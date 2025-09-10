UPS VS NPS: NPSకు మారుతున్నారా? UPS వద్దు అనుకుంటున్నారా? ఈ మ్యాటర్‌ తప్పక చదవండి..!!

UPS VS NPS: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ లోకి మార్చేందుకు అవకాశం కల్పించింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ. ఇలా మారే అవకాశం ఈ ఒక సారికి మాత్రమే పరిమితం చేసింది. అయితే యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ కి మారాలనుకునేవారు తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిలీఫ్ లభించిందని చెప్పవచ్చు. యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS)లో ఉన్న వారు.. నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)లోకి మారే వీలు కల్పించింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ. అయితే ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించుకునే అవకాశం అని స్పష్టంచేసింది. ఒకసారి NPSలోకి మారితే తిరిగి UPSలో చేరే అవకాశం ఉండదని పేర్కొంది.
ఎవరికి అవకాశం?
అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులు, అలాగే ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన వారు కూడా ఈ మార్పు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ షరతులు కఠినంగా ఉన్నాయి. పదవీ విరమణకు కనీసం ఒక ఏడాది ముందు లేదా స్వచ్ఛంద విరమణకు మూడు నెలల ముందు ఈ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి. క్రమశిక్షణా చర్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు, బలవంతపు రిటైర్మెంట్కు గురవుతున్న వారు దీనికి అర్హులు కారని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
UPS అంటే ఏమిటి?
యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది రిటైర్మెంట్ తర్వాత గ్యారంటీ పెన్షన్ ఇస్తుంది. ఇది డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)కి అనుసంధానించి ఉంటుంది. దాంతో ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం తగ్గుతుంది. అదనంగా గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ పెన్షన్ వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కనీసం 10 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.10,000 పెన్షన్ హామీగా లభిస్తుంది. తక్కువ రిస్క్ ఉన్న ప్రభుత్వ సపోర్ట్ స్కీమ్ ఇది. అయితే పెట్టుబడి అవకాశాలు పరిమితంగా ఉండటమే కాకుండా డబ్బు విత్డ్రా చేసే సౌలభ్యం తక్కువగా ఉంటుంది.
NPS అంటే ఏమిటి?
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్డ్ స్కీమ్. ఇందులో డబ్బు ఈక్విటీలు, ప్రభుత్వ బాండ్లు, సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి అవుతుంది. మార్కెట్ ఆధారంగా రాబడి లభిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ వృద్ధి అవకాశముంటుంది. రిటైర్మెంట్ సమయంలో కార్పస్లో 60శాతం మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగతా 40శాతంను యాన్యుటీగా మార్చుకోవాలి. సెక్షన్ 80C, 80CCD కింద టాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. అయితే హామీ ఇచ్చే పెన్షన్ లేదా ద్రవ్యోల్బణ రక్షణ ఉండదు.
UPS Vs NPS – ముఖ్య తేడాలు:
UPS – గ్యారంటీ పెన్షన్, డీఏ లింక్, గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ పెన్షన్, తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది.
NPS – అధిక రాబడి అవకాశాలు, ఎక్కువ విత్డ్రా ఫ్లెక్సిబిలిటీ, టాక్స్ బెనిఫిట్స్, కానీ మార్కెట్ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
చివరి గడువు:
UPS నుండి NPSకి మారేందుకు సెప్టెంబర్ 30, 2025 వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి మారిన తర్వాత తిరిగి యూపీఎస్ లో చేరడం అసాధ్యం. కాబట్టి ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్ అవసరాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
