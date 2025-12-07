English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Modi Govt: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. సొంతింటి కల నెరవేర్చుకునేందుకు రూ. 25లక్షల రుణం..!!

Modi Govt: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. సొంతింటి కల నెరవేర్చుకునేందుకు రూ. 25లక్షల రుణం..!!

A House Construction Advance Scheme is a government welfare program by Central Govt: ప్రతి ఒక్కరూ సొంత ఇల్లు కట్టాలనో లేదా కొనుగోలు చేయాలనో కలలు కంటారు. ఇల్లు కట్టడం లేదా కొనడం అనే ఈ కలను నెరవేర్చుకోవడం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సులభంగా మారింది. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ కేంద్ర ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ అడ్వాన్స్ (HBA) పథకం కింద, ఉద్యోగులకు తక్కువ వడ్డీ రేటుకు గృహ రుణాలు అందిస్తోంది. ఈ పథకం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 7, 2025, 08:21 PM IST

Modi Govt: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. సొంతింటి కల నెరవేర్చుకునేందుకు రూ. 25లక్షల రుణం..!!

House Construction Advance Scheme: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపికబురు చెప్పారు. ఇల్లు కట్టాలని లేదా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కాస్త భారం తగ్గించే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తక్కువ వడ్డీరేటుకే హోంలోన్ ఇచ్చే నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

గృహ నిర్మాణ ముందస్తు పథకం కింద, ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భూమిని నిర్మించడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి, మరమ్మత్తు చేసుకోవడం లేదా కొనుగోలు చేయడానికి చాలా తక్కువ వడ్డీ రేటుకు రుణాలు అందిస్తుంది. ఈ పథకం ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి, వారి గృహ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ పథకం మరింత ప్రభావవంతంగా చేయడానికి ప్రభుత్వం గరిష్ట రుణ పరిమితిని పెంచింది.

ఇప్పుడు.. ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి వారి ప్రాథమిక వేతనం + DA కంటే గరిష్టంగా 34 రెట్లు లేదా రూ. 25 లక్షల వరకు HBA పొందవచ్చు. ఒక ఉద్యోగి తమ ఇంటిని విస్తరించాలనుకుంటే లేదా మరమ్మత్తులు చేసుకోవాలన్నా, అడ్వాన్స్ కూడా నిర్దేశించిన పరిమితిలోపు ఆమోదిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు మార్కెట్ రేట్ల కంటే HBA పై చాలా తక్కువ వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది. ఈ వడ్డీ రేటు సాధారణంగా 6శాతం నుండి 7.5శాతం వరకు ఉంటుంది. అయితే ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో గృహ రుణ రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. HBA వడ్డీ రేటు స్థిరంగా ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం, అంటే రుణ వ్యవధిలో వడ్డీ పెరిగే ప్రమాదం లేదు.

ఈ పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని శాశ్వత ఉద్యోగులందరికీ అందుబాటులో ఉంది. అయితే తాత్కాలిక ఉద్యోగులు కూడా కొన్ని షరతుల కింద ప్రయోజనం పొందవచ్చు. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కనీసం ఐదు సంవత్సరాల ప్రభుత్వ సేవను పూర్తి చేసి ఉండటం తప్పనిసరి. ఇంకా.. ఉద్యోగి గతంలో ఎలాంటి ప్రభుత్వ గృహ లేదా ప్రభుత్వ గృహ ప్రయోజనాలను పొంది ఉండకూడదు. భార్యాభర్తలిద్దరూ ప్రభుత్వ సేవలో ఉంటే, ఒకరు మాత్రమే HBAని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం HBA నియమాలను మరింత సరళీకృతం చేసింది. నిర్మాణ రుజువు, మ్యాప్‌లు, ఇతర పత్రాలను సమర్పించే ప్రక్రియ ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంది. ఇది రుణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. రుణగ్రహీతలకు వెంటనే లోన్ మంజూరు చేస్తోంది.

