Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:01 PM IST

Business Idea: 150 రూపాయల పెట్టుబడి..3 నెలల్లో 20 లక్షల ఆదాయం పొందొచ్చు?

Tomato Farming Business: కూరగాయలను పండించడానికి మీరు పెద్దగా డబ్బు ఖర్చు చేయనవసరం లేదు. కానీ మీరు సులభంగా మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. శీతాకాలపు టమోటాలు ప్రత్యేక రుచిని కలిగి ఉంటాయి. మార్కెట్లో ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ కలిగి ఉంటాయి. రైతులు సరైన నీటిపారుదల, సరైన నేలను ఎంచుకోవడం ద్వారా మంచి టమోటా పంటను పొందవచ్చు. దీనివల్ల మంచి దిగుబడి, అధిక లాభాలు పొందవచ్చు.

భారతదేశంలో టమోటాలను సంవత్సరానికి మూడు సార్లు పండిస్తారు. కానీ శీతాకాలంలో పండించే టమోటాల రుచి చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎక్కువగా టమోటా పంటను మే-జూన్, సెప్టెంబర్-అక్టోబర్, జనవరి-ఫిబ్రవరిలలో పండిస్తారు. శీతాకాలంలో పండించే టమోటాలు రుచిలో అద్భుతంగా ఉండటమే కాకుండా రైతులకు ప్రయోజనకరంగా కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటికి మార్కెట్లో ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. టమోటా ఉత్పత్తి నుండి రైతులకు మంచి ధర లభిస్తుంది. ఇది వారి ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.

శీతాకాలంలో టమోటా పండ్లు పగుళ్లు ఏర్పడే సమస్య ఉంటుంది. అయితే, రైతులు కొన్ని ముఖ్యమైన చర్యలు తీసుకుంటే ఈ సమస్యలను నివారించవచ్చు. టమోటా దిగుబడి బాగా ఉంటుంది.

టమోటా పగుళ్ల సమస్యకి కారణం

శీతాకాలంలో టమోటా పండ్లు పగుళ్లు ఏర్పడటం సర్వసాధారణం. దీని వలన ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. ఈ సమస్య బోరాన్ లోపం వల్ల వస్తుంది. అదనంగా, బంజరు భూమిలో టమోటాలు పండించడం వల్ల ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది.

టమోటా పంటపై వర్షం ప్రభావం

చెడు వాతావరణం, ముఖ్యంగా కరువు తర్వాత ఆకస్మిక వర్షాలు, టమోటాలలో పగుళ్ల సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. దీని కోసం రైతులు కరువు సమయంలో కూడా క్రమం తప్పకుండా నీరు పెట్టాలి. దీనివల్ల వర్షాలు తర్వాత పండ్లు పగుళ్లు ఏర్పడే సమస్యను తగ్గించవచ్చు.

బోరాన్ పరిష్కారం

టమోటాలలో పండ్లు పగుళ్లు సమస్య బోరాన్ లోపం వల్ల వస్తుంది. దీనిని నివారించడానికి రైతులు 20-25 కిలోల బోరాన్‌ను కలిపి, టమోటా మొక్కలపై 0.25% బోరాక్స్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయవచ్చు. దీనిని 2-3 సార్లు పిచికారీ చేయడం ద్వారా పండ్లు పగుళ్ల సమస్యను నివారించవచ్చు.

నెలలో రూ. 1.8 కోట్లు సంపాదన

తెలంగాణ రైతు బి. మహిపాల్ రెడ్డి టమోటాలతో జాక్‌పాట్ కొట్టాడు. జూన్ 15 నుండి ఇప్పటివరకు కేవలం ఒక నెలలోనే పండిన ఎర్రటి టమోటాలను అమ్మడం ద్వారా అతను రూ.1.8 కోట్లు సంపాదించాడు. మెదక్‌లోని కౌడిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఈ 40 ఏళ్ల రైతు పండించిన టమోటాలు కిలోకు రూ.100 కంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడయ్యాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

