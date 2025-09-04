Car GST Rate 2025: రూ.10 లక్షల కారు కొంటే ఎంత మిగులుతుందో తెలుసా? చూస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు!

New Car GST in India 2025: కార్లు కొనుగోలు చేసే వారికి గుడ్న్యూస్. దేశవ్యాప్తంగా ఇకపై కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి. వాహనాలపై పన్ను తగ్గించడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. తాజాగా జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సవరించిన పన్ను శాతాన్ని బట్టి.. ఓ రూ.10 లక్షల కారు ఇప్పటి ధరతో పన్ను తగ్గింపు చేసిన ధరలతో పోలిస్తే ఎంతమేర రేటు తగ్గనుందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. తద్వారా ఆ తగ్గింపు వాహనదారులకు లాభంగా మారనుంది.
గతంలో కార్లపై GST 28-31% ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దానిని కేవలం 18% కి తగ్గించారు. దీంతో కారు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఆ ధరలో మనం వ్యత్యాసం చూడొచ్చు. పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లు ఎంత చౌకగా మారనున్నాయో ఇప్పుడు అందరికి అర్ధమయ్యే భాషలో తెలుసుకుందాం.
పెట్రోల్ కారు ఎంత చౌక?
మీరు రూ. 10 లక్షల విలువైన పెట్రోల్ కారును కొనుగోలు చేస్తుంటే, గతంలో దానిపై గతంలో 29% GST విధించారు. ఇప్పుడు కొత్త GST రేటు కేవలం 18%. అంటే ఇప్పుడు మీరు అదే కారును దాదాపు రూ. 85,000 తక్కువ ధరకు పొందుతారు.
పెట్రోల్ చిన్న కార్లు (ఉదాహరణలు)
29% GST కి ముందు ధర: ₹10,00,000
అసలు ధర (ఎక్స్-జీఎస్టీ): ₹7,75,194
ప్రస్తుత ధర 18% GST: ₹9,14,729
మొత్తం పొదుపు: ₹85,271 (సుమారు 8.5% తక్కువ)
డీజిల్ కారు ఎంత చౌక?
డీజిల్ కార్లపై గతంలో పన్ను ఎక్కువగా ఉండేది. 31% GST కారణంగా, ధరలు చాలా పెరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు 18% GST అమలు తర్వాత, ధరలలో రూ. 1.50 లక్షల వరకు ఆదా అయింది.
డీజిల్ చిన్న కార్లు (ఉదాహరణలు)
31% GST కి ముందు ధర: ₹15,00,000
బేస్ ధర (ఎక్స్-జీఎస్టీ): ₹ 11,45,038
ప్రస్తుత ధర 18% GST: ₹13,50,146
మొత్తం పొదుపులు: ₹1,49,854 (సుమారు 10% తక్కువ)
ఎవరికి లాభం?
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర తగ్గింపు కారణంగా, రుణ మొత్తం తగ్గించబడింది. EMI తగ్గించబడింది. 1200cc వరకు పెట్రోల్, 1500cc వరకు డీజిల్ అంతే కాకుండా 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉన్న కార్లు 18% శ్లాబ్లో ఉన్నాయి.
కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు డీలర్ కోట్లు ఆటోమేటిక్ గా మారిపోతుంది. ఆఫర్లు/తగ్గింపులను బట్టి దీనిని తగ్గించి కొటేషన్ ఇవ్వొచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQలు)
ప్రశ్న 1) GST రేటు తగ్గింపు తర్వాత కార్లు ఎంత చౌకగా మారవచ్చు?
పెట్రోల్ కార్ల ధర రూ.85,000, డీజిల్ కార్ల ధర రూ.1.50 లక్షలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్న 2. ఏ కార్లు ఈ వర్గంలోకి వస్తాయి?
1200cc (పెట్రోల్), 1500cc (డీజిల్) వరకు ఇంజిన్ సామర్థ్యంతో పాటు కొనే కారు 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు కలిగిన చిన్న కార్లుపై కొత్త జీఎస్టీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ప్రశ్న 3. ఇంతకు ముందు కార్లపై ఎంత GST విధించబడింది?
గతంలో కార్లపై జీఎస్టీ 28-31 శాతం ఉండేది.
ప్రశ్న 4. కార్లపై ఇప్పుడు ఎంత GST విధిస్తున్నారు?
ఇప్పుడు కార్లపై 18% GST మాత్రమే విధిస్తున్నారు.
ప్రశ్న 5. దీని వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం?
కారు కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు ప్రత్యక్ష పొదుపు లభిస్తుంది. EMI కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
