/Cafe Niloufer: చాయ్ మాస్టర్లకు సీఈవో స్థాయి ప్యాకేజీ.. Cafe Niloufer సిబ్బంది జీతాలు తెలిస్తే నోరెళ్లబెడతారు..!!

Cafe Niloufer: హైదరాబాద్ లో నిలోఫర్ కేప్ గురించి అందరికీ తెలుసు. హైదరాబాద్ లో చార్మినార్ ఎంత ఫేమసో... నిలోఫర్ కేప్ కూడా అంతే ఫేమస్ అని చెప్పాలి. సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లో ఛాయ్, బిస్కెట్, మస్కాబన్ వంటి ఎన్నో ఫుడ్స్ నిలోఫర్ కేప్ అందిస్తోంది. టేస్ట్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కేఫ్ లో ఎప్పుడు చూసిన జనాలతో కిటకిటలాడుతుంది. నిత్యం వేలాది మంది కస్టమర్లతో రద్దీగా ఉండే ఈ నిలోఫర్ కేఫ్ లో వందలాది మంది ఉద్యోగులు పలు విభాగాల్లో పని చేస్తారు. మరి వారి జీతాలు ఎలా ఉంటాయి. ఏయే హోదాల్లో వారికి ఛాన్స్ లు ఉంటాయి. ఏం చదివితే అందులో ఉద్యోగం లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ లోని నీలోఫర్ కేఫ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దశాబ్దాలుగా తనదైన రుచితో జనాలను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ కేఫ్.. ఇప్పుడు తన ఉద్యోగులకు ఇస్తున్న జీతాల విషయంలోనూ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు కారణమైంది. తమ కేఫ్ లో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి నెలకు ఏకంగా రూ. 5లక్షల వరకు జీతం ఇస్తున్నట్లు వెల్లడవ్వడంతో ఐటీ ఉద్యోగులు, కార్పొరేట్ సీఈఓలు సైతం షాక్ అవుతున్నారు.
నీలోఫర్ కేఫ్ అధినేత బాబూరావు కుమారుడు, కేఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనుమల శశాంక్ ఈ మధ్యే ఒక బిజినెస్ పాడ్ కాస్ట్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన కేఫ్ సక్సెస్ సీక్రేట్ ను ఆయన పంచుకున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఆయన తమ ఉద్యోగుల జీతభత్యాల గురించి చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. మామూలుగా కేఫ్ సిబ్బందికి నెలకు రూ. 50వేల నుంచి జీతం చెల్లిస్తారు. కానీ నిలోఫర్ కేఫ్ లో ఏడాదికి రూ. 60లక్షల ప్యాకేజీ అంటే నెలకు రూ. 5లక్షల వరకు జీతం తీసుకునే వారు కూడా ఉన్నారంటూ శశాంక్ తెలిపారు.
తమ కేఫ్ లో పనిచేసే సిబ్బందికి భారీ మొత్తంలో జీతాలు చెల్లించడం వెనక ఒక బలమైన కారణం ఉందని శశాంక్ తెలిపారు. మా నాన్నగారు బాబూరావు ఎప్పుడూ కూడా కస్టమర్ దేవుడు అయితే.. ఉద్యోగి మా కుటుంబ సభ్యుడని చెబుతుంటారు. మేము ఆ మాటకు కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు. దశాబ్దాలుగా ఒక రకమైన టేస్ట్, క్వాలిటీ అందించడమే నీలోఫర్ కేఫ్ స్పెషల్ అని ఆ రుచికి అలవాటుపడిన కస్టమర్లు వేరే చోటకు వెళ్లరని తెలిపారు.
ఈ రుచిని కాపాడేది తమ దగ్గర పనిచేసే చాయ్, బిస్కెట్ తయారీ మాస్టర్లేదనని శశాంక్ స్పష్టం చేశారు. వేలాది మంది కస్టమర్ల ఒత్తిడిని తట్టుకుంటూ.. రుచిలో ఎలాంటి మార్పు రాకుండా పనిచేసేవారి నైపుణ్యానికి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని వెల్లడించారు. అత్యంత నైపుణ్యం ఉన్న ఆ మాస్టర్లు కేఫ్ వదిలి వెళ్లకుండా వారిని సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకుంటున్నామని.. అందుకే వారికి కార్పొరేట్ స్థాయి ప్యాకేజీలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కామెంట్స్ బిజినెస్ క్వాలిటీని కాపాడేందుకు ఉద్యోగుల పాత్ర ఎంత కీలకం అనేది నిలోఫర్ కేఫ్ నిరూపిస్తోందని నెటిజన్లు సైతం ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఏ విభాగంలో ఏయే జీతాలు చెల్లిస్తారంటే.. సర్వీస్ విభాగంలో.. ఇక్కడ కస్టమర్లకు రిసీవ్ చేసుకున్న స్టీవార్డ్స్, సర్వర్లకు నెలకు రూ. 12వేల నుంచి 16వేల వరకు ఉంటుంది. సీనియర్స్ అయితే 17వేల వరకు ఉంటుంది. కిచెన్ విభాగంలో చాయ్, రుచికరమైన వంటకాలు చేసే చెఫ్స్, వారికి సహాయం చేసేవారికి లక్షల్లో జీతం ఉంటుంది. కేఫ్ ను పర్యవేక్షించే మేనేజర్లకు 25వేలకు పైగా ఉంటుంది. మార్కెటింగ్ అడ్మిషన్ విభాగంలో 35వేలకుపైగా ఉంటుంది. కౌంటర్ స్టాఫ్, బిల్లింగ్, క్యాషియర్లకు 20వేల వరకు జీతం చెల్లిస్తారు. వీటితోపాటు అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి.
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