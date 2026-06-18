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Business Ideas: సొంత భూమి ఉంటే.. రూ. 10లక్షలు సంపాదించే ఛాన్స్.. మోదీ సర్కార్ సబ్సిడీ అందిస్తోంది.. ఈ వ్యాపారంలో మహిళలకు సక్సెస్ గ్యారెంటీ..!!

Business Ideas:  మేకల పెంపకం వ్యాపారాన్ని ప్లాన్ ప్రకారం చేసినట్లయితే ఏడాదికి రూ. 10లక్షల వరకు లాభాలు పొందవచ్చు. మోదీ ప్రభుత్వం అందించే సబ్సిడీతోపాటు నాబార్డ్ లోన్ స్కీమ్స్, సరైన నిర్వహణ పద్దతుల ద్వారా మహిళలు, యువత ఈ వ్యాపారం విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:31 AM IST
Business Ideas: సొంత భూమి ఉంటే.. రూ. 10లక్షలు సంపాదించే ఛాన్స్.. మోదీ సర్కార్ సబ్సిడీ అందిస్తోంది.. ఈ వ్యాపారంలో మహిళలకు సక్సెస్ గ్యారెంటీ..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సొంత భూమి ఉంటే.. రూ. 10లక్షలు సంపాదించే ఛాన్స్.. మోదీ సర్కార్ సబ్సిడీ అందిస్తోంది
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