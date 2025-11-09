English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Californium Price: భూమి మీద అత్యంత ఖరీదైన లోహం..ఇది ఒక్క గ్రాము అమ్మితే 200 కిలోల బంగారం ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు!

Californium Price: భూమి మీద అత్యంత ఖరీదైన లోహం..ఇది ఒక్క గ్రాము అమ్మితే 200 కిలోల బంగారం ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు!

Californium Most Expensive Metal: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారాన్ని వినియోగం, పెట్టుబడి పరంగా అత్యంత విలువైన లోహంగా పరిగణిస్తారు. కానీ ప్రపంచంలో ధర పరంగా అత్యంత ఖరీదైన మరో లోహం ఉంది. దాని పేరు కాలిఫోర్నియం. మీరు ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియాను అమ్మితే, మీరు 200 కిలోల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 9, 2025, 11:58 AM IST

Trending Photos

Samsung Galaxy S24: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బంపర్ ఆఫర్.. Galaxy S24 5G మొబైల్‌పై రూ.38 వేల బోనస్ తగ్గింపు.. రూ.1,899 లోపే ఫోన్ మీ సొంత..
7
S24 Ultra
Samsung Galaxy S24: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బంపర్ ఆఫర్.. Galaxy S24 5G మొబైల్‌పై రూ.38 వేల బోనస్ తగ్గింపు.. రూ.1,899 లోపే ఫోన్ మీ సొంత..
Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?
5
Anushka Shetty
Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్న బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
6
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్న బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Money Saving Tips: మహిళలు.. వారానికోసారి కొనుగోలు చేసే కూరగాయల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఏడాదికి లక్ష ఆదా చేసే ఛాన్స్..!!
6
Money Tips
Money Saving Tips: మహిళలు.. వారానికోసారి కొనుగోలు చేసే కూరగాయల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఏడాదికి లక్ష ఆదా చేసే ఛాన్స్..!!
Californium Price: భూమి మీద అత్యంత ఖరీదైన లోహం..ఇది ఒక్క గ్రాము అమ్మితే 200 కిలోల బంగారం ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు!

Californium Most Expensive Metal: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారాన్ని వినియోగం, పెట్టుబడి పరంగా అత్యంత విలువైన లోహంగా పరిగణిస్తారు. కానీ ప్రపంచంలో ధర పరంగా అత్యంత ఖరీదైన మరో లోహం ఉంది. దాని పేరు కాలిఫోర్నియం. మీరు ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియాను అమ్మితే, మీరు 200 కిలోల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఇది నిజం. కాబట్టి ఈ లోహం ఎందుకు అంత ఖరీదైనది? ఇది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

కాలిఫోర్నియం ఒక సింథటిక్ రేడియోధార్మిక రసాయన మూలకం. అందుకే ఇది చాలా అరుదుగా, ఖరీదైనదిగా ఉంటుంది. దాని కృత్రిమ స్వభావం, అరుదుగా ఉండటం, అణు రియాక్టర్లలో దీనిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన సంక్లిష్ట ప్రక్రియ కారణంగా దీని అధిక ధర లభిస్తుంది.

Also Read: School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!

ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియా లోహం ధర 27 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. అంటే మన కరెన్సీలో దాదాపు రూ.239 కోట్లు. బంగారం ధర కిలోకు రూ.1.2 కోట్లు. ఒక గ్రాము కాలిఫోర్నియాతో ఒక వినియోగదారుడు 200 కిలోల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. కాలిఫోర్నియా ఒక రేడియోధార్మిక రసాయన మూలకం. దీని చిహ్నం Cf. ఈ లోహాన్ని 1950లో బర్కిలీలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. అందుకే ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి ఈ లోహం పేరు పెట్టారు.

కాలిఫోర్నియా భూమిపై సహజంగా లభించదు. ఇది పూర్తిగా సింథటిక్ మూలకం. దీని ఉత్పత్తి చాలా సంక్లిష్టమైనది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొద్దిమంది సరఫరాదారులు మాత్రమే ఉన్నారు. దీనిని ఎక్కువగా అణు రియాక్టర్లలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ లోహాన్ని సాధారణ ప్రజలు చూడటం కష్టం. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువగా అణు ప్రాజెక్టులు, అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులలో ఉపయోగిస్తారు.

Also Read: Official Apology: కస్టమర్లను బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన జియో, BSNL..అంత పెద్ద తప్పు ఏం జరిగిందంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

CaliforniumCalifornium PriceCalifornium Most Expensive MetalCalifornium pricemost expensive metal

Trending News