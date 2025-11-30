Intersting Facts: మీడియా లెజెండ్.. సుభాష్ చంద్ర లేకపోతే మీడియా ఇలా ఉండేది కాదు.. 75వ పుట్టినరోజు వేళ ఆయన గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్..!!

Intersting Facts About Subash Chandra: మీడియా లెజెండ్.. మీడియా మొగల్..ఎలా పిలిచినా తక్కువే. భారతీయ టెలివిజన్ విప్లవానికి మార్గదర్శి సుభాష్ చంద్ర. ఆయన లేకుంటే నేడు మీడియా ఇలా ఉండేది కాదు. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ చైర్మన్, డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర నేడు తన 75 పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భారతీయ ప్రసార రంగాన్ని కొత్త దశకు తీసుకెళ్లిన అసాధారణ ప్రయాణాన్ని మరలా గుర్తు చేసుకోవటం ఎంతో సముచితం.
చాలామంది ఆయనను భారతీయ టెలివిజన్కు పితామహుడు గా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే దేశంలో మొదటి ప్రైవేట్ ఉపగ్రహ టెలివిజన్ ఛానల్ను ప్రారంభించిన ఘనత డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రదే. ఆయన చూపిన దారే నేడు భారతీయ వినోద పరిశ్రమ బహుళ-బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి ఎదగడానికి పునాది వేసింది. సరళీకరణ యుగం ప్రారంభమైన వేళ.. 1992లో ప్రైవేట్ ప్రసారాల ఆలోచన కూడా సాహసమై ఉన్న సమయంలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర జీ టీవీని ప్రారంభించడం మీడియా చరిత్రను మలుపు తిప్పింది. దూరదర్శన్ ఆధిపత్యం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో.. ఈ నిర్ణయం సాంకేతికంగానూ, రాజకీయంగానూ పెద్ద సవాలే అని చెప్పాలి. అయినప్పటికీ.. ఆయన వేసిన ధైర్యవంతమైన అడుగు భారతీయ మీడియా రంగాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. తర్వాత దేశంలో తొలి ప్రైవేట్ వార్తా ఛానల్ జీ న్యూస్ ప్రారంభించడం ఆయనను ముందు చూపు గల వ్యూహకర్తగా నిలబెట్టింది.
ఈ నిర్ణయాలు కేవలం ఒక సంస్థను మాత్రమే కాదు... మొత్తం ఎకోసిస్టమ్ను మార్చేశాయి. పరిశ్రమ నివేదికల ప్రకారం.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర నాయకత్వం ప్రేరణగా, భారత మీడియా, వినోద రంగం నేడు 5 మిలియన్లకుపైగా ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించే స్థాయికి వచ్చింది. ఆయన ఆవిష్కరించిన జీ బ్రాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 190 దేశాల్లో ప్రసారం అవుతూ.. బిలియన్ల మంది వీక్షకులను చేరుకోవడం ఒక భారతీయ మీడియా సంస్థ సాధించిన అరుదెైన విజయంగా నిలిచింది.
Also Read: Success Story : పోరాటం… విజయం.. అపజయాలను అవకాశాలుగా మార్చిన మీడియా మాగ్నేట్.. జీ మీడియా అధినేత సుభాష్ చంద్ర సక్సెస్ స్టోరీ చదివితే గూస్ బంప్స్ పక్కా..!!
వినోదానికి మాత్రమే పరిమితంకాకుండా.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆధ్వర్యంలోని ఎస్సెల్ గ్రూప్ ప్యాకేజింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విద్య, టెక్నాలజీ, లీజర్ వంటి విభిన్న రంగాల్లోకి విస్తరించి, బలమైన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించింది. హర్యానా రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఆయన ఎన్నికవడం, ప్రజా విధానాల అభివృద్ధిలో కూడా ఆయన పాల్గొనడాన్ని సూచిస్తుంది. అంతర్జాతీయ ఎమ్మీ డైరెక్టరేట్ అవార్డు వంటి ప్రపంచస్థాయి గౌరవాలు ఆయన సృష్టించిన ప్రభావాన్ని మరింత స్పష్టం చేస్తాయి. ఈ అవార్డును అందుకున్న తొలి భారతీయుడు కావడం ఆయన దూరదృష్టిని, ప్రత్యేకమైన నాయకత్వాన్ని ప్రపంచ వేదికపై నిలబెట్టింది.
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రయాణం.. ధైర్యం.. రిస్క్ తీసుకునే తత్వం.. దీర్ఘకాలిక దృష్టి.. కొత్తదనం కోసం చేసిన నిరంతర ప్రయత్నాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. ఆయన నిర్ణయాలు భారత మీడియా పరిణామాన్ని మాత్రమే కాదు.. ఈ రంగంలో కొత్త తరానికి వ్యవస్థాపక ఆలోచనలను కూడా సృష్టించాయి. ఈ రోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా.. భారతీయ మీడియాను రూపుదిద్దిన వ్యక్తిగా ఆయన వారసత్వం.. మనం చూస్తున్న ఛానెల్స్లో, మనం వినియోగించే కంటెంట్లో, ఆయన కలిగించిన ప్రభావంతో విస్తరించిన పరిశ్రమలో జీవిస్తోంది.
Also Read: Business Secrets: హర్యానా బిలియనీర్ .. బిజినెస్లో తోపు.. జీ మీడియా అధినేత సుభాష్ చంద్ర నుంచి ఈతరం నేర్చుకోవాల్సిన బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.