూ ఆదాయం లభిస్తుంది.
పరస్పర ప్రయోజనాలు ఈ చారిత్రాత్మక భాగస్వామ్యం వల్ల ఇరు కంపెనీలకు విడివిడిగా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగనున్నాయి.
వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) పొందే లాభాలు..
బీఎస్ఎన్ఎల్కు చెందిన విస్తారమైన మౌలిక సదుపాయాలు, మార్గ హక్కులు (Right of Way), భూగర్భ నెట్వర్క్ సేవలను వొడాఫోన్ ఐడియా ఉపయోగించుకుంటుంది. ఇది Vi తన 4G, 5G సేవలను దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరించడానికి, భారీ వ్యయాలను ఆదా చేసుకోవడానికి దోహదపడుతుంది. తమ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించే బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారుల ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) పొందే లాభాలు..
గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో నెట్వర్క్ మెరుగుపరచడానికి Vi మొబైల్ టవర్లను బీఎస్ఎన్ఎల్ ఉపయోగించుకుంటుంది. దీనివల్ల ప్రతిచోటా కొత్త టవర్లను నిర్మించాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయి. వొడాఫోన్ ఐడియాకు చెందిన అత్యుత్తమ మార్కెటింగ్, మార్కెట్ అనుభవం కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ కు కలిసొస్తుంది.
జియో, ఎయిర్టెల్లకు బలమైన పోటీ ప్రస్తుతం మౌలిక సదుపాయాల పరంగా చూస్తే జియో, ఎయిర్టెల్ కంటే బీఎస్ఎన్ఎల్, వొడాఫోన్ ఐడియా చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి.
మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం వివిధ కంపెనీల టవర్ల/సైట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రిలయన్స్ జియో: సుమారు 333,000 సైట్లు
భారతీ ఎయిర్టెల్: 292,000 సైట్లు
వొడాఫోన్ ఐడియా: 190,000 సైట్లు
బీఎస్ఎన్ఎల్: 121,000 సైట్లు
ఇప్పుడు బీఎస్ఎన్ఎల్, వొడాఫోన్ ఐడియాలు చేతులు కలపడం ద్వారా వీటి ఉమ్మడి నెట్వర్క్ కవరేజ్ విస్తరించి వినియోగదారులకు మరింత నాణ్యమైన కనెక్టివిటీ అందుతుంది.
వినియోగదారులకు, ప్రభుత్వానికి కలిగే లాభం ఏంటి?
ఇటీవల ఎయిర్టెల్ తన కొన్ని తక్కువ ధర రీఛార్జ్ ప్లాన్లను నిలిపివేయడం, అలాగే జియో కూడా ప్లాన్ల ధరలను పెంచవచ్చనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఈ ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం వినియోగదారులకు చౌకైన ప్లాన్లతో కూడిన అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఒప్పందంతో బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ప్రయోజనం..
కేంద్ర ప్రభుత్వం బీఎస్ఎన్ఎల్ ను నేరుగా నియంత్రించడంతో పాటు, వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi)లో కూడా 49 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. కాబట్టి ఇరు కంపెనీలు విడిగా వేల కోట్లు ఖర్చు చేసే బదులు, ఉన్న వనరులను పంచుకోవడం ద్వారా ప్రభుత్వ ధనం వృథా కాకుండా ఆదా అవుతుంది.
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