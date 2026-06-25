Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Farming Business: AI ఇంజనీర్ ఉద్యోగానికి రిజైన్.. వ్యవసాయం చేస్తూ నెలకు లక్షలు సంపాదిస్తున్న యువకుడు..!!

Farming Business: AI ఇంజనీర్ ఉద్యోగానికి రిజైన్.. వ్యవసాయం చేస్తూ నెలకు లక్షలు సంపాదిస్తున్న యువకుడు..!!

Farming Business: లక్షల జీతం.. అందులో ఏఐ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి.. వ్యవసాయం చేయాలని ఎవరు కోరుకుంటారు. కానీ ఒక యువకుడు అదే కోరుకున్నాడు. ఏఐ ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. వారానికి 30వేల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు. ఈ యువకుడు చేస్తున్న వ్యాపారం ఇప్పుడు దేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు విస్తరించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:02 PM IST
Farming Business: AI ఇంజనీర్ ఉద్యోగానికి రిజైన్.. వ్యవసాయం చేస్తూ నెలకు లక్షలు సంపాదిస్తున్న యువకుడు..!!
Image Credit: aiSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వచ్చే వారమే Redmi K90 Ultra లాంచ్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో..
Redmi K90 Ultra32 min ago
2
Gold Rate Today42 min ago
3
MATA Convention 20261 hr ago
4
silver price crash1 hr ago
5
Venus Transit1 hr ago