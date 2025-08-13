English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Business Ideas: రూపాయి పెట్టుబడితో పనిలేదు.. కేవలం ఒక మొబైల్ ఉంటే చాలు నెలకు రూ. 1 లక్ష సంపాదించే బిజినెస్ ఇదే

Business Ideas: ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో వ్యాపారం చేయాలంటే పెట్టుబడి మాత్రం ఉంటే సరిపోదు అంతకు మించిన తెలివితేటలు ప్లానింగ్ అనేది తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా మీరు వ్యాపార రంగంలో రాణించాలి అనుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఈ రంగంలో రాణించవచ్చు. 

Aug 13, 2025

ప్రపంచంలో సక్సెస్ పొందిన వ్యాపారాలన్నీ కూడా పెట్టుబడి కన్నా ముందు చక్కటి ప్లానింగ్ తో ప్రారంభమై ఆ తర్వాత మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు గా ఎదిగాయి. అలాంటి బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నట్లయితే చాలు దానిని ఉపయోగించి మీరు ప్రతి నెల చక్కటి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా మీరు చక్కటి ఆదాయం పొందవచ్చు. దానికోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా సోషల్ మీడియాలో మీకు చక్కటి ఫాలోయర్లను పొందడమే, . ఇలా ఫాలోయర్లను పొందడం ద్వారా మీరు భవిష్యత్తులో ఒక ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది,

 మీరు ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ అయినట్లయితే చాలు, ఎంచక్కా ఇంటి వద్ద ఉంటూనే డబ్బు సంపాదించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే ముందుగా మీరు ఏ రంగంలో పట్టు కలిగి ఉందో తెలుసుకోవడం మంచిది. . మీరు ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అయినట్లయితే, లేదా మంచి డాన్సర్ అయినట్లయితే, మీ ఆర్టిస్ట్ స్కిల్స్, లేదా మీ డాన్సింగ్ స్కిల్స్ ఫోన్ ద్వారా రికార్డు చేసి, యూట్యూబ్, ఇన్ స్టాగ్రామ్, ఫేస్ బుక్, ట్విట్టర్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫారం లలో అప్లోడ్ చేసినట్లయితే, మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే ఫాలోయర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది. మీరు ఇచ్చే కంటెంట్ క్వాలిటీని బట్టి ఫాలోయర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఆ తరువాత మీరు మీకు వచ్చిన ఫాలోయర్ల ఆధారంగా సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ గా మారి వాణిజ్య ప్రకటనలు చేయవచ్చు. దీని ద్వారా మీరు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. 

ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, ఇతర ఉత్పత్తులను ప్రమోట్ చేయడం ద్వారా ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ గా మీకు మంచి ఆదాయం పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే మీరు ముందుగా ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ గా ప్రమోట్ చేసే సమయంలో మీరు ఏ ఉత్పత్తి, లేదా సర్వీస్కు ప్రమోట్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన పూర్తి నిబంధనలు, దాని చట్టబద్ధత గురించి తెలుసుకుంటే మంచిది. బెట్టింగ్ యాప్స్ వంటి వాటి జోలికి వెళితే . చట్టపరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తి అవకాశం ఉంది. కనుక మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ లేదా సర్వీసును ప్రమోట్ చేస్తున్నారో ముందుగానే తెలుసుకొని ఇబ్బందులు లేకుండా చట్టబద్ధంగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకొని ప్రమోట్ చేస్తే మంచిది. 

Disclaimer: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం పాట కూడా అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వ్యాపార సలహాగా స్వీకరించకూడదు. . మీరు చేసే వ్యాపారాలకు జీ తెలుగు న్యూస్ వెబ్ పోర్టల్ ఇలాంటి బాధ్యత వహించదు. మీరు వ్యాపారం చేసే ముందు సంబంధిత రంగాలకు చెందిన నిపుణులను సంప్రదిస్తే మంచిది.

 

 

