English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Budget 2026 Fuel Prices: వాహనదారులకు షాక్? ఫిబ్రవరి 1 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్!

Budget 2026 Fuel Prices: వాహనదారులకు షాక్? ఫిబ్రవరి 1 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్!

Budget 2026 Petrol Increase: కేంద్ర బడ్జెట్ (2026-27) ప్రవేశపెట్టడానికి కౌంట్‌డౌన్ మొదలైన వేళ, సామాన్యులకు ఇంధన ధరల సెగ తగిలేలా కనిపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్‌ను సమర్పించనున్న నేపథ్యంలో, పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని ఓ ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ తన నివేదికలో విశ్లేషించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 11, 2026, 01:39 PM IST

Trending Photos

Shukraditya Raja Yoga 2026: సంక్రాంతి వారంలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు, ఆనందం సొంతం!
6
Shukra Aditya Raja Yoga
Shukraditya Raja Yoga 2026: సంక్రాంతి వారంలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు, ఆనందం సొంతం!
Divya Bharathi Photo: నెట్టింట సుడిగాలి సుధీర్ హీరోయిన్ మోత మోగిస్తోంది..ఎర్ర డ్రస్సులో పిచ్చెక్కిస్తోన్న తమిళ్ పాప!
6
Divya Bharathi
Divya Bharathi Photo: నెట్టింట సుడిగాలి సుధీర్ హీరోయిన్ మోత మోగిస్తోంది..ఎర్ర డ్రస్సులో పిచ్చెక్కిస్తోన్న తమిళ్ పాప!
Jio: జియో టాప్‌ రీఛార్జ్‌ డీల్.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ అన్ని ఒక్క ప్లాన్‌లో!
6
Jio Recharge Plan
Jio: జియో టాప్‌ రీఛార్జ్‌ డీల్.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ అన్ని ఒక్క ప్లాన్‌లో!
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?
Budget 2026 Fuel Prices: వాహనదారులకు షాక్? ఫిబ్రవరి 1 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్!

Budget 2026 Petrol Increase: కేంద్ర బడ్జెట్ (2026-27) ప్రవేశపెట్టడానికి కౌంట్‌డౌన్ మొదలైన వేళ, సామాన్యులకు ఇంధన ధరల సెగ తగిలేలా కనిపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్‌ను సమర్పించనున్న నేపథ్యంలో, పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని ఓ ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ తన నివేదికలో విశ్లేషించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

లీటరుకు రూ.3 - 4 పెరిగే అవకాశం!
ప్రభుత్వ ఆదాయ వనరులను పెంచుకోవడంలో భాగంగా, ఆటో ఇంధనాలపై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని (Excise Duty) లీటరుకు 3 నుండి 4 రూపాయల వరకు పెంచవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఏడాదికి సుమారు రూ.50,000 కోట్ల నుండి రూ.70,000 కోట్ల వరకు అదనపు ఆదాయం సమకూరే అవకాశం ఉంది.

ధరల పెంపునకు కారణాలేంటి?
2025 ఏప్రిల్ నుండి నవంబర్ వరకు ప్రభుత్వ ఆదాయ వసూళ్లు బడ్జెట్ అంచనాల్లో కేవలం 56 శాతానికే పరిమితమయ్యాయి. గత ఏడాది (60%) తో పోలిస్తే ఇది తక్కువగా ఉండటంతో ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. జీడీపీలో ఆర్థిక లోటును 4.4 శాతానికి తగ్గించాలనే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి భారీగా నిధులు అవసరం.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు సుమారు $61 డాలర్ల వద్ద తక్కువగా ఉండటంతో, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCs) భారీ మార్జిన్లను ఆర్జిస్తున్నాయి. ఈ ప్రయోజనాన్ని పన్ను రూపంలో ప్రభుత్వం తన వైపు తిప్పుకోవాలని భావిస్తోంది.

ప్రభుత్వానికి కలిగే లాభం ఎంత?
ఫైనాన్షియల్ నివేదిక ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం.. ఇంధనంపై లీటరుకు రూ.1 సుంకం పెంచితే.. ఏడాదికి రూ. 17,000 కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. లీటరుకు రూ. 4 వరకు పెంచితే అది జీడీపీలో 0.15 నుండి 0.2% ఆదాయానికి సమానం అవుతుంది.

ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచితే, చమురు కంపెనీలు ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపైకి నెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగి, రవాణా ఖర్చులు ఖరీదవ్వడం ద్వారా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై కూడా ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, ఈ పెంపుపై ప్రభుత్వం నుండి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ రోజున దీనిపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.

Also Read: Mana Shankara Vara Prasad Ticket Price: అటు ఆంధ్రా..ఇటు తెలంగాణలో మెగాస్టార్‌కి లైన్ క్లియర్! రేపు రాత్రి ప్రీమియర్స్..టికెట్ ధర ఎంతంటే?

Also Read: Ladki Bahin Yojana: మహిళలకు ప్రభుత్వం సంక్రాంతి కానుక..ఖాతాల్లోకి రూ.3,000..పండక్కి ఆడవాళ్లకు వరం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

petrol price hikeBudget 2026 Fuel PricesPetrol Diesel Price HikeBudget 2026 Petrol Increasediesel price hike

Trending News