/Business Ideas: కేవలం ఒక మిషిన్ కొనుక్కుంటే చాలు...ఆడుతూ పాడుతూ రోజుకు రూ. 5000 సంపాదించే అవకాశం..ఏం చేయాలంటే..?

Business Ideas: నిరుద్యోగ యువత వ్యాపారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? ఓ చక్కటి బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ బిజినెస్ చేయడం ద్వారా మీరు ఉన్న ఊరిలోనే చక్కగా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రతిరోజు కనీసం 5000 రూపాయల వరకు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కారును కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే ఆ కార్లను శుభ్రం చేయడం అనేది ఒక పెద్ద సవాల్ అని చెప్పవచ్చు. కారు శుభ్రం చేయించడానికి కార్ సర్వీస్ సెంటర్లకు తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. కానీ దీన్ని మీరు ఒక వ్యాపార అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చు. హ్యాండీ కార్ వాషర్ ఉపయోగించి డోర్స్టెప్ కార్ క్లీనింగ్ సర్వీస్ (Doorstep Car Cleaning Service) ప్రారంభించడం ద్వారా అద్భుతమైన బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్యాపారం తక్కువ పెట్టుబడితో, ఎక్కువ లాభాలను అందించేందుకు చక్కని అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.
కస్టమర్ల ఇళ్లకు లేదా ఆఫీసులకు వెళ్లి, వారు ఉన్న చోటే వారి కార్లను ప్రొఫెషనల్గా క్లీన్ చేయడం ఈ వ్యాపారంలో అసలు సీక్రెట్. దీని వల్ల కస్టమర్ సమయం ఆదా అవ్వడం, తక్కువ నీటితో క్లీనింగ్, కస్టమర్ కళ్ల ముందే సర్వీస్ లభిస్తుంది. దీని కోసం బ్యాటరీతో నడిచే లేదా పోర్టబుల్ హై-ప్రెజర్ వాషర్ కోసం సుమారు రూ. 10 వేలు ఉంటుంది. కార్ ఇంటీరియర్ క్లీనింగ్ కోసం వాక్యూమ్ క్లీనర్ కొనాలి. దీని ధర రూ. 5000 ఉంటుంది. కార్ షాంపూ, డాష్బోర్డ్ పాలిష్, టైర్ పాలిష్, గ్లాస్ క్లీనర్ కారుపై గీతలు పడకుండా తుడవడానికి మైక్రోఫైబర్ క్లాత్స్ ఇలా మొత్తం పెట్టుబడి సుమారు రూ. 25000 వరకూ ఖర్చు అవుతుంది. మీరు ఒక టూ వీలర్, లేదా చిన్న కారులో ఈ సెటప్ అంటే ఏర్పాటు చేసుకొని బిజినెస్ ప్రారంభించవచ్చు.
ఇక ధరల విషయానికి వస్తే బేసిక్ ఎక్స్టీరియర్ వాష్ ధర హై ప్రెజర్ వాటర్ వాష్, షాంపూ, టైర్ క్లీనింగ్ కోసం రూ. 200 నుంచి రూ. 350 వరకూ చార్జ్ చేయవచ్చు. డీప్ ఇంటీరియర్ క్లీనింగ్ అంటే వాక్యూమ్ క్లీనింగ్, డాష్బోర్డ్ పాలిషింగ్, మ్యాట్ క్లీనింగ్ కోసం రూ. 300 నుంచి రూ. 500 వరకూ చార్జ్ చేయవచ్చు. ప్రీమియం ఫుల్ కార్ వాష్ కింద కారు ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్, కలిపి వాక్సింగ్ , పాలిషింగ్ సర్వీసులతో రూ. 500 నుంచి రూ. 800 వరకూ చార్జ్ చేయవచ్చు.
నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ కింద వారానికి ఒకసారి చొప్పున నెలలో 4 వాష్లకు గానూ 1800 నుంచి 2000 వరకూ వసూలు చేయవచ్చు. అపార్ట్మెంట్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, బిజీ ప్రొఫెషనల్స్ టార్గెట్ కస్టమర్లు గా ఎంపిక చేసుకొని విజిటింగ్ కార్డులు, లేదా పాంప్లెట్స్ పంచడం ద్వారా మీరు కస్టమర్లను పొందవచ్చు. పండగల సమయంలో ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్ అందుబాటులో ఉంచితే మరింత మంది కస్టమర్లు లభిస్తారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
