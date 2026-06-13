/Business Ideas: మోదీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ స్కీము ద్వారా లోన్ తీసుకుని.. 11 లక్షల పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. రూ. 40 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..!!

Pearl Farming Government Subsidy: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులతోపాటు రైతులను ఆదుకునేందుకు ఎన్నో సరికొత్త స్కీములను ప్రవేశపెడుతోంది. అందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించడం కష్టమైన నేటి కాలంలో నిరుద్యోగులను అక్కున చేర్చుకునేందుకు మోదీ సర్కార్ ముందుకు వచ్చింది. అందుకే చాలా మంది యువత ఉద్యోగాల వైపు కంటే బిజినెస్ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే పెట్టుబడి దిగులు లేకుండా ప్రభుత్వమే సబ్సిడీ అందిస్తోంది. రైతులు కూడా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ముత్యాల పెంపకంలో మంచి లాభాలు ఉండటంతో రైతులు ఇప్పుడు ముత్యాల పెంపకంలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ సబ్సిడీతో ఈ వ్యాపారం ద్వారా 40 లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది.
రైతులు ఒకప్పుడు పంటల ద్వారా భారీగా సంపాదించేవారు. కానీ ఇప్పుడు వ్యవసాయం నుంచే ఎక్కువగా సంపాదించలేకపోతున్నారు. అందుకే వారు పలు రకాల పంటలను పండించడంలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన వ్యాపారం గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అదే ముత్యాల పెంపకం.
నేటి కాలంలో భారీ ఆదాయాన్ని అందించడంతోపాటు అత్యంత పటిష్టమైన వనరుగా మారింది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించేందుకు కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ భారీ సహాయం కూడా అందిస్తుంది. మోదీ సర్కార్ అందించే సబ్సిడీ ఖర్చుల భారాన్ని భారీగా తగ్గిస్తుంది. కేవలం 11 లక్షల రూపాయల పెట్టుబడితో ఈ ముత్యాల పెంపకం సాగు చేసినట్లయితే 40 లక్షల రూపాయల వరకు లాభాలను పొందవచ్చు. అయితే ఈ ముత్యాల పెంపకాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలి ? ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఎలా అందిస్తుందన్న అనే పూర్తి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ముత్యాల పెంపకాన్ని ప్రారంభించే ముందు లాభాలే కాదు.. నష్టాలను నివారించేందుకు ముందుగా పూర్తిస్థాయి శాస్త్రీయ శిక్షణను పొందాలి. అనంతరం ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన వంటి ప్రభుత్వ స్కీమ్లో ముత్యాల పెంపకానికి భారీ సబ్సిడీని రైతులకు అందిస్తున్నాయి. చెరువుల తయారి తో పాటు ముత్యపు చిప్పల సేకరణ ఖర్చును భారీగా తగ్గిస్తాయి. ఈ వ్యాపార నమూనా కింద ఆ సుమారు 25వేల ముత్యపు చుక్కలను ఒక చెరువులో ఉంచుతారు. ముత్యాలను పండించడానికి ఈ చిప్పలలో ఒక చిన్న కేంద్రకాన్ని లేదా పూసను ఉంచి ఆ తర్వాత వాటిని వలసంచుల్లో నీటిలో వదులుతారు.
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన ద్వారా ప్రభుత్వ అందిస్తున్న ఆర్థిక సహాయంతో ఇవి వ్యాపారం మొత్తం ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా సాగుతోంది. అయితే ఆ ఆయిస్టర్లను చెరువు నీటిలో ఉంచి సుమారు 14 నుండి 18 నెలపాటు వాటికి సరైన సంరక్షణతో పాటు ఆహారం అందించిన తర్వాత అవి మెరిసే విలువైన ముత్యాలుగా మారుతాయి. ఈ ముత్యం ప్రక్రియలో మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు .
మీరు చేయాల్సిందల్లా నీటి క్వాలిటీ తోపాటు ఆయిస్టర్లను ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ సరిపోతుంది. ఈ ముత్యాలు పూర్తిగా మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు వాటి నాణ్యతను బట్టి అధిక ధరలకు అమ్ముడుపోతాయి. అయితే ఆభరణాల డిజైన్ నుండి ప్రధాన కంపెనీల వరకు ఈ ముత్యాలకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుందన్న సంగతి తెలిసిందే. 11 రూపాయల పెట్టుబడితో ప్రారంభించే ఈ ముత్యాల సాగుకు దాదాపు 40 లక్షల రూపాయల భారీ రాబడ్ని అందిస్తుంది. అందుకే ఈ కాలంలో చాలామంది యువత, రైతులు ఈ తెలివైన లాభదాయకమైన నమూనా వ్యాపారం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ప్రభుత్వం కూడా సబ్సిడీ అందించడంతో పెట్టుబడికి ఎలాంటి ఢోకా లేకుండా భారీ ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు.
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