Californium Price: భూమి మీద అత్యంత ఖరీదైన లోహం..ఇది ఒక్క గ్రాము అమ్మితే 200 కిలోల బంగారం ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు!

Californium Most Expensive Metal: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారాన్ని వినియోగం, పెట్టుబడి పరంగా అత్యంత విలువైన లోహంగా పరిగణిస్తారు. కానీ ప్రపంచంలో ధర పరంగా అత్యంత ఖరీదైన మరో లోహం ఉంది. దాని పేరు కాలిఫోర్నియం. మీరు ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియాను అమ్మితే, మీరు 200 కిలోల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఇది నిజం. కాబట్టి ఈ లోహం ఎందుకు అంత ఖరీదైనది? ఇది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాలిఫోర్నియం ఒక సింథటిక్ రేడియోధార్మిక రసాయన మూలకం. అందుకే ఇది చాలా అరుదుగా, ఖరీదైనదిగా ఉంటుంది. దాని కృత్రిమ స్వభావం, అరుదుగా ఉండటం, అణు రియాక్టర్లలో దీనిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన సంక్లిష్ట ప్రక్రియ కారణంగా దీని అధిక ధర లభిస్తుంది.
ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియా లోహం ధర 27 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. అంటే మన కరెన్సీలో దాదాపు రూ.239 కోట్లు. బంగారం ధర కిలోకు రూ.1.2 కోట్లు. ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియాతో ఒక వినియోగదారుడు 200 కిలోల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. కాలిఫోర్నియా ఒక రేడియోధార్మిక రసాయన మూలకం. దీని చిహ్నం Cf. ఈ లోహాన్ని 1950లో బర్కిలీలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. అందుకే ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి ఈ లోహం పేరు పెట్టారు.
కాలిఫోర్నియా భూమిపై సహజంగా లభించదు. ఇది పూర్తిగా సింథటిక్ మూలకం. దీని ఉత్పత్తి చాలా సంక్లిష్టమైనది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొద్దిమంది సరఫరాదారులు మాత్రమే ఉన్నారు. దీనిని ఎక్కువగా అణు రియాక్టర్లలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ లోహాన్ని సాధారణ ప్రజలు చూడటం కష్టం. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువగా అణు ప్రాజెక్టులు, అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులలో ఉపయోగిస్తారు.
