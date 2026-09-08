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ఉదయం లేచి కేవలం 4 గంటలు కష్టపడితే చాలు.. నెలకు రూ. 50 వేలు సంపాదించే ఛాన్స్..అదిరిపోయే బిజినెస్ ఐడియా ఇదే..!!

Healthy Breakfast Business Ideas: ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో ప్రతీ ఒక్కరి జీవనశైలి వేగంగా మారిపోయింది. బిజీ లైఫ్‌స్టైల్ కారణంగా చాలామంది ఉదయం పూట ఇంట్లో సమయానికి బ్రేక్ ఫాస్ట్, టిఫిన్స్ తయారు చేసుకోలేకపోతున్నారు. మరోవైపు ఆరోగ్యం పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన బాగా పెరిగిపోయింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:56 PM IST
ఉదయం లేచి కేవలం 4 గంటలు కష్టపడితే చాలు.. నెలకు రూ. 50 వేలు సంపాదించే ఛాన్స్..అదిరిపోయే బిజినెస్ ఐడియా ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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