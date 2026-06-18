/Business Ideas: సొంత భూమి ఉంటే.. రూ. 10లక్షలు సంపాదించే ఛాన్స్.. మోదీ సర్కార్ సబ్సిడీ అందిస్తోంది.. ఈ వ్యాపారంలో మహిళలకు సక్సెస్ గ్యారెంటీ..!!

Business Ideas: వ్యవసాయం అంటే దండగా అనే రోజులు పోయాయి. ఇప్పడు వ్యవసాయంతోనే అండ అనే రోజులు వచ్చాయి. నేటి కాలంలో పశుపోషణ అనేది ఒక మంచి ప్రాఫిట్ బిజినెస్ గా మారింది. అందులో మేకల పెంపకం బిజినెస్ ను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసినట్లయితే ఏడాదికి 10లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. సాధారణ రైతు కూడా శ్రమను, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించినట్లయితే ఈ వ్యాపారంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు.
తక్కువ ఖర్చుతో నెలవారీ ఆదాయాన్ని సంపాదించిపెట్టే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే, పశుపోషణకు సంబంధించిన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడటం బెస్ట్ అని చెప్పాలి. మీ వ్యవసాయ పనులతో పాటు పశుపోషణ కూడా చేయగలిగితే.. కేంద్ర, అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి సబ్సిడీలను అందించే మేకల పెంపకం వ్యాపారం గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి మీ వద్ద డబ్బు లేకపోతే, ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. మేకల పెంపకం వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి 35శాతం రాయితీని పొందవచ్చు. కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రాయితీలను అందిస్తున్నాయి, హర్యానా ప్రభుత్వం అయితే 90శాతం వరకు అందిస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా సబ్సిడీ అందిస్తోంది. దీని కోసం మీరు బ్యాంకు లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మేకల పెంపకం కోసం నాబార్డ్ రుణాలు అందిస్తుంది.
మేకల పెంపకం కేంద్రాలు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తాయి. ఒక మేకకు సుమారుగా ఒక చదరపు మీటరు స్థలం అవసరం. అంతేకాకుండా, ఇతర పశువులతో పోలిస్తే మేకలకు తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. సాధారణంగా, ఒక మేక 1-2 కిలోగ్రాముల పశుగ్రాసంతో జీవించగలదు.
బక్రీద్, ఈద్ తోపాటు పలు పండగల సమయంలో ఈ మేకలకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. 18 ఆడ మేకలపై మీరు సగటున రూ. 2,16,000 సంపాదించవచ్చు. అదే మగ మేకల నుండి సగటున రూ. 1,98,000 సంపాదించవచ్చు. మేక పాల నుండి మాంసం వరకు భారీ ఆదాయం లభిస్తుంది. మేకల పెంపకం పాలు, ఎరువు వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో మార్కెట్లో మేక పాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వైద్యులు కూడా తరచుగా మేక పాలు తాగమని అడుగుతారు, దీనివల్ల మీ రక్తంలో ప్లేట్లెట్ల రేటు వేగంగా పెరుగుతుంది.
మేకల ఫారం ఏర్పాటు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు, మీరు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న మేకల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక మేక సాధారణంగా 25 కిలోల బరువు ఉంటుంది. కాబట్టి, కిలోకు రూ. 300 చొప్పున, ఒక మేక ఖరీదు రూ. 7,500 అవుతుంది. అదేవిధంగా, కిలోకు రూ. 250 చొప్పున, 30 కిలోల మేక ఖరీదు రూ. 7,500 అవుతుంది. ఒక యూనిట్లో 50 మేకలు.. 2 పొట్టేళ్లు ఉంటాయి. కాబట్టి, ఒక మేకల యూనిట్ను కొనుగోలు చేయడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చు రూ. 100 అవుతుంది. అదేవిధంగా, మీరు పౌల్ట్రీ ఫారం ప్రారంభించడం ద్వారా మంచి లాభాలు సంపాదించవచ్చు.
50 మేకల మొత్తం ఖర్చు: రూ. 3,75,000
2 మేకల మొత్తం ఖర్చు: రూ. 15,000
ఒక యూనిట్ మొత్తం ఖర్చు: రూ. 3,90,000
షెడ్ నిర్మాణానికి సాధారణంగా చదరపు అడుగుకు రూ. 100 ఖర్చవుతుంది. నీరు, విద్యుత్, ఇతర ఖర్చులు సంవత్సరానికి రూ. 3,000 వరకు కావచ్చు. ఒక యూనిట్ మేకలకు మేత పెట్టడానికి సంవత్సరానికి రూ. 20,000 అవసరం. మేకల భీమా మొత్తం ఖర్చులో 5శాతం ఉంటుంది. ఒక యూనిట్ మేకల మొత్తం ఖర్చు రూ. 390,000 అయితే, మీరు ఈ మొత్తంలో 5శాతం, అంటే రూ. 19,500, భీమా కోసం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక యూనిట్ మేకలకు టీకాలు, వైద్య సంరక్షణ మొత్తం ఖర్చు రూ. 1,300 నుండి రూ. 15,000 వరకు ఉండవచ్చు. అదనంగా, మీరు పని కోసం కూలీలను నియమించుకుంటే, వారికి విడిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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