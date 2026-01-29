English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Cars Prices: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఈ కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..?

Cars Prices: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఈ కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..?

Car Prices Reduction India: యూరోపియన్ యూనియన్ (EU)తో భారత్ కీలక ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంతో లగ్జరీ కార్ల ధరలపై దిగుమతి సుంకం భారీగా తగ్గనుంది. ప్రస్తుతం 110 శాతం ట్యాక్స్ ఉండగా.. ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తే 10 శాతానికి తగ్గనుంది. ఏ కార్ల ధరలు ఎంత వరకు తగ్గుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:04 PM IST

Cars Prices: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఈ కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..?

Car Prices Reduction India: మన దేశంలో ఆటోమొబైల్ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న చాలా మందిలో తమకంటూ సొంతంగా ఓ కారు ఉండాలని భావిస్తుండడంతో అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. అమెరికా, చైనా దేశాల తరువాత భారత్‌లోనే ఎక్కువగా కార్లు అమ్ముడవుతున్నాయి. అధిక ట్యాక్స్‌ల కారణంగా ఖరీదైన కార్ల ధరలు ఆకాశన్నింటాయి. అయితే యూరోపియన్ యూనియన్ (EU)తో ఒప్పందం కుదరడంతో కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ ఒప్పందంతో 17 విదేశీ బ్రాండ్ల కార్ల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఈ ఒప్పందం ఏంటి..? కార్ల ధరలు ఎంత తగ్గుతాయి..? ఏ బ్రాండ్లపై తగ్గింపు ఉంటుంది..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..

దాదాపు 18 ఏళ్ల తరువాత ఈయూతో భారత్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. దీంతో యూరప్ నుంచి వచ్చే కార్ల ట్యాక్స్‌ను భారత్ 110 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించింది. యూరప్‌లో తయారు చేసి.. భారత్‌ దిగుమతి చేసుకునే కార్ల ధరలు మాత్రమే తగ్గనున్నాయి. ఈ ఒప్పందం 2027 నాటికి దశలవారీగా అమలులో వస్తుంది. ఆడి, మినీ కూపర్, ఫియట్, స్కోడా, మెర్సిడెస్, ఫెరారీ, వోక్స్‌వ్యాగన్, సిట్రోయెన్, వోల్వో, పోర్స్చే, జీప్, బెంట్లీ, BMW, రెనాల్ట్, రోల్స్ రాయిస్, లంబోర్గిని, ల్యాండ్ రోవర్, జాగ్వార్ కార్ల ధరలు తగ్గనున్నాయి.

ఈ ఒప్పందం ప్రకారం.. ప్రతి ఏడాది యూరప్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే గరిష్టంగా 2,50,000 వాహనాల వరకు తగ్గిన సుంకానికి లోబడి ఉంటాయి. ఇది టారిఫ్ రేట్ కోటా (TRQ) వ్యవస్థ.. దీనిని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT), కస్టమ్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ పర్యవేక్షిస్తాయి. ఇక భారత్‌లో అసెంబుల్ చేసిన లగ్జరీ కార్ల ధరలు మాత్రం యాథావిధిగా ఉంటాయి. ఇండియన్ అసెంబుల్ చేసిన కారు చౌకగా లభించదు. చాలా మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్లు, BMW కార్ల విడిభాగాలను దిగుమతి చేసుకుని.. భారత్‌లో అసెంబుల్ చేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఇలాంటి అసెంబుల్ చేసిన కార్లపై 15 నుంచి 16.5 శాతం దిగుమతి సుంకం పడుతుంది. అంటే ఈ కార్ల ఇప్పటికే తక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకే FTA వల్ల ఎలాంటి తేడా ఉండదు.

ట్యాక్స్‌ తగ్గింపునకు సంబంధించి ప్రభుత్వం అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తుంది. ఇందుకు కాస్త సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దిగుమతి సుంకాలు కొన్ని నెలల్లో దశలవారీగా తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ ఏడాది చివరి నాటికి లేదా 2027 ప్రారంభంలో లగ్జరీ కార్ల ధరలు తగ్గింపు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. 
 
ధర ఎంత తగ్గుతుందంటే..?

ఉదాహరణకు మెర్సిడెస్-బెంజ్ జి-వ్యాగన్ కారును తీసుకుందాం.. ఈ కారు ప్రస్తుత ధర మన దేశంలో రూ.4 కోట్లుగా ఉంది. ఈ కారుపై 110 శాతం దిగుమతి సుంకం 2 కోట్ల 10 లక్షల రూపాయలు.  కొత్త 10 శాతం దిగుమతి సుంకం అమలు చేస్తే.. దీని ధర ఒక కోటి తొంభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయల వరకు తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ఐదు సంవత్సరాలు దిగుమతి సుంకం నుంచి మినహాయించారు. దేశీయ మార్కెట్లో టాటా మోటార్స్, మహీంద్రా & మహీంద్రాలను కంపెనీలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఐదేళ్ల తరువాత ఈవీ కార్లలపై దిగుమతి సుంకం తగ్గించనున్నారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Cars pricesCars Prices in IndiaIndia EU FTAIndia EU free trade agreementCar prices reduction India

