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  • /Business Ideas: ఈ ఒక్క చెట్టు పెంచితే చాలు...లక్షల్లో లాభం... కేజీ రూ. 650 పలికే ఈ పండును సాగు చేస్తే రైతులకు డబ్బే డబ్బు..!!

Business Ideas: ఈ ఒక్క చెట్టు పెంచితే చాలు...లక్షల్లో లాభం... కేజీ రూ. 650 పలికే ఈ పండును సాగు చేస్తే రైతులకు డబ్బే డబ్బు..!!

Business Ideas: రైతులకు చక్కటి లాభాలు కావాలి అంటే ఆర్థిక కష్టాల నుంచి బయటపడాలి అంటే వ్యవసాయాన్ని మించిన మరొక మార్గం లేదు అని చెప్పవచ్చు. నేల తల్లిని నమ్ముకున్న వాడికి ఎప్పుడు మోసం జరగదు. సరైన పంటలను ఎంపిక చేసుకోవడంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీలను అందిపుచ్చుకున్నట్లయితే వ్యవసాయం ని మించిన ఆదాయ మార్గం లేదు అని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:08 AM IST
Business Ideas: ఈ ఒక్క చెట్టు పెంచితే చాలు...లక్షల్లో లాభం... కేజీ రూ. 650 పలికే ఈ పండును సాగు చేస్తే రైతులకు డబ్బే డబ్బు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఈ ఒక్క చెట్టు పెంచితే చాలు...లక్షల్లో లాభం... కేజీ రూ. 650 పలికే ఈ పండు
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