DA-DR Hike: దీపావళికి ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 3 కానుకలతో తీపికబురు అందించనున్న మోదీ సర్కార్.. అతి పెద్ద కానుక ఏంటంటే?

DA-DR Hike: పండగల సీజన్ షురూ అయ్యింది. అందులో దీపావళి సమయం దగ్గర పడింది. ఈ సీజన్లో లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ మూడు బహుమతులను అందిస్తూ తీపికబురు అందించబోతున్నారు. వీటిలో 8పే కమిషన్, కరువు భత్యం (DA)/DR పెంపు, దీపావళి బోనస్ ఉన్నాయి.
ఈ మూడు అంశాలపై కేంద్రం ప్రభుత్వం చేసే ప్రకటన.. లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు నింపే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా GST రేట్లను తగ్గించడం ద్వారా మోదీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 370 వస్తువుల ధరలను తగ్గించింది. ఇది సామాన్యులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దీపావళి బహుమతి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు, ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు మరింత ఆనందాన్ని కలిగించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ప్రభుత్వం అక్టోబర్ లో 8 పే కమిషన్ సంఘం ఏర్పాటు.. డీఏలో 3శాతం పెరుగుదల, బోనస్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఈ చర్యలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల ఉన్న నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తాయి. ఈ మార్పుల వల్ల 10 మిలియన్లకు పైగా ఉద్యోగులు , పెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందుతారు.8వ పే కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్లను గణనీయంగా పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రధాన మంత్రి మోదీ మంత్రివర్గం జనవరిలో దీని ఏర్పాటును ఆమోదించింది. ఇది జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. దీని వలన 5 మిలియన్లకు పైగా ఉద్యోగులు, 6 మిలియన్ల పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (TOR) అక్టోబర్ 2025లో జారీ చేయవచ్చు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 30-34శాతం జీతాల పెంపు లభించవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఫిట్మెంట్ కారకం 1.83 నుండి 2.46 వరకు ఉండవచ్చు. ఇది ఉద్యోగుల జీవితాలను మెరుగుపరుస్తుంది. దీపావళి చుట్టూ అక్టోబర్లో DA, DRలో 3శాతం పెరుగుదల ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. జనవరి 2025 నుండి DA ఇప్పటికే 53శాతం నుండి 55శాతానికి పెరిగింది. ఇప్పుడు, జూలై-డిసెంబర్ 2025కి, ఇది 55శాతం నుండి 58శాతానికి పెరగవచ్చు.
ఈ నిర్ణయం వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI) ఆధారంగా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రకటన అక్టోబర్ మధ్య నాటికి వెలువడే అవకాశం ఉంది. బకాయిలతో కూడిన చెల్లింపులు ఉద్యోగులకు అందుతాయి. ఉదాహరణకు, రూ. 18,000 ప్రాథమిక జీతం ఉన్న ఉద్యోగికి నెలకు రూ. 540 ప్రయోజనం లభిస్తుంది. త్రిపుర ప్రభుత్వం కూడా అక్టోబర్ 1, 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా 3శాతం పెంపును ప్రకటించింది. ఇది ఏడవ వేతన సంఘం యొక్క చివరి DA పెంపు అవుతుంది.
ప్రభుత్వం అక్టోబర్ లో ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్(PLB) అడ్ హాక్ బోనస్లను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దీని వలన ఉద్యోగులు ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా దీపావళిని జరుపుకోవచ్చు. రైల్వే ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే సుమారు రూ. 1,900 కోట్ల బోనస్ ఆమోదించింది. దీనివల్ల 10.91 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 30 రోజుల బోనస్ (రూ. 7,000 వరకు) అందుతుందని భావిస్తున్నారు. గ్రూప్ బి, సిలోని నాన్-గెజిటెడ్ ఉద్యోగులు అర్హులు. క్యాజువల్ కార్మికులు కూడా నెలకు రూ. 1,200 అందుకుంటారు. ఈ ప్రకటనలు ఉద్యోగులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాయి.
