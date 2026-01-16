Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టున్న బడ్జెట్ 2026పై సామాన్యులు గంపెడు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. బడ్జెట్ 2026తో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చౌకగా మారతాయని చాలా మంది వినియోగదారులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే పరిశ్రమ వర్గాలు మాత్రం ఈ ఆశలకు విరుద్ధమైన సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి. బడ్జెట్ ప్రభావంతో ధరలు తగ్గే అవకాశం కంటే.. రాబోయే నెలల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు మరింత ఖరీదయ్యే పరిస్థితులే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
దీనికి ప్రధాన కారణం కృత్రిమ మేధస్సు (AI) , హై-పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ (HPC) రంగాల్లో వేగంగా పెరుగుతున్న వినియోగం. ఈ విస్తరణ వల్ల మెమరీ చిప్లపై డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. అదే సమయంలో సరఫరా పరిమితంగా ఉండటంతో మెమరీ ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈ ప్రభావం నేరుగా స్మార్ట్ఫోన్, టీవీ, ల్యాప్టాప్ తయారీదారులపై పడుతోంది. పరిశ్రమ అంచనాల ప్రకారం... వచ్చే రెండు నెలల్లోనే ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ధరలు మరో 4 నుంచి 8 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది కొత్త విషయం కాదు. ఇప్పటికే గత నవంబర్–డిసెంబర్ నెలల్లోనే స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు సగటున 3 శాతం నుంచి 21 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఈ ఏడాది మొత్తం ధరల పెరుగుదల ఒకేసారి కాకుండా, ప్రతి త్రైమాసికం లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో నెలవారీగా కొనసాగవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం.. ప్రపంచ మెమరీ మార్కెట్ ప్రస్తుతం హైపర్-బుల్ దశలో ఉంది. అంటే ధరలు చాలా వేగంగా, నిరంతరంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి. గత త్రైమాసికంలోనే మెమరీ చిప్ ధరలు దాదాపు 50 శాతం పెరిగాయి. ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో మరో 40–50 శాతం వరకు పెరుగుదల నమోదవుతుండగా, ఏప్రిల్–జూన్ కాలంలో కూడా అదనంగా 20 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా.
కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ పరిశోధన డైరెక్టర్ తరుణ్ పాఠక్ మాట్లాడుతూ, ఈ ధరల భారాన్ని ఇప్పటికే కొన్ని బ్రాండ్లు వినియోగదారులపై మోపడం ప్రారంభించాయని తెలిపారు. వివో, నథింగ్ వంటి స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు జనవరిలోనే తమ హ్యాండ్సెట్ ధరలను రూ.3,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు పెంచాయి. మరోవైపు, శామ్సంగ్ వంటి బ్రాండ్లు నేరుగా ధరలు పెంచకుండా, ఇప్పటివరకు అందిస్తున్న క్యాష్బ్యాక్లు, ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లను తగ్గించడం ద్వారా పరోక్షంగా ధరల పెంపును అమలు చేస్తున్నాయి.
తరుణ్ పాఠక్ మాటల్లో చెప్పాలంటే.. 2026లోనే కాకుండా వచ్చే ఏడాదిలో కూడా మెమరీ చిప్ల ధరలు తగ్గే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. కొత్త మోడళ్ల లాంచ్ సమయంలో బ్రాండ్లు ఈ ఖర్చును లెక్కలోకి తీసుకుంటాయి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ధరలు అదుపులో ఉంచేందుకు డిస్ప్లేలు లేదా ఇతర భాగాల నాణ్యతను కొద్దిగా తగ్గించడం వంటి కాస్ట్ కటింగ్ చర్యలు తీసుకునే అవకాశమూ ఉందని ఆయన తెలిపారు.
మెమరీ చిప్ల సరఫరా కూడా పెద్ద సవాలుగా మారింది. కోడాక్, థామ్సన్, బ్లాపంక్ట్ వంటి టీవీ బ్రాండ్లను విక్రయిస్తున్న సూపర్ ప్లాస్ట్రోనిక్స్ సంస్థ తనకు అవసరమైన మెమరీ చిప్ ఆర్డర్లలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే అందుకోగలుగుతోందని తెలిపింది. ఇది తయారీ, సరఫరా చైన్పై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ధరల పెరుగుదల ఎలా జరుగుతోందో సూపర్ ప్లాస్ట్రోనిక్స్ సీఈఓ అవనీత్ సింగ్ మార్వా వివరించారు. ఆయన ప్రకారం, నవంబర్లో ధరలు 7 శాతం పెంచగా, డిసెంబర్లో మరో 10 శాతం పెరిగాయి. ఫిబ్రవరిలో మళ్లీ 4 శాతం పెంపు ప్రణాళికలో ఉంది. అంతేకాదు, రాబోయే రిపబ్లిక్ డే సేల్లో కూడా గతంలా భారీ డిస్కౌంట్లు ఉండబోవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Also Read: Yogi Adityanath: అంతా టీచరే చేశారు.. యోగి బాల్డ్ హెడ్కి కారణం తెలుసుకుంటే మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది.. ఓసారి ఈ యూపీ సీఎం బాల్యంలోకి తొంగిచూద్దామా?
రిటైల్ రంగం కూడా ఇదే విషయాన్ని ధృవీకరిస్తోంది. ల్యాప్టాప్ ధరలు ఇప్పటికే 5–8 శాతం వరకు పెరిగాయని రిటైలర్లు చెబుతున్నారు. ప్రధాన టీవీ కంపెనీలు కూడా త్వరలో ధరల పెంపును అమలు చేయనున్న సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. గ్రేట్ ఈస్టర్న్ రిటైల్ డైరెక్టర్ పుల్కిత్ బైద్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ధరల పెరుగుదల డిమాండ్పై తక్షణ ప్రభావం చూపుతుందని, వినియోగదారులు కొనుగోళ్లను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉందని అన్నారు.
ఆల్ ఇండియా మొబైల్ రిటైలర్స్ అసోసియేషన్ (AIMRA) గణాంకాల ప్రకారం.. నవంబర్–డిసెంబర్ కాలంలోనే స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు 3 నుంచి 21 శాతం వరకు పెరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా 1.5 లక్షలకు పైగా మొబైల్ స్టోర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న AIMRA, బ్రాండ్ల నుంచి అందిన సంకేతాల ఆధారంగా, రాబోయే నెలల్లో మొత్తం ధరల పెరుగుదల 30 శాతం వరకు చేరవచ్చని హెచ్చరిస్తోంది.
ధరల పెరుగుదల వల్ల అమ్మకాలపై ప్రతికూల ప్రభావం తప్పదని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. AIMRA చైర్మన్ కైలాష్ లఖ్యాని మాట్లాడుతూ, ఈ పరిస్థితి వల్ల మార్కెట్లో 10–12 శాతం వరకు క్షీణత రావచ్చని అన్నారు. ముఖ్యంగా రూ.20,000 లోపు స్మార్ట్ఫోన్ల విభాగంపై ఎక్కువ ప్రభావం పడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇదే అతిపెద్ద అమ్మకాల సెగ్మెంట్. ఇప్పటికే వినియోగదారులు వేచి చూసే ధోరణిలోకి వెళ్లిపోయారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. 2026లో స్మార్ట్ఫోన్ అమ్మకాలు గతంలో అంచనా వేసిన 2 శాతం క్షీణతను మించిపోయే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మెమరీ చిప్ ధరలు పెరగడం, హ్యాండ్సెట్ ధరలు ఎక్కడం, రూపాయి విలువ బలహీనపడటం ఇవన్నీ కలిసి మార్కెట్పై అదనపు ఒత్తిడిని సృష్టిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, 4GB RDIMM మెమరీ ధర సెప్టెంబర్ 2025లో డాలర్ 255గా ఉండగా.. డిసెంబర్ నాటికి అది డాలర్ 450కి చేరింది. మార్చి 2026 నాటికి అదే ధర డాలర్ 700 వరకు వెళ్లవచ్చని అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ 2026 నుంచి తక్షణ ధరల ఊరట ఆశించడం కష్టమేనని పరిశ్రమ నిపుణులు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు.
Also Read: Pension: తమ సంబంధాన్ని ఎప్పుడూ దాచలేదు..లివ్-ఇన్-పార్ట్నెర్కు పెన్షన్ ఇవ్వాల్సిందే.. కేంద్రానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook