UPI MDR Charges: యూపీఐ ద్వారా జరిగే లావాదేవీలపై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) విధింపునకు సంబంధించి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ ఫీజు కేవలం రూ.2 వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన వ్యాపార లావాదేవీలకే (P2M) పరిమితమని స్పష్టం చేసింది. సాధారణ ప్రజలు ఒకరికొకరు చేసుకునే ట్రాన్స్ఫర్స్పై ఎలాంటి ఛార్జీలు ఉండవని పేర్కొంది. దీంతో దాదాపు 96 శాతం రోజువారీ లావాదేవీలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని తెలిపింది.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం.. 0.4 శాతం MDR అనేది కేవలం రూ.2 వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన నిర్దిష్ట వ్యాపారి చెల్లింపులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పర్సన్ టు పర్సన్ లావాదేవీలు పూర్తిగా ఉచితంగానే ఉంటాయి. 2,000 వరకు జరిగే చెల్లింపులు, 'జీరో MDR' విధానం పరిధిలోకి వచ్చే లావాదేవీలు ఉచితంగానే ఉంటాయి. దీనివల్ల దాదాపు 96 శాతం P2M లావాదేవీలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. MDR అనేది UPI వినియోగదారుడిపై నేరుగా విధించే లావాదేవీ రుసుము కాదు.. ఇది వ్యాపారి చెల్లింపుల వ్యవస్థలో ఉండే ఒక ఛార్జీ.
P2P UPI ద్వారా మరొక వ్యక్తికి పంపించే మొత్తాలపై ఈ MDR వర్తించదు. ₹2,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ విలువైన వ్యాపారి లావాదేవీ MDR పరిధిలోకి రాదు. ఈ మార్పు ₹2,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన నిర్దిష్ట లావాదేవీలకు సంబంధించింది. ఉదాహరణకు.. రూ.10 వేలపై 0.4 శాతం అంటే రూ.40, అలాగే రూ.5,000 పై 0.4 శాతం అంటే రూ.20 అవుతుంది. లావాదేవీ మొత్తం ఎంత పెరిగినా ఎండీఆర్ పరిమితిని గరిష్ఠంగా రూ.300 వద్ద వరకు ఛార్జీ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వ్యాపారులకు చేసే లావాదేవీల సగటు విలువ దాదాపు రూ.577 మాత్రమే ఉన్నందున.. అత్యధిక లావాదేవీలు రూ.2,000 పరిమితి కంటే చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి. నిర్దిష్ట P2PM విభాగం కింద UPI QR ద్వారా నెలకు రూ.లక్ష వరకు స్వీకరించే చిన్న వ్యాపారులకు 'జీరో MDR' వర్తిస్తుంది.
రైల్వేలు, టెలికాం, బీమా, ఇంధనం, వ్యవసాయ ఉత్పాదక వస్తువుల వంటి రంగాలలో రూ.2,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన లావాదేవీలకు సాధారణ 0.4% రేటుకు బదులుగా స్థిరంగా రూ.5 MDR వర్తిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సెక్యూరిటీలు, స్టాక్ బ్రోకర్లు, డీలర్లకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట చెల్లింపులపై 0.02 శాతం MDR వర్తిస్తుంది, ఇది గరిష్టంగా రూ.300కి పరిమితం చేశారు. MDR అనేది ప్రభుత్వం లేదా NPCI వసూలు చేసే పన్ను లేదా రుసుము కాదు. ఇది చెల్లింపుల వ్యవస్థలో పాలుపంచుకునే వివిధ సంస్థల మధ్య పంపిణీ చేయనున్నారు. MDRను కస్టమర్ నుంచి విడిగా వసూలు చేయకుండా.. వ్యాపారికి అందిన లావాదేవీ మొత్తం నుంచి తీసివేస్తారు. తక్కువ విలువైన డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం 2025 మార్చిలో రూ.1,500 కోట్ల ప్రోత్సాహక పథకాన్ని కూడా ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. సాధారణ రోజువారీ యూపీఐ వినియోగంపై పూర్తి స్థాయి రుసుములు విధిస్తున్నారన్న ప్రచారంలో నిజం లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.