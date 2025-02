Nirmala Sitharaman Sarees: నిర్మలమ్మ చీరలతో శారీ ఎగ్జిబిషన్‌ పెట్టవచ్చు.. బడ్జెట్‌ సందర్భంగా ఏ కలర్‌ శారీ ధరించారో చూడండి

Nirmala Sitharaman Sarees Significance: కేంద్ర బడ్జెట్ ను సమర్పించారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. ఆర్థికమంత్రి బడ్జెట్ ను సమర్పించేటప్పుడు కట్టుకునే చీరకూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అది భారతీయ సంస్క్రుతిని, వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించేలా చేస్తుంది. ప్రతి చీర కూడా భారతదేశంలోని భిన్నమైన సాంస్క్రుతిక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందుకే నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ సమర్పించే రోజు కట్టుకునే చీరలు కూడా ఎంతో ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉంటాయి.

గత ఏడాది నిర్మలమ్మ ఫిబ్రవరిలో మధ్యంతర బడ్జెట్ ను సమర్పించారు. ఆ సమయంలో నీలిరంగు చీరను ధరించారు. ఇది పశ్చిమబెంగాల్లో లభించే కంఠ ఎంబ్రాయిడరీ. ఈ చీరపై కనిపించే ఆకు డిజైన్ బెంగాల్ కు చెందిన ప్రాచీన ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ లో ఒకటి. బెంగాల్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఈ నీలిరంగు చీరను తెప్పించుకుని మరి ఆమె ధరించారు. ఇది ఆక్వా కల్చర్ ఉత్పాదకతను భారతదేశంలోని మత్స్య రంగం అభివ్రుద్ధికి సూచికగా అభివర్ణించారు.

ఇక 2024 -25లో పూర్తి బడ్జెట్ ను సమర్పించేటప్పుడు నిర్మల సీతారామన్ ఏపీకి చెందిన మంగళగిరి చీరు తెప్పించుకుని ధరించారు. మెజంతా రంగు బోర్డర్ తో కూడిన హాఫ్ వైట్ మంగళగిరి చీర ఇది. చూసేందుకు చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ చీరును కట్టుకోవడం ద్వారా ఆమె ఏపీకి వ్యవసాయ అవసరాలకు కీలకమైన పోలవరం నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుకు నిధులు మంజూరు చేశారు.

Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is all set to present #UnionBudget2025 in the Parliament today.

She will present and read out the Budget through a tab, instead of the traditional 'bahi khata'. pic.twitter.com/Iky9TSOsNW

— ANI (@ANI) February 1, 2025