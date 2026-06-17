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Business Ideas: ఎకరాల పొలం అక్కర్లేదు.. 10 గుంటల భూమిలో బంగారం పండించవచ్చు.. ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కూడా ఇస్తోంది.. ఈ పంట పండిస్తే డబ్బే డబ్బు..!!

Business Ideas: పంటలు పండించాలంటే ఎకరాల కొద్దీ భూములు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కాస్త తెలివి ఉంటే చాలు 10 గుంటల భూమిలోనూ బంగారం పండించవచ్చు. అందుకే  నేటి కాలంలో చాలా మంది రైతులు సాంప్రదాయ పంటలను పక్కన పెట్టి తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే పంటల వైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. బంజరు భూముల్లోనూ బంగారం పండిస్తూ ఎంతో మంది రైతులు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో.. భారీగా లాభాలు అందిస్తున్న ఒక పంట గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ పంటకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కూడా అందిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:59 AM IST
Business Ideas: ఎకరాల పొలం అక్కర్లేదు.. 10 గుంటల భూమిలో బంగారం పండించవచ్చు.. ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కూడా ఇస్తోంది.. ఈ పంట పండిస్తే డబ్బే డబ్బు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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10 గుంటల భూమిలో బంగారం పండించవచ్చు.. ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కూడా ఇస్తోంది
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