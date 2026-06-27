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Business Ideas: ఈ పండు తింటే క్యాన్సర్ మాయం? మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్.. Lakshmana phalam సాగుతో తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు భారీ ప్రాఫిట్..!!

Business Ideas: ఆరోగ్య స్పృహ పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో   అరుదైన పంటలకు మార్కెట్లో ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు లక్ష్మణ ఫలంను సాగు చేస్తూ మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పండుకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతుంది. క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు ఈ పండు, ఆకుల్లో ఉండటంతో కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి  చూపిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:34 AM IST
Business Ideas: ఈ పండు తింటే క్యాన్సర్ మాయం? మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్.. Lakshmana phalam సాగుతో తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు భారీ ప్రాఫిట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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