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Business Ideas: జూన్-జులైలో నాటితే.. సెప్టెంబర్‎లో చేతికి వస్తుంది.. 75 రోజుల్లో లక్షల ఆదాయం.. ఈ పంట వేస్తే రైతులకు భారీ లాభాలు..!!

Enumamula Market: వరంగల్ లోని ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్లో మొక్కజొన్న పంటకు రికార్డు స్థాయిలో ధర లభించింది. క్వింటాల్కు రూ. 2310 లభించింది. ప్రభుత్వ మద్దతు ధర రూ. 2400 ఉంది. ప్రైవేట్ వ్యాపారులు ఈ స్థాయిలో ధర పలకడం కూడా ఇదే తొలిసారి అని మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:52 AM IST
Business Ideas: జూన్-జులైలో నాటితే.. సెప్టెంబర్‎లో చేతికి వస్తుంది.. 75 రోజుల్లో లక్షల ఆదాయం.. ఈ పంట వేస్తే రైతులకు భారీ లాభాలు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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