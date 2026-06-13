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Business Ideas: మోదీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ స్కీము ద్వారా లోన్ తీసుకుని.. 11 లక్షల పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. రూ. 40 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..!!

Pearl Farming Government Subsidy:  కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులతోపాటు రైతులను ఆదుకునేందుకు ఎన్నో సరికొత్త స్కీములను ప్రవేశపెడుతోంది. అందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించడం కష్టమైన నేటి కాలంలో నిరుద్యోగులను అక్కున చేర్చుకునేందుకు మోదీ సర్కార్ ముందుకు వచ్చింది. అందుకే చాలా మంది యువత ఉద్యోగాల వైపు కంటే బిజినెస్ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే పెట్టుబడి దిగులు లేకుండా ప్రభుత్వమే సబ్సిడీ అందిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:02 PM IST
Business Ideas: మోదీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ స్కీము ద్వారా లోన్ తీసుకుని.. 11 లక్షల పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. రూ. 40 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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