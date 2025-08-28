Business Idea: ఒక్కసారి పంట వేస్తే చాలు..50 ఏళ్ల పాటు ఏడాదికి రూ.4 లక్షల ఆదాయం!

Black Pepper Cultivation: భారతదేశంలో "సుగంధ ద్రవ్యాల రాజు"గా పిలువబడే నల్ల మిరియాల పంట రైతులకు ఎంతో ఆశాజనకంగా మారింది. సరిగ్గా పండిస్తే, ఇది ఆహార రుచిని పెంచడమే కాకుండా రైతు జీవితానికి లక్షల ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే శక్తిని కలిగి ఉంది ఈ పంట. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అనుకూలమైన వాతావరణం, నేల
మిరియాలు తేమతో కూడిన పర్వత ప్రాంతాలలో బాగా పెరుగుతాయి. మంచి మురుగునీరు, నిలిచిపోయిన నీరు కలిగిన ఎరుపు లేదా బూడిద రంగు నేల దీనికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా కొబ్బరి, అరెకా లేదా కాఫీ తోటల నీడలో పండిస్తారు.
సాగు విధానం:
జూన్-జూలై నెలలు నల్ల మిరియాలు నాటడానికి సరైన సమయం. ఇది తీగలా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి, దీనికి సపోర్టు చెట్లు అవసరం. సిల్వర్ ఓక్, కొబ్బరి, అరెకా చెట్లను సపోర్టింగ్ చెట్లుగా ఉపయోగించవచ్చు. వర్షాకాలంలో అదనపు నీరు తక్కువగా అవసరం. కానీ వేసవిలో నీరు పెట్టడంపై శ్రద్ధ చూపడం ముఖ్యం. దీని కోసం ఆకుపచ్చ, సేంద్రీయ ఎరువులను ఉపయోగించడం వల్ల మొక్కలు బలంగా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
ఉత్పత్తి, లాభం
మిరియాల మొక్క నాటిన కొన్ని సంవత్సరాలలోనే కోయవచ్చు. 40–50 సంవత్సరాలు ఫలాలను ఇస్తుంది. సరైన జాగ్రత్తతో, ఒక ఎకరం తోట నుండి సంవత్సరానికి రూ. 3–4 లక్షల ఆదాయం పొందవచ్చు. మార్కెట్లో మిరియాలకు ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులకు నష్ట భయం తక్కువగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్యం, మార్కెట్ విలువ:
నల్ల మిరియాలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్, కాల్షియం మొదలైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో జలుబు, ఫ్లూ నివారణలో సహాయపడతాయి. ఈ కారణంగా మార్కెట్లో దాని ధర ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది.
మిరియాలు దీర్ఘకాలిక ఆదాయాన్నిచ్చే పంట. కొబ్బరి, అరెకా లేదా కాఫీ తోటలు ఉన్న రైతులు దాని నీడలో మిరియాలు పండించి ఒకే తోట నుండి రెండు పంటల ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ ప్రమాదం, కానీ అధిక ఆదాయం - ఈ లక్షణాలతో, మిరియాలు రైతు జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే పంట.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారమంతా కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పేర్కొన్నబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Item Song: నిమిషానికి రూ. 1,00,00,000 తీసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్?..సౌత్ ఇండియాలోనే ఈమె టాప్!
Also Read: Spirit Movie: ప్రభాస్ కొత్త సినిమా 'స్పిరిట్'లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? భారీగా ప్లాన్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook