English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Budget 2026: సామాన్యులకు ఎంత పన్నులు తగ్గుతాయి? ఏ వస్తువులు చౌకగా మారతాయ్..!!

Budget 2026: సామాన్యులకు ఎంత పన్నులు తగ్గుతాయి? ఏ వస్తువులు చౌకగా మారతాయ్..!!

Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం నాడు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.  ఈ నేపథ్యంలో నిర్మలమ్మ ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ పై సామాన్యులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ మోర్గాన్ స్టాన్లీ బడ్జెట్ 2026లో భారీ పన్ను ఉపశమనం అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతోంది. చిన్నపాటి పన్ను రాయితీలు మాత్రమే వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం రోడ్లు, రైల్వేలు, ఆరోగ్యం, విద్య, MSMEలు, ఉపాధి సృష్టిపై ఎక్కువగా ఖర్చు చేయనుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 17, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

Vivo T4X 5G Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.3,000 చెల్లిస్తే.. Vivo T4X 5G మొబైల్ మీ సొంతం!
5
Vivo T4X
Vivo T4X 5G Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.3,000 చెల్లిస్తే.. Vivo T4X 5G మొబైల్ మీ సొంతం!
Actress Prema Tragedy: చిరునవ్వుతో కనిపించే హీరోయిన్ ప్రేమ జీవితంలో ఇంత విషాదం ఉందా..?
5
Actress Prema
Actress Prema Tragedy: చిరునవ్వుతో కనిపించే హీరోయిన్ ప్రేమ జీవితంలో ఇంత విషాదం ఉందా..?
Gold Rate Today: హమ్మయ్య.. కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుందాం.. వారం తర్వాత తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జనవరి 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..??
5
gold price
Gold Rate Today: హమ్మయ్య.. కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుందాం.. వారం తర్వాత తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జనవరి 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..??
Prabhas The Raja Saab Heroine: పెళ్లయిపోయిన స్టార్ హీరోతో ప్రభాస్ హీరోయిన్ రిలేషన్..!
5
Prabhas The Raja Saab
Prabhas The Raja Saab Heroine: పెళ్లయిపోయిన స్టార్ హీరోతో ప్రభాస్ హీరోయిన్ రిలేషన్..!
Budget 2026: సామాన్యులకు ఎంత పన్నులు తగ్గుతాయి? ఏ వస్తువులు చౌకగా మారతాయ్..!!

Budget 2026: బడ్జెట్ 2026 నేపథ్యంలో సామాన్యుల జేబుపై దాని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందన్న అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. పన్నుల్లో ఉపశమనం లభిస్తుందా? నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయా? పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ వంటి కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వం ఏదైనా ఊరట కల్పిస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అందరి మనసుల్లో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మోర్గాన్ స్టాన్లీ విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక, రాబోయే బడ్జెట్ దిశను, ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యూహాన్ని స్పష్టంగా సూచిస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనాల ప్రకారం..  ఈసారి ప్రభుత్వం పన్ను నిర్ణయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. గత బడ్జెట్‌లో వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను రేట్లను తగ్గించడం వల్ల పన్ను వసూళ్ల వృద్ధి ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాలేదు. అంచనాల ప్రకారం 21 శాతానికి పైగా ఉండాల్సిన పన్ను వృద్ధి, వాస్తవంగా కేవలం 6.8 శాతానికే పరిమితమైంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఆదాయంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ 2026లో భారీ పన్ను తగ్గింపులు వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. అయితే.. పూర్తిగా ఉపశమనం ఉండదని కాదు. పెద్ద ఎత్తున పన్ను స్లాబ్ మార్పులు కాకపోయినా, చిన్నపాటి సర్దుబాట్లు, రిబేట్‌లలో స్వల్ప మార్పులు లేదా పరిమిత రాయితీలు ఇవ్వవచ్చని అంచనా. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ వసూళ్లపై భారం పడకుండా, సామాన్యులకు కొంత ఊరట కల్పించే ప్రయత్నం ఉండొచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ద్రవ్యోల్బణంపై కూడా బడ్జెట్ ప్రభావం కీలకంగా ఉండనుంది. ప్రభుత్వ ఖర్చులు పెరిగితే, వాటికి అవసరమైన నిధుల కోసం పన్ను ఆధారాన్ని విస్తరించడం లేదా కొన్ని సేవలపై ఛార్జీలు పెంచే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం పెట్రోల్, డీజిల్, విద్యుత్, గ్యాస్, రేషన్ వంటి నిత్యావసరాల ధరలపై పడవచ్చు. సబ్సిడీల్లో మార్పులు జరిగితే కొన్ని వస్తువులు ఖరీదయ్యే అవకాశాన్ని కూడా కొట్టిపారేయలేము. ఇక వ్యయపరంగా చూస్తే, ప్రభుత్వం తన ప్రధాన ఎజెండాపైనే దృష్టి సారించనుంది. రోడ్లు, రైల్వేలు, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, నీటి సరఫరా వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెంచే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్యం, విద్య, పట్టణ సేవల వంటి సామాజిక మౌలిక రంగాలపై ఖర్చును పెంచడం ద్వారా ప్రజల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగనుంది. ఇవి నేరుగా సామాన్యుల దైనందిన జీవితంపై సానుకూల ప్రభావం చూపే అంశాలుగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Also Read: Yogi Adityanath: అంతా టీచరే చేశారు.. యోగి బాల్డ్ హెడ్‌కి కారణం తెలుసుకుంటే మైండ్ బ్లాక్‌ అవుతుంది.. ఓసారి ఈ యూపీ సీఎం బాల్యంలోకి తొంగిచూద్దామా?

ఉపాధి అవకాశాల సృష్టి కూడా ఈ బడ్జెట్‌లో కీలక అంశంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా MSME రంగానికి మద్దతు, సులభమైన రుణాల కల్పన, నైపుణ్యాభివృద్ధి, డిజిటల్ స్కిల్స్‌పై పెట్టుబడులు పెరగవచ్చని మోర్గాన్ స్టాన్లీ నివేదిక సూచిస్తోంది. దీని ద్వారా చిన్న, మధ్యతరహా వ్యాపారాలకు ఊతం లభించి, కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా.. బడ్జెట్ 2026లో సామాన్యులకు భారీ పన్ను ఉపశమనం కంటే, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, సామాజిక రంగాలపై పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాల పెంపుపైనే ప్రభుత్వం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించేందుకు సబ్సిడీలు, టారిఫ్‌ల్లో మార్పులు జరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ బడ్జెట్ సామాన్యుల జేబుపై భారం పూర్తిగా తగ్గించకపోయినా, దీర్ఘకాలంలో జీవన సౌకర్యాలు మెరుగుపడేలా మార్గం వేసే బడ్జెట్‌గా ఉండవచ్చని అంచనా వేయొచ్చు.

Also Read: Pension: తమ సంబంధాన్ని ఎప్పుడూ దాచలేదు..లివ్‌-ఇన్‌-పార్ట్‌నెర్‌కు పెన్షన్ ఇవ్వాల్సిందే.. కేంద్రానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు..!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Budget 2026income tax reliefsasta mahnga listFiscal DeficitCAPEX

Trending News