  • Business Ideas: కేవలం రూ. 30వేల పెట్టుబడితో.. ఇల్లు కదలకుండానే నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించే బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియా ఇదే..!!

Business Ideas: నేటికాలంలో జంక్ ఫుడ్‌కి యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతోంది. పిజ్జా, బర్గర్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వంటివి ఇప్పుడు ప్రతి వయసు వారికి ఎంతో ఇష్టంగా తింటున్నారు. మార్కెట్‌లో దొరికే వాటితో పోలిస్తే ఇంటి వద్ద తయారు చేసిన ఆహారం రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యకరంగానూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ అవకాశం వినియోగించుకుని ఇంటి వద్ద నుంచే పిజ్జా కార్నర్ బిజినెస్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:10 PM IST

Business Ideas: నేటికాలంలో జంక్ ఫుడ్‌కి యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతోంది. పిజ్జా, బర్గర్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వంటివి ఇప్పుడు ప్రతి వయసు వారికి ఎంతో ఇష్టంగా తింటున్నారు. మార్కెట్‌లో దొరికే వాటితో పోలిస్తే ఇంటి వద్ద తయారు చేసిన ఆహారం రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యకరంగానూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ అవకాశం వినియోగించుకుని ఇంటి వద్ద నుంచే పిజ్జా కార్నర్ బిజినెస్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. ప్రత్యేకంగా మహిళలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. ఇంటి పనులతో పాటు స్వయం ఉపాధిని పొందాలని అనుకునే మహిళలు చిన్న గదిని లేదా కిచెన్‌ను మినీ క్లౌడ్ కిచెన్‌గా మార్చి పిజ్జా తయారీ ప్రారంభించవచ్చు.

ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి పెద్ద పెట్టుబడి అవసరం లేదు. కేవలం 30 వేల రూపాయలతోనే ప్రారంభించవచ్చు. ముందుగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ మినీ పిజ్జా ఓవెన్ కొనుగోలు చేయాలి. దీని ధర సుమారు 10,000 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మిగిలిన 20,000 రూపాయలతో చీజ్, సాసెస్, పిజ్జా బేస్, ప్యాకేజింగ్ సామగ్రి వంటి అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇంట్లో ఒక చిన్న గదిని శుభ్రంగా ఉంచి పిజ్జా తయారీకి ఉపయోగించవచ్చు. అదనంగా, ఈ వ్యాపారాన్ని చట్టబద్ధంగా కొనసాగించడానికి FSSAI లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే, ఆర్డర్ల కోసం స్విగ్గి, జొమాటో వంటి ఆన్‌లైన్ డెలివరీ యాప్స్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించవచ్చు.

పిజ్జా రుచి మొత్తం దానిలో ఉపయోగించే చీజ్, సాస్ నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఉత్తమమైన పదార్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవచ్చు. పిజ్జా బేస్‌ను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడం ద్వారా హోమ్‌మేడ్ ఫీలింగ్ ఇవ్వవచ్చు. అదనంగా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు లేదా హోమ్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్‌లో చిన్న శిక్షణా కోర్సులు తీసుకోవడం ద్వారా పిజ్జా తయారీలో నైపుణ్యం పెంపొందించుకోవచ్చు.

Also Read: Business Ideas: భూమి నుంచి బంగారం తవ్వుతున్న రైతులు... ఈ పంట పండిస్తూ కోట్ల సంపదను మూటగట్టుకుంటున్నారు..!!

కేవలం పిజ్జా మాత్రమే కాకుండా, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, గార్లిక్ బ్రెడ్, బర్గర్, పాస్తా వంటి ఇతర ఆహారాలను కూడా మెనూలో చేర్చితే కస్టమర్లకు వైవిధ్యం లభిస్తుంది. కస్టమర్ సంతృప్తి, క్వాలిటీని కాపాడుతూ వ్యాపారం కొనసాగిస్తే, నెలకు 50 వేల రూపాయల నుండి లక్ష రూపాయల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఆర్డర్ల సంఖ్య మరింత పెరుగుతుంది.

మార్కెటింగ్ కోసం సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించడం చాలా ప్రయోజనకరం. Instagram, WhatsApp, Facebook వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో మీ పిజ్జా ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ కస్టమర్లను ఆకర్షించవచ్చు. ప్రత్యేక ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఇవ్వడం ద్వారా కొత్త కస్టమర్లను పొందవచ్చు. స్థానిక ఈవెంట్లలో చిన్న ఫుడ్ స్టాల్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా మీ బ్రాండ్‌ను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లవచ్చు.

మొత్తంగా చెప్పాలంటే, ఇంటి వద్ద నుంచే ప్రారంభించగలిగే ఈ పిజ్జా కార్నర్ వ్యాపారం, ముఖ్యంగా మహిళలకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. తక్కువ పెట్టుబడితో, సరైన ప్రణాళికతో, పరిశుభ్రతతో ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తే, ఇది మీకు స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా మారడమే కాకుండా, విజయవంతమైన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా ఎదగడానికి మార్గం చూపుతుంది.

Also Read: Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

