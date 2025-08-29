English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Scheme: ఒక్కొక్కరికి రూ. 50వేలు..చివరి తేదీ సమీపిస్తోంది.. వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి..!!

Central Government Scheme: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఎన్నో సరికొత్త స్కీములను ప్రవేశపెడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దేశంలోని రైతులు, మహిళలతోపాటు యువతను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ వారి కోసం అద్బుత స్కీములను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా అండగా నిలుస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తాజాగా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నవారికి మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వీధి వ్యాపారులు, చిన్న వ్యాపారులను ప్రోత్సహించేందుకు మోదీ సర్కార్ ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 29, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Govt Scheme: ఒక్కొక్కరికి రూ. 50వేలు..చివరి తేదీ సమీపిస్తోంది.. వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి..!!

Central Government Scheme: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఎన్నో సరికొత్త స్కీములను ప్రవేశపెడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దేశంలోని రైతులు, మహిళలతోపాటు యువతను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ వారి కోసం అద్బుత స్కీములను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా అండగా నిలుస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తాజాగా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నవారికి మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వీధి వ్యాపారులు, చిన్న వ్యాపారులను ప్రోత్సహించేందుకు మోదీ సర్కార్ ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రధానమంత్రి వీధి వ్యాపారులకోసం ఆత్మ నిర్భర్ నిధి స్కీమ్ ద్వారా గరిష్టంగా రూ. 5వేల లోన్ అందిస్తుంది. కోవిడ్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న చిరు వ్యాపారుల కోసం ఈ స్కీమును తీసుకువచ్చింది మోదీ ప్రభుత్వం. అప్పటి నుంచి ఈ స్కీమ్ అందుబాటులో ఉంది. కాగా ఈ స్కీమ్ చివరి తేదీ గతేడాది డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. అయితే ఈ స్కీమ్ కు వీధి వ్యాపారుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో ఈ స్కీమ్ ను మార్చి 31 , 2030 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 

ఈ స్కీమ్ ద్వారా కోట్లాది మందికి ప్రయోజనాలను అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. లక్షలాది మంది లబ్దిదారులు ఇప్పటికే ఈ స్కీమ్ ద్వారా లోన్స్ తీసుకున్నారు. కానీ ఈ స్కీమ్ వల్ల లబ్దిదారులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. ఈ స్కీమ్ కు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి..పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరింత పైపైకి.. మున్ముందు తగ్గుతుందా?.. ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!  

పీఎం స్వానిథి స్కీమ్ ద్వారా వీధి, చిన్న వ్యాపారులకు లోన్స్ ద్వారా డబ్బు అందిస్తుంది. లోన్ మూడు విడతల్లో అందిస్తారు. మొదటి విడతలో రూ. 10వేలు ఇచ్చేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు రూ. 15వేలకు పెంచారు. రెండో విడతలో రూ. 20వేలు అందించగా ఇప్పుడు రూ. 25వేలకు పెంచారు. ఈ రెండు విడతల్లో తీసుకున్న లోన్స్  సకాలంలో అందించినట్లయితే మూడవ విడత కింద రూ. 30వేల లోన్ అందిస్తారు. ఇప్పుడు దాన్ని రూ. 50వేలకు పెంచారు. 

ఈ మూడు విడతల కింద లోన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమయంలో మీరు యూపీఐ లింక్డ్ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీన్న వ్యక్తిగత లేదా ఏవైనా అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ క్రెడిట్ కార్డులను బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు అందిస్తాయి. వీధి వ్యాపారులకు ఈ స్కీమ్ ద్వారా రూ. 1600 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. మీరు అధికారిక వెబ్ సైట్ కు వెళ్లి ఈ స్కీమ్ ను నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
central government schemePM Swanidhi Scheme50 thousand loansmall tradersstreet vendors Street vendors PM Swanidhi Scheme

Trending News