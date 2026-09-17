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UPI MDR Charges: యూపీఐ పేమెంట్స్‌పై కేంద్రం క్లారిటీ.. ఆ ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై నో ఛార్జ్..!

UPI MDR Charges: మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) విధింపు వార్తలపై నెలకొన్న గందరగోళానికి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ తెరదించింది. సాధారణ ప్రజలు ఒకరికొకరు చేసుకునే బదిలీలు (P2P) ఎప్పటిలాగే పూర్తిగా ఫ్రీ అని.. కేవలం రూ.2 వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన నిర్దిష్ట వ్యాపార చెల్లింపులకే (P2M) ఇది పరిమితమని స్పష్టం చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 17, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:02 PM IST
UPI MDR Charges: యూపీఐ పేమెంట్స్‌పై కేంద్రం క్లారిటీ.. ఆ ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై నో ఛార్జ్..!
Image Credit: UPI MDR Charges (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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