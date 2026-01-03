DA Hike latest update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి మరో కీలక అప్ డేట్ చర్చకు వస్తోంది. 2026 జనవరి నుంచి వర్తించే డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్) పెంపుపై అంచనాలు జోరందుకున్నాయి. 7వ వేతన సంఘం కాలపరిమితి ముగిసిన నేపథ్యంలో.. 8వ వేతన సంఘం దశలోకి అడుగుపెడుతున్న సమయంలో వచ్చే తొలి డీఏ పెంపు ఎంత ఉండబోతోందన్న అంశంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే.. ఈసారి భారీ పెంపు ఆశిస్తున్న వారికి అంచనాలు కొంత నిరాశనే మిగిలిస్తున్నాయి.
సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రెండుసార్లు జనవరి, జులై నెలల్లో డీఏ, డీఆర్ను సవరిస్తుంది. ధరల పెరుగుదలను తట్టుకునేందుకు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే ఈ భత్యం జీవన వ్యయ సూచిక ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. ఇప్పుడు కొత్త ఏడాది 2026 ప్రారంభమైన వేళ, జనవరి డీఏ పెంపు ఎంత ఉండొచ్చన్నదానిపై లెక్కలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా 8వ వేతన సంఘంలోకి అడుగుపెడుతున్న సమయంలో తొలి డీఏ పెంపు కావడంతో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది.
ఇప్పటికే నవంబర్ 2025 వరకు సంబంధించిన ఆల్ ఇండియా కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ (AICPI-IW) డేటా విడుదలైంది. ఈ గణాంకాల ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ డీఏ పెంపును అంచనా వేస్తున్నారు. జాతీయ స్థాయి మీడియా సంస్థలు కూడా ఇదే అంశంపై విశ్లేషణలు ప్రచురిస్తున్నాయి. అయితే, డిసెంబర్ 2025 నెలకు సంబంధించిన సీపీఐ డేటా వెలువడిన తర్వాతే డీఏ పెంపుపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే.. జులై 2025లో ప్రభుత్వం డీఏ, డీఆర్ను 3 శాతం పెంచింది. దీంతో మొత్తం డీఏ 58 శాతానికి చేరింది. ఇప్పుడు జనవరి 2026లో ఇది 60 శాతానికి చేరుతుందా? లేదా 61 శాతం వరకు వెళ్లే అవకాశముందా? అన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు లభ్యమైన గణాంకాల ప్రకారం ఈసారి పెంపు 2 శాతం లేదా గరిష్టంగా 3 శాతం మించకపోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
డీఏ లెక్కింపు ఒక నిర్దిష్ట సూత్రం ఆధారంగా జరుగుతుంది. గత 12 నెలల AICPI-IW సగటును తీసుకుని, 7వ వేతన సంఘం సూచించిన ఫార్ములా ప్రకారం డీఏ శాతం లెక్కిస్తారు. 2016 బేస్ ఇయర్ గణాంకాలను 2001 బేస్కు సరిపోల్చేందుకు 2.88 అనే ఫ్యాక్టర్ను ఉపయోగిస్తారు. తాజా కార్మిక శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, గత 12 నెలల సగటు సూచీ విలువ దాదాపు 145కి చేరింది. ఈ లెక్కను ఫార్ములాలో పెట్టినప్పుడు డీఏ సుమారు 59.9 శాతం వరకు వస్తోంది. ప్రభుత్వం సాధారణంగా డెసిమల్ విలువలను రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఇది 60 శాతంగా ఖరారయ్యే అవకాశముంది.
అయితే.. డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన సీపీఐ డేటా స్వల్పంగా పెరిగినా లేదా తగ్గినా.. తుది డీఏ శాతంపై ప్రభావం పడుతుంది. డిసెంబర్ డేటా బలంగా ఉంటే 3 శాతం పెంపు అవకాశం కనిపించవచ్చు. అదే మోస్తరు స్థాయిలో ఉంటే 2 శాతం పెంపుతో సరిపెట్టే పరిస్థితి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తానికి 2026 జనవరిలో డీఏ పెంపు ఖాయం అన్న భావన బలంగా ఉంది. కానీ.. ఇది భారీ ఊరట కలిగించే స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చన్న అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ. ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాన్ని కొంత మేర తగ్గించేందుకు ఈ పెంపు ఉపయోగపడుతుందని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. ఇక తుది నిర్ణయం డిసెంబర్ సీపీఐ గణాంకాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటనపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు.
