/Business Ideas: చేవేళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ క్రేజీ బిజినెస్ చూశారా? తక్కువ పెట్టుబడితో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం..!!

Business Ideas: చేవేళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తగా, టెక్ ప్రెన్యూర్, రాజకీయ నాయకుడిగా అందరికీ తెలుసు. చేవేళ్ల ఎంపీగా.. తెలంగాణలో రైతులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సబ్సిడీలను ప్రచారం చేస్తూ ...వ్యవసాయంలో లభించే లాభాలను చక్కగా వివరిస్తుంటారు. ఒక సాదాసీదా నేతగా తన నియోజకవర్గ ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటూ .. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఎన్నో కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నారు. అయితే కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డికి వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టం. తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎన్నో సరికొత్త పంటలను పండిస్తూ రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఆదాయం సమకూర్చే మిల్కీ వైట్ మష్రూమ్ సాగు గురించి కొండావిశ్వేశ్వరెడ్డి ఒక డెమో ప్రాజెక్టను ప్రారంభించారు. స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు, తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందే మార్గంగా కొండా దీన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. పుట్టగొడుగుల సాగు ద్వారా పోషక విలువలతోపాటు అదనంగా ఆదాయం ఎలా సమకూరుతుందో తెలుపుతున్నారు. అసలేంటీ ఈ మిల్కీ వైట్ మష్రూమ్. ఎలా పండించాలి. ఎంత ఆదాయం వస్తుంది.. తెలుసుకుందాం.
సుమారు 1 కిలోగ్రాము మిల్కీ మష్రూమ్ను పండించడానికి కేవలం రూ. 20 నుండి 25 వరకు ఖర్చవుతుంది. కానీ దీనిని అమ్మిన తర్వాత రూ. 200 నుండి 400 వరకు సంపాదించవచ్చు.ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రావడంతో, ఖర్చులు తగ్గి లాభాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు రైతులు వరి, మొక్కజొన్న, చెరుకు వంటి పంటలకు స్వస్తి పలికి.. పరిమిత స్థలంలో వ్యవసాయం చేసి మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు.
మిల్కీ మష్రూమ్ సాగు అనేది అలాంటి ఒక వ్యవసాయ పద్ధతి. ఇది రైతులకు కొత్త ఆదాయ వనరుగా మారింది. మార్కెట్లో దీనికి ఏడాది పొడవునా డిమాండ్ ఉంటుంది, కానీ మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల తర్వాత దీని సాగు కొంచెం కష్టమవుతుంది. వాస్తవానికి, మిల్కీ మష్రూమ్ సాగుకు ఉష్ణోగ్రత 28 నుండి 38 డిగ్రీల మధ్య ఉండాలి. అయితే, కొన్ని ప్రత్యేక సాగు సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా, వేడి వాతావరణంలో కూడా మంచి మిల్కీ మష్రూమ్ ఉత్పత్తిని సాధించవచ్చు.
వేడి వాతావరణంలో మిల్కీ మష్రూమ్ సాగు కోసం, ఒక చీకటి గది, మష్రూమ్ స్పాన్ లేదా మష్రూమ్ విత్తనాలు, వరి గడ్డి, పొట్టు లేదా చెరకు పిప్పి, హైడ్రోమీటర్, స్ప్రేయర్ యంత్రం, తూకం యంత్రం, పశుగ్రాసం కట్టర్ యంత్రం, ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములు, బావిస్టిన్, ఫార్మలిన్ మందులు, పీపీ బ్యాగులు లేదా ప్లాస్టిక్ సంచులు, రబ్బరు బ్యాండ్లు మొదలైనవి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. రైతులు వారి సౌలభ్యం ప్రకారం గదిలోనే ఒక మంచి పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తి నిర్మాణాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
10 కిలోగ్రాముల వరి గడ్డి, పొట్టు లేదా చెరకు పిప్పిని తీసుకుని 90 లీటర్ల నీటిలో నానబెట్టండి. దీని కోసం మీరు సిమెంట్ ట్యాంక్ లేదా ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ను ఉపయోగించవచ్చు.
-ఇప్పుడు ఒక శుభ్రమైన బకెట్లో 10 లీటర్ల నీటిని తీసుకుని, అందులో 10 గ్రాముల వెబిస్టిన్, 5 మిల్లీలీటర్ల ఫార్మలిన్ మందును కలిపి ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేయాలి.
-తరువాత ఈ మందుల ద్రావణాన్ని డ్రమ్ములో పోయాలి. తద్వారా పొట్టు, వరి గడ్డి, చెరకు పిప్పి సరిగ్గా శుద్ధి చేయాలి.
-ఈ పదార్థాలన్నింటినీ కలిపిన తర్వాత, డ్రమ్కు మూత పెట్టి 12 నుండి 16 గంటల పాటు ఉంచి, దానిపై బరువైన వస్తువులను పెట్టండి.
-కొంత కాలం తర్వాత, శుద్ధి చేసిన గడ్డిని బయటకు తీసి, సరిగ్గా ఆరబెట్టి, పుట్టగొడుగుల సాగులో ఉపయోగించండి.
-మిల్కీ మష్రూమ్ సాగుకు 80 నుండి 90 శాతం తేమ అవసరమని గుర్తుంచుకోండి. కానీ మెరుగైన ఉత్పత్తి కోసం, పొట్టును సరిగ్గా ఆరబెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి:
-కల్చర్, స్పాన్ లేదా విత్తనాలు అవసరం. ఒక అంచనా ప్రకారం, శుద్ధి చేసిన ప్రతి కిలోగ్రాము పొట్టుపై 40 నుండి 50 గ్రాముల పుట్టగొడుగుల విత్తనాలను విత్తుతారు.
-పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని PP బ్యాగ్ లేదా పాలి బ్యాగ్లో సిద్ధం చేసి, ఆ పాలి బ్యాగ్ను సరిగ్గా కట్టి, చీకటి గదిలో ఉంచాలి.
-పుట్టగొడుగులు మొలకెత్తడానికి, 2 నుండి 3 వారాల పాటు చీకటి గదిలో 28-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతను కొనసాగించండి. గాలిలో తేమ శాతం 80-90 ఉండేలా చూసుకోండి.
-కొన్ని రోజుల తర్వాత, పుట్టగొడుగు సంచి శిలీంధ్రపు వలతో నిండిపోతుంది, ఆ తర్వాత కేసింగ్ పని జరుగుతుంది.
-మష్రూమ్ యూనిట్ లో కేసింగ్ కోసం వర్మీకంపోస్ట్ లేదా పాత ఆవు పేడను ఉపయోగిస్తారు. దీనితో పాటు, తేమను నిలుపుకోవడానికి తేలికగా నీటిని కూడా చల్లుతారు.
పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తి.. ఖర్చు, ఆదాయం:
-పుట్టగొడుగు పొడవు 5 నుండి 7 సెం.మీ.కు చేరినప్పుడు, దానిని PP సంచులలో కోసి, ప్యాకింగ్ కోసం బుట్టలలో ఉంచుతారు.
-ఈ విధంగా, కేవలం ఒక కిలోగ్రాము పొట్టులో 50 గ్రాముల వరకు విత్తనాలను కలపడం ద్వారా, మీరు 1 కిలోగ్రాము వరకు తాజా పుట్టగొడుగులను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు
-ఒక కిలోగ్రాము పుట్టగొడుగులను పెంచడానికి కేవలం రూ. 20 నుండి 25 మాత్రమే ఖర్చవుతుందని, వాటిని అమ్మిన తర్వాత రూ. 200 నుండి 400 వరకు ఆదాయం వస్తుంది.
ఇతర ఉద్యానవన పంటలతో పోలిస్తే, మిల్కీ మష్రూమ్ సాగు చాలా మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు.
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