/Modi Govt: గ్రామీణ మహిళలకు MODI GOVT భారీ గుడ్ న్యూస్.. గొర్రెలు, మేకల, పందుల పెంపకంపై 90శాతం సబ్సిడీ.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!!

Good News For Rural Women: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఎన్నో పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే.. జాతీయ పశుసంపద మిషన్ కింద గ్రామీణ మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం మేకలు, గొర్రెలు, పందుల పెంపకంపై 90శాతం వరకు సబ్సిడీని అందిస్తుంది. దీనికి మహిళలు తమ సొంత జేబు నుండి కేవలం 10శాతం మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ పథకం నుండి ఎలా ప్రయోజనం పొందాలో.. ఎక్కడ దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
సబ్సిడీ నిష్పత్తి: మొత్తం ఖర్చులో 90శాతం ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా భరిస్తుంది. కాగా లబ్ధిదారులు ఆ మొత్తంలో కేవలం 10శాత్ం మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
మేకలు, గొర్రెల పెంపకం: ఈ పథకం కింద, 10 నుండి 20 ఆడ మేకలు, 1 మగ మేక లేదా గొర్రెతో కూడిన ఒక యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి మహిళలు, స్వయం సహాయక బృందాలు ఆర్థిక సహాయం పొందుతాయి. ఉదాహరణకు.. ఒక యూనిట్ (అంటే 10 ఆడ మేకలు 1 మగ మేక) మొత్తం ఖర్చు రూ. 66,000 అయితే.. మీరు సుమారుగా రూ. 59,400 సబ్సిడీని పొందవచ్చు. మీ పెట్టుబడి రూ. 6,600కు పరిమితం అవుతుంది.
పందుల పెంపకం: ఈ పథకం కింద, ఒక మగ పంది, మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆడ పందులు ఉండే యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి భారీ మొత్తంలో సబ్సిడీ అందిస్తుంది. . మేకలు, గొర్రెలు, పందుల పెంపకానికి ప్రభుత్వం 90శాతం సబ్సిడీని అందిస్తుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ వంటి కొన్ని రాష్ట్రాలలో, పందుల పెంపకం ఖర్చును యూనిట్కు రూ. 21,000గా నిర్ణయించారు. దీనికి అనుపాతంగా సబ్సిడీ ప్రయోజనం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఏ మహిళలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది?
ఈ ప్రత్యేక పథకం గ్రామీణ మహిళలకు, షెడ్యూల్డ్ కులాల మహిళలకు ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీని ప్రయోజనాలను వ్యక్తిగతంగా లేదా మహిళా స్వయం సహాయక బృందాల (ఎస్హెచ్జీల) ద్వారా పొందవచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
-ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందడానికి, మీరు మీ అభివృద్ధి బ్లాక్ స్థాయి పశువైద్య అధికారిని లేదా జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖను సంప్రదించాలి.
-ఆధార్ కార్డు, నివాస ధృవీకరణ పత్రం, కుల ధృవీకరణ పత్రం, బ్యాంకు పాస్బుక్, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో వంటి మీ ముఖ్యమైన పత్రాలన్నీ అవసరం అవుతాయి.
-ఈ పథకం కోసం మీరు ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ నివేదికను కూడా సమర్పించాల్సి రావచ్చు. దీనిని తయారు చేయడంలో పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు మీకు సహాయం చేయగలరు.
-నేషనల్ లైవ్స్టాక్ మిషన్ (NLM) అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
-వెబ్సైట్ ద్వారా NLM కింద రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి లేదా NLM కింద సబ్సిడీ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి విభాగానికి వెళ్లండి.
-మీ ఫారమ్ను పూరించి, ఆన్లైన్లో సమర్పించండి.
-మీ దరఖాస్తును SIA (స్టేట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ) పరిశీలిస్తుంది.
-దీని తర్వాత, బ్యాంకు నుండి రుణ ఆమోదం రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ (SLEC) సిఫార్సు అనంతరం గ్రాంటు విడుదల అవుతుంది.
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