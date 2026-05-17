Business Ideas In Mountains: ఈ కాలంలో డబ్బు సంపాదించాలంటే నగరాలకో.. ఐటీ కంపెనీల్లోనో ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఉద్యోగాల కంటే బిజినెస్ లు చేస్తూ నేటితరం యువత భారీగా సంపాదిస్తోంది. సరైన బిజినెస్ ఐడియాతోపాటుగా పబ్లిక్ పల్స్ పట్టుకునే తెలివితేటలు ఉంటే చాలు. ఉన్న ఊరిలోనే కాలు మీద కాలు వేసుకుని కాసుల వర్షం కురిపించవచ్చు. మారుతున్న జీవన శైలి కారణంగా వీకెండ్స్ వస్తే చాలు జనాలు ప్రక్రుతి ఒడిలో సేదతీరేందుకు పరుగెడుతున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాలు కేవలం టూరిస్టులకే కాదు చాలా మంది ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తున్నాయి. పర్యాటకుల రద్దీని అక్కడి వాతావరణాన్ని స్మార్ట్ బిజినెస్ ఐడియాగా మార్చుకుంటే భారీ మొత్తంలో ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు. దీనికి పెద్దగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. కేవలం టూరిస్టుల అవసరాలను గుర్తించి చిన్న చిన్న స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే లక్షల బిజినెస్ ఎలా రన్ చేయవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పర్యాటక ప్రాంతాలు.. ఈ పేరు వినగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేవి అందమైన లోయలు.. చల్లి వాతావరణం.. కొండలు. మనలో చాలా మంది వీకెండ్స్ కానీ సెలవుల్లో పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే ఈరోజుల్లో ఈ పర్యాటక ప్రాంతాలు కేవలం సందర్శనకే పరిమితం కావడం లేదు.. స్థానిక యువతకు డబ్బు సంపాదించే వేదికలుగా మారుతున్నాయని చెప్పాలి. స్మార్ట్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉన్నవారికి ఈ ప్రాంతాలు భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. సరైన సమయంలో, పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా ఫుడ్ ఐటమ్స్ లేదంటే లోకల్ ప్రొడక్ట్స్ తో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే రోజుకు వేల రూపాలయ ఆదాయం ఆర్జించవచ్చని.. ఈ మధ్య కాలంలో వైరల్ అయిన కొన్ని స్టోరీలు నిరూపించాయి. ఇప్పుడు అరకు నుంచి అనంతగిరి వరకు ఎలాంటి బిజినెస్ లు ఎంచుకుంటే భారీ డబ్బు సంపాదించవచ్చో తెలుసుకుందాం.
అరకు లోయలో బాంబో చికెన్:
ఏపీలోని ప్రముఖ హిల్ స్టేషన్ అరకు వ్యాలీ. చాలా మంది ఈ ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అరకు వ్యాలీ వెళ్లే టూరిస్టులకు అక్కడ లభించే బాంబో చికెన్.. ఇది తినకుండా అక్కడి నుంచి వెనక్కు తిరిగిరారు. ఎందుకంటే నూనె లేకుండా వెదరుబొంగుల్లో చికెన్ ను కాల్చి ఇచ్చే ఈ సాంప్రదాయ వంటకానికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది.
అయితే వీకెండ్స్ లో రోజువారీ సంపాదన భారీ మొత్తంలో ఉంటుందని. సాధారణ రోజుల్లో అయితే 15 నుంచి 25కేజీల చికెన్ అమ్ముడుపోతుంది. అదే వీకెండ్స్ వస్తే పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రోజుకు 50 కేజీల నుంచి 80 కేజీల వరకు విక్రయిస్తారు. అయితే ఒక వెదురు బొంగు చికెన్ ధర రూ. 300 నుంచి రూ. 400 వరకు పలుకుతోంది. అంటే కేజీ పరంగా చూస్తే పర్యాటకులకు సుమారు 900 నుంచి 1000 రూపాయలకు విక్రయిస్తారు.
ఈ వెదురు చికెన్ విక్రయించడం వల్ల సాధారణ రోజుల్లో అయితే రోజుకు 15వేల నుంచి 20వేల వరకు సంపాదిస్తారు. వీకెండ్స్ లో ఇది 50వేల నుంచి 80వేల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ బాంబో చికెన్ లో నూనె కానీ నెయ్యి అస్సలు వాడకపోవడమే ఇక్కడి ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి. కేవలం చికెన్ , మసాలాలు, కట్టెలు, వెదురు బొంగుల ఖర్చు మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి.. ఈ ఖర్చులన్నీ పోను ఇందులో 35శాతం 40 శాతం వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
అనంతగిరి హిల్స్ లోనూ ఇదే ట్రెండ్:
ఇక అరకు వ్యాలీ మాదిరిగానే తెలంగాణలో ఉన్నఏకైక హిల్ స్టేషన్ వికారాబాద్ లోని అనంతగిరి హిల్స్. ఇక్కడ పచ్చని అడవులతోపాటు ట్రెక్కింగ్ స్పాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వీకెండ్ వస్తే చాలు పర్యాటకులు క్యూ కడుతుంటారు. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు ఎక్కువగా ఉదయం లేదా సాయంత్రం చలి వాతావరణం కారణంగా వేడి వేడిగా ఉండే ఫుడ్ తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అనంతగిరి హిల్స్ కు సమీపంలో ఉండే కోట్ పల్లి రిజర్వాయర్ పరిసరాల్లో వేడి వేడి మొక్కజొన్న కంకులు, అక్కడి అడవులు నుంచి సేకరించిన తాజా పండ్లు, వేడి వేడి మిర్చీ బజ్జీలు చాలా ఫేమస్..అందుకే చాలా మంది చిన్న చిన్న స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుని రోజుకు 5 వేల నుంచి 10వేల వరకు సంపాదిస్తున్నారు.
అయితే పర్యాటక ప్రాంతాల్లో కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి మంచి ఆదాయం పొందాలనుకునేవారు కొన్ని విషయాలను తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. అక్కడి వాతావరణాన్ని బట్టి మెనూ ఉండాలి. చలి ప్రాంతాల్లో అయితే కాఫీ, మ్యాగీ, సూప్స్, వేడి వేడి స్నాక్స్, టీ వంటి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా స్థానికంగా ఉండే రుచులు, ప్రత్యేకతలు జోడించినట్లయితే.. టూరిస్టులు త్వరగా ఆకర్షితులవుతారన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. వీకెండ్స్ కానీ పీక్ సీజన్స్ లో సాధారణ రోజుల కంటే ఎక్కువగా రద్దీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎక్కువ సర్వ్ చేస్తే మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. కష్టపడే తత్వం, టూరిస్టుల పల్స్ పట్టుకునే తెలివితేటలు ఉంటే చాలు .. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు లేకుండానే చిన్న చిన్న స్టాల్స్ తో మంచి ఉపాధి లభిస్తుంది. భారీ ఆదాయం కూడా సంపాదించుకోవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు.
