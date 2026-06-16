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Cafe Niloufer: చాయ్ మాస్టర్లకు సీఈవో స్థాయి ప్యాకేజీ.. Cafe Niloufer సిబ్బంది జీతాలు తెలిస్తే నోరెళ్లబెడతారు..!!

Cafe Niloufer: హైదరాబాద్ లో నిలోఫర్ కేప్ గురించి అందరికీ తెలుసు. హైదరాబాద్ లో చార్మినార్ ఎంత ఫేమసో... నిలోఫర్ కేప్ కూడా అంతే ఫేమస్ అని చెప్పాలి. సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లో ఛాయ్, బిస్కెట్, మస్కాబన్ వంటి ఎన్నో ఫుడ్స్ నిలోఫర్ కేప్ అందిస్తోంది. టేస్ట్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కేఫ్ లో ఎప్పుడు చూసిన జనాలతో కిటకిటలాడుతుంది. నిత్యం వేలాది మంది కస్టమర్లతో రద్దీగా ఉండే ఈ నిలోఫర్ కేఫ్ లో వందలాది మంది ఉద్యోగులు పలు విభాగాల్లో పని చేస్తారు. మరి వారి జీతాలు ఎలా ఉంటాయి. ఏయే హోదాల్లో వారికి ఛాన్స్ లు ఉంటాయి. ఏం చదివితే అందులో ఉద్యోగం లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:54 AM IST
Cafe Niloufer: చాయ్ మాస్టర్లకు సీఈవో స్థాయి ప్యాకేజీ.. Cafe Niloufer సిబ్బంది జీతాలు తెలిస్తే నోరెళ్లబెడతారు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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