Business Ideas 2026: ఇంట్లోనే కాశీ విశ్వనాథుడి దర్శనం.. అమెరికా వీధుల్లో విహారం.. వృద్ధుల కోసం సరికొత్త VR ట్రావెల్ మ్యాజిక్..!!

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 24, 2026, 03:50 PM IST

Business Ideas 2026:  వ్యాపారం అంటే కేవలం వస్తువులను అమ్మి డబ్బు సంపాదించడం మాత్రమే కాదు. ఒక అవసరాన్ని లేదా ఒకరి తీరని కోరికను కూడా తీర్చడం వ్యాపారమే అవుతుంది. అవును.. నేటి యాంత్రిక జీవనంలో మనం డబ్బు సంపాదనలో పడిపోయి.. మన ఇంట్లో ఉండే వ్రుద్ధుల చిన్న చిన్న కోరికలను తీర్చడమే కాదు.. పట్టించుకోలేకపోతున్నాము. కాశీ వెళ్లాలనుకున్నా.. రామేశ్వరంలో సముద్ర స్నానం చేయాలనుకున్నా.. వయసు సహకరించక.. అనారోగ్యంతో ఇంటికే పరిమితమైన కోట్లాది మంది వృద్ధులు మన దేశంలో ఉన్నారు. వారి కోరికను తీర్చుతూనే టెక్నాలజీని జోడించి అద్భుతమైన ఆదాయాన్ని పొందే వినూత్న వ్యాపారమే వృద్ధుల కోసం వర్చువల్ రియాలిటీ ట్రావెల్. ఈ బిజినెస్ ఐడియా గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

అసలు ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి?

వృద్ధులు లేదా నడవలేని స్థితిలో ఉన్నవారు తమ ఇంట్లోనే సోఫాలో కూర్చుని.. ప్రపంచంలోని ఏ మూలనైనా చూడగలిగేలా చేయడం ఈ వ్యాపార ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. దీని కోసం మనం వాడేది హై-క్వాలిటీ VR హెడ్‌సెట్స్. ఇది పెట్టుకోగానే కళ్ల ముందు 360-డిగ్రీల కోణంలో దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. అంటే ఆ వ్యక్తి తల తిప్పిన ప్రతివైపు ఆ ప్రదేశం కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు.. వారు కాశీ గంగా హారతిని చూస్తుంటే.. తల పైకి ఎత్తితే ఆకాశం, పక్కకు తిప్పితే తోటి భక్తులు, కిందకు చూస్తే గంగా నది అలలు కనిపిస్తాయి. ఇది కేవలం వీడియో చూడటం కాదు, అచ్చం అక్కడ ఉన్న అనుభూతిని పొందడం.

4D మ్యాజిక్: సువాసనలు, స్పర్శ అనుభూతి:

ఈ వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు రావడానికి..  కస్టమర్లు ఫిదా అవ్వడానికి కారణం ఇందులోని సెన్సరీ ఎక్స్‌పీరియన్స్. కేవలం దృశ్యాలే కాకుండా, ఆ ప్రదేశానికి సంబంధించిన అనుభూతులను మనం కృత్రిమంగా సృష్టించవచ్చు.

సువాసనలు: హారతి సమయంలో వచ్చే ధూపం లేదా అగరుబత్తీల వాసనను ఒక చిన్న డిఫ్యూజర్ ద్వారా ఆ గదిలో వ్యాపింపజేయడం.

స్పర్శ : సముద్ర తీరాన ఉన్నట్లు చూపిస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్యాన్ ద్వారా చల్లటి గాలిని పంపడం లేదా హిమాలయాల దృశ్యాలప్పుడు గది ఉష్ణోగ్రత తగ్గించడం.

దీనివల్ల వృద్ధులు పొందే ఆనందం వెలకట్టలేనిది. చాలా మంది భక్తితో కళ్లు చెమ్మగిల్లడం ఖాయం.

లక్షల్లో సంపాదన ఎలా సాధ్యం?

ఈ బిజినెస్‌ను  హోమ్ సర్వీస్ మోడల్‌లో నడపవచ్చు. విదేశాల్లో లేదా వేరే నగరాల్లో ఉండే పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల కోసం ఇటువంటి  వర్చువల్ పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం  ప్యాకేజీలను గిఫ్ట్‌గా బుక్ చేస్తారు. ఒక గంట సెషన్‌కు రూ. 1,500 నుండి రూ. 2,500 వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. వృద్ధాశ్రమాలు, హాస్పిటల్స్  రిటైర్మెంట్ కమ్యూనిటీలతో టై-అప్ అవ్వడం ద్వారా నెలకు లక్షల్లో టర్నోవర్ సాధించవచ్చు. సాంకేతికతకు మానవతా దృక్పథాన్ని జోడిస్తే.. అది ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ ఫుల్ స్టార్టప్ అవుతుందని నిరూపించే ఐడియా ఇది. 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

