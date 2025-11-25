Gratuity Calculator: మీరు 4ఏళ్లు ఉద్యోగం చేస్తే మీకు గ్రాట్యుటీ ఎంత లభిస్తుంది? పూర్తి లెక్క ఇదే..!!

New Labour Codes: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులలో గ్రాట్యుటీ ఎప్పటి నుంచీ చర్చలో ఉండే అంశం. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా గ్రాట్యుటీ నిబంధనలను మార్చింది. కొత్త కార్మిక కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత, ఉద్యోగులు ఇప్పుడు కేవలం ఒక సంవత్సరం సర్వీసు పూర్తిచేసిన తర్వాత కూడా గ్రాట్యుటీ పొందే అర్హతను పొందుతారు. ఇంతకు ముందు కనీసం ఐదు సంవత్సరాల సర్వీసు తప్పనిసరి అనే షరతు ఉండేది. ముఖ్యంగా ఫిక్స్డ్-టెర్మ్ ఎంప్లాయీలకు ఇది పెద్ద ఉపశమనమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే వారు ఇప్పుడు తక్కువ కాలం పనిచేసినా ఈ లాభం పొందవచ్చు. ఈ మార్పు గ్రాట్యుటీపై ఉన్న అనేక సందేహాలకు సమాధానమై మారింది.
గ్రాట్యుటీ ఉద్యోగి సంస్థ నుంచి మారుతున్న సమయంలో లేదా పదవీ విరమణ సమయంలో ఒకేసారి అందించే ఆర్థిక ప్రయోజనం. ఇది కంపెనీ ఉద్యోగి చేసిన సేవకు ఇచ్చే కృతజ్ఞత సంకేతం. చెల్లింపు, గ్రాట్యుటీ చట్టం ప్రకారం ఫ్యాక్టరీలు, గనులు, ఓడరేవులు, చమురు క్షేత్రాలు, రైల్వేలు, 10 మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఉన్న ప్రైవేట్ సంస్థలన్నీ ఈ చట్ట పరిధిలో ఉంటాయి.
గ్రాట్యుటీ అంటే ఏమిటి?
గ్రాట్యుటీ అనేది సంస్థ ఉద్యోగికి వారి నిరంతర సేవకు బహుమతిగా ఇచ్చే మొత్తము. కొత్త కార్మిక కోడ్ ప్రకారం, ఒక సంవత్సరం సర్వీసు పూర్తిచేసిన ఉద్యోగి కూడా దీనిని పొందే హక్కు కలిగి ఉంటారు. గతంలో 5 సంవత్సరాలు పనిచేస్తేనే ఆ ఉద్యోగి గ్రాట్యుటీకి అర్హులు అయ్యేవారుు.
ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు అర్హులా?
పై చెప్పిన సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులందరికీ ఈ ప్రయోజనం వర్తిస్తుంది. కనీస ఉద్యోగుల సంఖ్య 10 కంటే ఎక్కువగా ఉన్న సంస్థల్లో గ్రాట్యుటీ తప్పనిసరిగా అమలులో ఉంటుంది.
నోటీస్ పీరియడ్ కూడా లెక్కలో పడుతుందా?
చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, నోటీస్ పీరియడ్ కూడా నిరంతర సేవలో భాగమవుతుంది. కాబట్టి గ్రాట్యుటీ లెక్కల్లో నోటీస్ పీరియడ్ నెలలు కూడా చేరతాయి.
గ్రాట్యుటీ ఎలా లెక్కించాలి?
సులభమైన ఫార్ములా ఇలా ఉంటుంది:
గ్రాట్యుటీ = (చివరి జీతం) × (15/26) × (సర్వీస్ సంవత్సరాలు)
ఇక్కడ చివరి జీతం అంటే ప్రాథమిక వేతనం + డియర్నెస్ అలవెన్స్.
ఉదాహరణకు, చివరి జీతం రూ. 50,000 అనుకుందాం. అందులో ప్రాథమిక జీతం + DA రూ. 25,000 అని తీసుకుంటే
1 సంవత్సరం సర్వీసు:
25,000 × 15 × 1 ÷ 26 = ₹14,423
2 సంవత్సరాలు:
25,000 × 15 × 2 ÷ 26 = ₹28,846
3 సంవత్సరాలు:
25,000 × 15 × 3 ÷ 26 = ₹43,269
4 సంవత్సరాలు:
25,000 × 15 × 4 ÷ 26 = ₹57,692
గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే, ప్రతి సంవత్సరం జీతం మారతుందని ఈ లెక్కలు కేవలం ఉదాహరణ మాత్రమే. జీతం పెరిగితే గ్రాట్యుటీ మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం చట్టం ప్రకారం ఉద్యోగి గరిష్టంగా పొందగలిగే గ్రాట్యుటీ మొత్తం రూ. 20 లక్షలు.
కొత్త నిబంధనలు ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తాయి?
కొత్త కార్మిక చట్టాలు అమలులోకి రావడానికి సాధారణంగా సంస్థలకు 45 రోజుల సమయం ఇస్తారు. ఈ సర్దుబాటు కాలం పూర్తయిన తర్వాత కొత్త గ్రాట్యుటీ నిబంధనలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశముంది. కాబట్టి ఇవి కొత్త సంవత్సరంలో అధికారికంగా అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
