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ఉద్యోగం వదిలేసి మరీ హంసల పెంపకం.. ఒక్క గుడ్డు రూ.800.. నెలకు లక్షల్లో సంపాదన..!!

Business Ideas Swan Farming: ఉద్యోగాల కోసం పట్టణాలకు వెళ్లిన చాలా మంది కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో స్వంత గ్రామాలకు తిరిగి వచ్చారు. ఉద్యోగాలు కోల్పోయి.. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయం చేస్తూ కొందరు.. సరికొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తూ మరికొందరు విజయాన్ని సాధించారు. అందులో ఒకరు శశిరంజన్. ఆయన చేసిన వ్యాపారం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:00 PM IST
ఉద్యోగం వదిలేసి మరీ హంసల పెంపకం.. ఒక్క గుడ్డు రూ.800.. నెలకు లక్షల్లో సంపాదన..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగం వదిలేసి మరీ హంసల పెంపకం.. ఒక్క గుడ్డు రూ.800.. నెలకు లక్షల్లో సంపాదన..!!
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