Business Idea: రూ.120 ఖర్చుతో 5 - 6 లక్షల రూపాయలు సంపాదన! రైతులే రారాజులు!

Garlic Farming India: వ్యవసాయంలో వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగించే రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు. దీని వల్ల రైతులు మంచి దిగుబడిని పొందుతారు. స్థానిక సాంకేతికతను అవలంబించడం ద్వారా వెల్లుల్లిని పండించి మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధ్యప్రదేశ్లోని గుణ జిల్లాలోని అజ్రోడా గ్రామానికి చెందిన రైతు జితేంద్ర నగర్ వెల్లుల్లి సాగులో స్థానిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించారు. ఇది ఉత్పత్తిని రెండు నుండి రెండున్నర రెట్లు పెంచుతోంది. గతంలో ఎకరం పొలంలో వెల్లుల్లి దిగుబడి 8 నుండి 9 క్వింటాళ్లు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పంట 18 నుండి 20 క్వింటాళ్లుగా వస్తోంది. సిటీలోని సాంకేతికత ఈ ప్రాంతంలోని అనేక మంది రైతులను ఆకర్షించింది.. వారు ఇప్పుడు అతని మార్గాన్ని అనుసరించడం ద్వారా వెల్లుల్లి సాగు చేయడం ప్రారంభించారు.
పొలాన్ని లోతుగా దున్నడం
జితేంద్ర గత దశాబ్ద కాలంగా వెల్లుల్లిని పండిస్తున్నాడు. కానీ మూడేళ్ల క్రితం స్థానిక పద్ధతులను అవలంబించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఐదు నెలల క్రితం పొలాన్ని లోతుగా దున్నడం ప్రారంభించాడు. తాను తయారు చేసుకున్న ఎరువులు, విత్తనాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించాడు. నీటిపారుదలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ.. అతను రోజుకు ఏడు నుండి ఎనిమిది సార్లు పంటకు నీరు పెట్టడం చేస్తూ వచ్చాడు. ఈ ప్రయత్నాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఉత్పత్తిలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది.
రెట్టింపు ఉత్పత్తి
ఇప్పుడు వారు ఎకరానికి 18 నుండి 20 క్వింటాళ్ల వెల్లుల్లిని తీస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల రైతులు ఇప్పటికీ 9 నుండి 10 క్వింటాళ్ల వరకు మాత్రమే వెల్లుల్లిని తీయగలుగుతున్నారు. వారి పంట దిగుబడి చూసి, గ్రామంలోని ఇతర రైతులు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరించడం ప్రారంభించారు. అజ్రోడా గ్రామంలో మొత్తం జనాభా 1200 మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడి చాలా మంది రైతులు వెల్లుల్లి సాగుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
అజ్రోదాస్ మహాకల్ వెల్లుల్లి
ప్రస్తుతం ఆ గ్రామంలోని రైతులు దాదాపు 300 ఎకరాల్లో వెల్లుల్లిని సాగు చేస్తున్నారు. దీని వల్ల వారికి ఎకరానికి లక్ష రూపాయల లాభం వస్తోంది. ఈ వెల్లుల్లి ఇప్పుడు రాజస్థాన్లోని చిప్పబరావ్డ్, ఛబ్రా మండీలలో 'అజ్రోదాస్ మహాకల్ వెల్లుల్లి' పేరుతో ప్రాచుర్యం పొందింది. దీని నాణ్యత చాలా బాగుంది. ఇది ఊటీ, ఢిల్లీ-రాజస్థాన్లకు చెందిన సూపర్ శంకర్ వెల్లుల్లికి గట్టి పోటీని ఇస్తోంది.
వర్షం నష్టం
గతంలో వాతావరణం మీద ఆధారపడి ఉండే గోధుమ, శనగ, ఆవాలు, కొత్తిమీర వంటి పంటలను గ్రామంలో పండించేవారు, కానీ వెల్లుల్లి ఇప్పుడు సురక్షితమైన ఎంపికగా ఉద్భవించింది. ఇది భూగర్భంలో పెరిగే పంట.. కాబట్టి తుఫానులు లేదా వర్షం వల్ల నష్టం జరిగే ప్రమాదం లేదు. అందుకే రైతులు ఇప్పుడు సాంప్రదాయ పంటలకు బదులుగా వెల్లుల్లి వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.
వెల్లుల్లి సాగు
ఈ పంటలో ధర అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. గత సంవత్సరం వెల్లుల్లి ధర క్వింటాలుకు రూ.35,000 వరకు ఉండేది. కానీ ఈ సంవత్సరం ధర రూ.6,000 నుంచి రూ. 7,000కి తగ్గింది. అయినప్పటికీ రైతులు ఒకేసారి అమ్మరు. కానీ నిల్వ చేసి ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత, వారు ఏడాది పొడవునా భాగాలుగా అమ్ముతారు. దీని కారణంగా, ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది. కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు వెల్లుల్లి సాగు కోసం రైతులు ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించుకోవాలి.
