Union Budget 2026: యూనియన్ బడ్జెట్ దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఈసారి బడ్జెట్పై సీనియర్ సిటిజన్లు గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1, 2026న బడ్జెట్ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనుండగా.. సీనియర్ సిటిజన్ ప్రయాణికులంతా ఒక కీలక నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అదే… రైల్వే టికెట్లపై సీనియర్ సిటిజన్ డిస్కౌంట్ తిరిగి వస్తుందా? అన్న ప్రశ్న.
ఇటీవల భారత రైల్వే తీసుకున్న నిర్ణయం వృద్ధులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసింది. డిసెంబర్ 26, 2025 నుంచి రైల్వేలు ప్రయాణ ఛార్జీలను పెంచాయి. ముఖ్యంగా 215 కిలోమీటర్లకు మించిన ప్రయాణాలకు ఈ పెంపు వర్తిస్తోంది. జనరల్ కోచ్లో కిలోమీటరుకు ఒక పైసా, మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలోని నాన్-ఏసీ, ఏసీ కోచ్లకు కిలోమీటరుకు రెండు పైసలు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా రైల్వేలకు సుమారు రూ. 600 కోట్ల అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా. కానీ దీని భారం నేరుగా ప్రయాణికులపై, ముఖ్యంగా వృద్ధులపై పడుతోంది.
కోవిడ్కు ముందు పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేది. 2019 వరకు భారత రైల్వేలు సీనియర్ సిటిజన్లకు భారీ రాయితీలు అందించేవి. 60 ఏళ్లు పైబడిన పురుషులకు టికెట్ ధరపై 40 శాతం తగ్గింపు ఉండేది. అలాగే 58 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు 50 శాతం డిస్కౌంట్ లభించేది. ఈ సౌకర్యం మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లతో పాటు రాజధాని, శతాబ్ది, దురంతో వంటి ప్రీమియం రైళ్లకు కూడా వర్తించేది. ఉదాహరణకు, ఒక రాజధాని రైలులో ఫస్ట్ ఏసీ టికెట్ ధర రూ. 4,000 అయితే, సీనియర్ సిటిజన్ అదే టికెట్ను సుమారు రూ. 2,000 నుంచి రూ. 2,300 మధ్య పొందగలిగేవారు. అప్పట్లో దూర ప్రయాణం వృద్ధులకు చాలా సరసమైనదిగా ఉండేది.
Also Read: EPFO: 30కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫోన్పే, గూగుల్ పే నుంచే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్డ్రా.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
అయితే 2020లో కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఈ సౌకర్యాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అప్పట్లో రైళ్లు ఖాళీగా నడవడం, ఆదాయం తగ్గిపోవడం, రైల్వే ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఒత్తిడి పెరగడం ఇందుకు కారణాలుగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. రైళ్లు మళ్లీ ప్రయాణికులతో నిండిపోయాయి. ఆదాయాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. అయినప్పటికీ, సీనియర్ సిటిజన్ డిస్కౌంట్ మాత్రం ఇప్పటివరకు తిరిగి ప్రారంభించలేదు. ఇదే అంశం వృద్ధ ప్రయాణికుల్లో అసంతృప్తిని పెంచుతోంది.
వృద్ధులు చెబుతున్నది ఒకటే... పదవీ విరమణ తర్వాత ఆదాయం పరిమితంగా ఉంటుంది. చాలా మంది పెన్షన్ లేదా తమ పొదుపులపైనే ఆధారపడుతున్నారు. వైద్య చికిత్సల కోసం, మతపరమైన యాత్రల కోసం లేదా పిల్లలను, మనవళ్లను కలవడానికి వారు తరచూ ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెరుగుతున్న రైల్వే ఛార్జీలు వారి జేబులపై తీవ్ర భారం వేస్తున్నాయి. కనీసం కోవిడ్కు ముందు ఉన్న టికెట్ రాయితీ అయినా తిరిగి వస్తే తమకు ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుందని వారు భావిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు అందరి చూపు ఫిబ్రవరి 1, 2026పై ఉంది. ఆ రోజు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం సీనియర్ సిటిజన్ల దీర్ఘకాల డిమాండ్ను పరిగణలోకి తీసుకుంటుందా? లేదా? అన్నది కీలకంగా మారింది. రైల్వే టికెట్లపై డిస్కౌంట్ తిరిగి అమలులోకి వస్తే, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వృద్ధ ప్రయాణికులకు ఇది నిజమైన ఊరటగా మారుతుంది. ఈసారి బడ్జెట్ సీనియర్ సిటిజన్లకు నిజంగా ఒక శుభవార్త తీసుకొస్తుందా అనే ఉత్కంఠ ఇప్పుడు దేశమంతా నెలకొంది.
Also Read: Gold Mines: ఇరాన్ కుబేరుడి నిధి.. భూగర్భంలో ఏకంగా 22 మిలియన్ టన్నుల బంగారం.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook