/ఉద్యోగం వదిలేసి మరీ హంసల పెంపకం.. ఒక్క గుడ్డు రూ.800.. నెలకు లక్షల్లో సంపాదన..!!

Business Ideas Swan Farming: కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయి చాలా మంది తమ స్వంత గ్రామాలకు తిరిగి వచ్చారు. అయితే కొందరు గ్రామాల్లో కొత్త అవకాశాలను వెతుక్కోవడంలో విజయం సాధించారు. అలాంటి వ్యక్తుల్లో ఒకరు శశిరంజన్. దర్బంగా జిల్లాలోని జలే బ్లాక్ కు చెందిన శశిరంజన్ ఒకప్పుడు సూరత్ లో ఉద్యోగం చేసేవాడు. కోవిడ్ సమయంలో ఉద్యోగం కోల్పోయి తన స్వంత గ్రామానికి తిరగి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలని భావించాడు. అప్పుడే ఆయన మెదడులో ఓ సరికొత్త ఆలోచన వచ్చింది. వ్యవసాయం చేస్తూ చేపల పెంపకం, హంసల పెంపకం చేస్తే మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని భావించాడు. అనుకున్నదే తరువుగా ప్రారంభించాడు. ఇప్పుడు లక్షల్లో ఆదాయ వనరుగా మారింది.
చేపల పెంపకంతో తన వ్యాపార ప్రారంభించిన శశిరంజన్.. ఆ తర్వాత హంసల పెంపకంపై దృష్టి పెట్టారు. ప్రస్తుతం తన ఫారంలో పలు రకాల హంసలను పెంచుతూ వాటి గుడ్లు, పిల్లలను అమ్మి మంచి లాభాలు పొందుతున్నాడు. శశిరంజన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఒక హంసల గుడ్డు 700 నుంచి 800 రూపాయలు పలుకుతుందట. ఈ గుడ్లకు ఉన్న ప్రత్యేక పోషక విలువలే ఈ గుడ్డు ధరకు కారణమని చెబుతున్నారు. ఒక గుడ్డు ఇద్దరికి లేదా ముగ్గురికి సరిపోతుందట. దీనివల్ల మార్కెట్లో వీటికి మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది. గుడ్లు అమ్మడంతో పాటు, అతను హంస పిల్లల నుండి కూడా మంచి ఆదాయం పొందుతున్నాడు.
ఒక జత సాధారణ హంసలు 4,000 నుండి 5,000 రూపాయలకు అమ్ముడవుతాయి. శశి రంజన్ వద్ద ఫ్లెమింగో జాతికి చెందిన ఒక ప్రత్యేకమైన హంసలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ హంసలను బీహార్లోని పూసా ప్రాంతంలోని ఒక ఫామ్హౌస్ నుండి తీసుకువచ్చినట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ జాతి హంసలు సంవత్సరానికి సుమారు 6 గుడ్లు పెడతాయని, 10 నుండి 12 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తాయని ఆయన తెలిపారు.
హంసలను పెంచే ఖర్చు కూడా తక్కువని శశి రంజన్ అంటున్నారు. ఒక చెరువు లేదా చిన్న నీటి వనరు ఉంటే, వాటి సంరక్షణ సులభతరం అవుతుందని ఆయన తెలిపారు. హంసలు సాధారణంగా గడ్డి, కీటకాలు, చిన్న చేపలు వంటి సహజమైన ఆహారాన్ని తింటాయి. అందువల్ల, మేత ఖర్చు తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇతర పక్షులతో పోలిస్తే వీటికి వ్యాధులు తక్కువగా వస్తాయి.
దీనివల్ల నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. ఒకసారి హంసల జత ఏర్పడిన తర్వాత, అవి సంవత్సరాల తరబడి గుడ్లు, పిల్లలను పెడుతూ రైతుకు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి. అందుకే హంసల పెంపకాన్ని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా కూడా పరిగణిస్తారు. గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలు వ్యవసాయం, చేపల పెంపకం, హంసల పెంపకం వంటి పనులు చేయడం ద్వారా మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చని శశి రంజన్ చెబుతున్నారు.
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