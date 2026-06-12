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Business Ideas: చేవేళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ క్రేజీ బిజినెస్ చూశారా? తక్కువ పెట్టుబడితో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం..!!

Business Ideas: చేవేళ్ల ఎంపీ  కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తగా, టెక్ ప్రెన్యూర్, రాజకీయ నాయకుడిగా అందరికీ తెలుసు. చేవేళ్ల ఎంపీగా.. తెలంగాణలో రైతులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సబ్సిడీలను ప్రచారం చేస్తూ ...వ్యవసాయంలో లభించే లాభాలను చక్కగా వివరిస్తుంటారు. ఒక సాదాసీదా నేతగా తన నియోజకవర్గ ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటూ .. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఎన్నో కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నారు. అయితే కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డికి వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టం. తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎన్నో సరికొత్త పంటలను పండిస్తూ రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:44 PM IST
Business Ideas: చేవేళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ క్రేజీ బిజినెస్ చూశారా? తక్కువ పెట్టుబడితో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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చేవేళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ క్రేజీ బిజినెస్ చూశారా?
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