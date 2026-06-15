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Business Ideas: 1రూపాయి పెట్టుబడితో.. ఈ వానాకాలంలో ఆ ఒక్క పంట సాగు చేస్తే.. లక్షల్లో లాభాలు ఖాయం..!!

Business Ideas: లక్షలు సంపాదించే ఉద్యోగాల్లో దొరకని సంతోషం..సొంత ఊరిలో వ్యవసాయం చేస్తే దొరుకుతుంది. వ్యవసాయం చేస్తూ నలుగురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రైతులు, యువత ఎంతో మంది ఉన్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించాలని  ప్రతి రైతు కలలు కంటుంటాడు. అయితే ఈ వర్షాకాలంలో ఆ కలను నిజం చేసుకునే గొప్ప అవకాశం వచ్చింది.  దేశంలోని చాలా మంది రైతులు 1 రూపాయి పెట్టుబడితో ఒక ప్రత్యేకమైన మొక్కను సాగు చేస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ మొక్క ఏదో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 15, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:20 PM IST
Business Ideas: 1రూపాయి పెట్టుబడితో.. ఈ వానాకాలంలో ఆ ఒక్క పంట సాగు చేస్తే.. లక్షల్లో లాభాలు ఖాయం..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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1రూపాయి పెట్టుబడితో.. ఈ వానాకాలంలో ఆ ఒక్క పంట సాగు చేస్తే.. లక్షల్లో లాభాలు ఖాయం..!!
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