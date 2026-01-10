English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Budget 2026: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిర్మలమ్మ గుడ్‌ న్యూస్.. బడ్జెట్‌లో ఈ 5 పెద్ద ప్రకటనలు..?

Budget 2026: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిర్మలమ్మ గుడ్‌ న్యూస్.. బడ్జెట్‌లో ఈ 5 పెద్ద ప్రకటనలు..?

Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ 2026న ప్రవేశపెట్టబోయే కేంద్ర బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన అంచనాలు రోజురోజుకూ ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. ఈసారి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పన్ను సంస్కరణలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరోసారి మధ్యతరగతి, జీతభత్యాల ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులకు ఊరటనిచ్చే ప్రకటనలు చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:49 PM IST

Budget 2026: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిర్మలమ్మ గుడ్‌ న్యూస్.. బడ్జెట్‌లో ఈ 5 పెద్ద ప్రకటనలు..?

Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ 2026న ప్రవేశపెట్టబోయే కేంద్ర బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన అంచనాలు రోజురోజుకూ ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. ఈసారి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పన్ను సంస్కరణలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరోసారి మధ్యతరగతి, జీతభత్యాల ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులకు ఊరటనిచ్చే ప్రకటనలు చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.

కేంద్ర బడ్జెట్ 2025 లో పన్ను చెల్లింపుదారులకు బిగ్ రిలీఫ్ : 
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్ను వ్యవస్థను సరళీకృతం చేయడం, స్వచ్ఛందంగా పన్ను చెల్లింపులను ప్రోత్సహించడం, పన్ను చెల్లింపుదారులపై భారం తగ్గించడం వంటి లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతోంది. 2020 బడ్జెట్‌లో కొత్త ఆదాయపు పన్ను విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం, ఆ తర్వాత దాన్ని ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్‌ను పెంచడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 2024 బడ్జెట్‌లో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేసి పెట్టుబడిదారులకు ఊరటనిచ్చింది. ఇక 2025 బడ్జెట్‌లో అయితే ఏటా రూ.12 లక్షల వరకు ఆదాయాన్ని పన్ను రహితంగా ప్రకటించడం ద్వారా పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.

క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడిదారులకు ట్యాక్స్ నుంచి రిలీఫ్? 
ఇప్పుడు 2026 బడ్జెట్‌లో క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడిదారులపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముందని పన్ను నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2022 బడ్జెట్‌లో క్రిప్టో లావాదేవీలపై 1 శాతం TDS, లాభాలపై 30 శాతం ఫ్లాట్ ట్యాక్స్ విధించడం వల్ల ఈ రంగం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. లాభాలపై నష్టాలను సర్దుబాటు చేసుకునే అవకాశం లేకపోవడం కూడా పెట్టుబడిదారులను నిరుత్సాహపరిచింది. ఈ నేపథ్యంలో క్రిప్టో పరిశ్రమ ప్రభుత్వం వద్ద పన్ను ఉపశమనం కోరుతోంది. ఈసారి బడ్జెట్‌లో కనీసం TDS రేటును తగ్గించడం లేదా నష్టాల సర్దుబాటుకు అవకాశం కల్పించడం వంటి మార్పులు రావచ్చన్న ఆశలు ఉన్నాయి.

స్టాక్స్, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లపై గుడ్ న్యూస్? 
ఇక స్టాక్స్, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల పెట్టుబడిదారులకు కూడా శుభవార్త వచ్చే అవకాశముంది. ప్రస్తుతం దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై పన్ను రహిత పరిమితి రూ.1.25 లక్షలుగా ఉంది. దీనిని 2026 బడ్జెట్‌లో రూ.2 లక్షలకు పెంచే ఆలోచనపై ప్రభుత్వం పరిశీలన చేస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా జరిగితే చిన్న, మధ్యస్థ పెట్టుబడిదారులకు పెద్ద ఊరట లభించడంతో పాటు ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

కొత్త విధానంలో ప్రాథమిక పన్ను మినహాయింపు పరిమితి పెరగవచ్చు:
కొత్త ఆదాయపు పన్ను విధానంలో ప్రాథమిక మినహాయింపు పరిమితి కూడా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రూ.4 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి పన్ను మినహాయింపు ఉంది. దీన్ని రూ.5 లక్షలకు పెంచితే తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు గణనీయమైన ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ముఖ్యంగా కొత్త విధానాన్ని ఎంచుకున్న ఉద్యోగులు, యువతకు ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Also Read: Budget 2026: బడ్జెట్‌పై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్న సీనియర్ సిటిజన్లు? అందులో రాయితీ దక్కుతుందా..??

కొత్త విధానంలో టర్మ్, ఆరోగ్య బీమాపై కూడా తగ్గింపు: 
అదే విధంగా కొత్త పన్ను విధానంలో టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలపై కూడా తగ్గింపులు అనుమతించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మినహాయింపులు పాత విధానంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొత్త విధానంలో కూడా 80C, 80D తరహా ప్రయోజనాలు కల్పిస్తే మరింత మంది కొత్త విధానానికి మారే అవకాశం ఉంటుంది.

డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు ఈ బడ్జెట్ కీలకం: 
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు కూడా ఈ బడ్జెట్ కీలకంగా మారొచ్చు. 2023 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త నిబంధనల వల్ల డెట్ ఫండ్ల లాభాలపై పన్ను భారం పెరిగింది. దీంతో ఈ విభాగంపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి తగ్గింది. 2026 బడ్జెట్‌లో ఈ నిబంధనలను సడలించి, మళ్లీ డెట్ ఫండ్లకు ఆకర్షణ తీసుకురావాలనే ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తోందని సమాచారం.

మొత్తానికి 2026 కేంద్ర బడ్జెట్ పన్ను చెల్లింపుదారులు, పెట్టుబడిదారులు, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కీలకంగా మారనుంది. ఫిబ్రవరి 1న వచ్చే ప్రకటనలు నిజంగా ఊరటనిస్తాయా లేదా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే.

 Also Read: EPFO: 30కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Union BudgetBudgetBudget 2026Union Budget 2026Nirmala Sitharaman

