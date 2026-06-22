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  • /Modi Govt: గ్రామీణ మహిళలకు MODI GOVT భారీ గుడ్ న్యూస్.. గొర్రెలు, మేకల, పందుల పెంపకంపై 90శాతం సబ్సిడీ.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!!

Modi Govt: గ్రామీణ మహిళలకు MODI GOVT భారీ గుడ్ న్యూస్.. గొర్రెలు, మేకల, పందుల పెంపకంపై 90శాతం సబ్సిడీ.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!!

Good News For Rural Women: గ్రామీణ మహిళలకు స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ పశుసంపద మిషన్ వంటి పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. ఈ పథకాలు మేకలు, గొర్రెలు, పందుల పెంపకానికి 90శాతం వరకు భారీ సబ్సిడీ అందిస్తోంది. ఈ స్కీమ్స్ కు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:20 PM IST
Modi Govt: గ్రామీణ మహిళలకు MODI GOVT భారీ గుడ్ న్యూస్.. గొర్రెలు, మేకల, పందుల పెంపకంపై 90శాతం సబ్సిడీ.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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