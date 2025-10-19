English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Diwali Bonus: దీపావళికి ఒక రోజు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 60 రోజుల బోనస్ ప్రకటన..!!

 Diwali Bonus Postal Department: దీపావళి పండుగ ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం తపాలా శాఖ ఉద్యోగులకు శుభవార్తను అందించింది. కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 60 రోజుల జీతానికి సమానమైన ఉత్పాదకత బోనస్‌ను ప్రకటించింది. ఈ బోనస్‌ను రెగ్యులర్, గ్రామీణ డాక్ సేవకులు, క్యాజువల్ కార్మికులు, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు పొందనున్నారు.

 Diwali Bonus Postal Department: దీపావళి పండుగకు ఒక రోజు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం  తన ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని తపాలా శాఖ, 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన  ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ (Productivity Linked Bonus) ను ప్రకటించింది. ఈ ఉత్తర్వు ప్రకారం, తపాలా శాఖ ఉద్యోగులు 60 రోజుల జీతానికి సమానమైన బోనస్ను పొందనున్నారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా వేలాది మంది ఉద్యోగులకు పండుగ సీజన్‌లో ఆర్థిక ఉపశమనం లభించనుంది.

ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఉత్తర్వులో ఈ బోనస్ గ్రూప్ సి, మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (MTS),  నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్ బి వర్గాలకు చెందిన రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో పాటు గ్రామీణ డాక్ సేవకులు (GDS), అలాగే తాత్కాలిక, పూర్తి సమయ క్యాజువల్ కార్మికులు కూడా పొందగలరని పేర్కొంది. అదనంగా, మార్చి 31, 2025 తర్వాత పదవీ విరమణ చేసినవారు.. రాజీనామా చేసినవారు.. లేదా డిప్యుటేషన్‌పై ఉన్న ఉద్యోగులు కూడా ఈ బోనస్‌కు అర్హులుగా పరిగణిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.

బోనస్ లెక్కించడానికి శాఖ ఒక స్పష్టమైన సూత్రాన్ని నిర్ణయించింది. రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల బోనస్ = (సగటు జీతం × 60 రోజులు ÷ 30.4) పద్ధతిలో లెక్కిస్తుంది. అయితే, బోనస్ లెక్కించడానికి గరిష్ట జీత పరిమితి నెలకు రూ. 7,000గా నిర్ణయించింది. గ్రామీణ డాక్ సేవకుల (GDS) బోనస్, వారి Time Related Continuity Allowance (TRCA) కరవు భత్యం (Dearness Allowance) ఆధారంగా లెక్కిస్తుంది. తాత్కాలిక లేదా పూర్తి సమయ క్యాజువల్ కార్మికులకు, వారి అంచనా నెల జీతం రూ. 1,200 ఆధారంగా తాత్కాలిక బోనస్ చెల్లిస్తుంది.

Also Read: Gold: ధన్‌తేరాస్‌ రోజున లక్ష కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం.. బంగారం ఎంత  కొన్నారో చూస్తే కళ్ళు పేలిపోతాయి..!!  

ఉద్యోగం నుంచి విరమణ చేసినవారు.. రాజీనామా చేసినవారు లేదా ఇతర శాఖలకు బదిలీ అయినవారు కూడా ఈ బోనస్‌ను అందుకుంటారు. వారికి ప్రో-రేటా పద్ధతిలో..  అంటే, వారు సేవ చేసిన కాలానికి అనుగుణంగా ఈ  బోనస్ అందించనున్నారు. ఈ నిర్ణయం తపాలా శాఖ ఉద్యోగుల్లో ఆనందాన్ని నింపింది. దీపావళి వంటి ప్రధాన పండుగ సమయంలో ఉద్యోగుల కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ బోనస్, వారి ఆర్థిక స్థిరత్వానికి తోడ్పడటమే కాకుండా, ఈ దీపావళి పండగను మరింత సంతోషంగా జరుపుకునేలా తీపికబురు చెప్పినందుకు ఉద్యోగులు సంతోషిస్తున్నారు.  

Also Read: Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!  

 

