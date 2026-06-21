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Cars: కొత్త కారు కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో రూ. 60,000 వేల వరకు ఆదా..!!

Kerala government EV incentive 2026: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ప్రోత్సహించేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. తాజాగా కేరళ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయంతో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ఆన్ రోడ్డు ధర భారీగా తగ్గనుంది. కొత్త పన్ను ప్రకటన తర్వాత  20లక్షల వరకు ధర ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై దాదాపు రూ. 60,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే 40లక్షల ధర కంటే ఎక్కువగా ఉన్న కార్లపై పన్నులు కూడా పెంచింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:07 AM IST
Cars: కొత్త కారు కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో రూ. 60,000 వేల వరకు ఆదా..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో రూ. 60,000 వేల వరకు ఆదా..!!
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