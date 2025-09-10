English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPS VS NPS: NPSకు మారుతున్నారా? UPS వద్దు అనుకుంటున్నారా? ఈ మ్యాటర్‌ తప్పక చదవండి..!!

UPS VS NPS: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ లోకి మార్చేందుకు అవకాశం కల్పించింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ. ఇలా మారే అవకాశం ఈ ఒక సారికి మాత్రమే పరిమితం చేసింది. అయితే యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ కి మారాలనుకునేవారు తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 10, 2025, 07:08 PM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Star Actress: 7 నెలల గర్భంతోనే రెండవ పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరో తెలుసా..?
5
Actress Leena Chandavarkar
Star Actress: 7 నెలల గర్భంతోనే రెండవ పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరో తెలుసా..?
UPS VS NPS: NPSకు మారుతున్నారా? UPS వద్దు అనుకుంటున్నారా? ఈ మ్యాటర్‌ తప్పక చదవండి..!!

UPS VS NPS: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ లోకి మార్చేందుకు అవకాశం కల్పించింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ. ఇలా మారే అవకాశం ఈ ఒక సారికి మాత్రమే పరిమితం చేసింది. అయితే యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ కి మారాలనుకునేవారు తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిలీఫ్ లభించిందని చెప్పవచ్చు.  యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS)లో ఉన్న వారు.. నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)లోకి మారే వీలు కల్పించింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ. అయితే ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించుకునే అవకాశం అని స్పష్టంచేసింది. ఒకసారి NPSలోకి మారితే తిరిగి UPSలో చేరే అవకాశం ఉండదని పేర్కొంది.

ఎవరికి అవకాశం?

అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులు, అలాగే ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన వారు కూడా ఈ మార్పు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ షరతులు కఠినంగా ఉన్నాయి. పదవీ విరమణకు కనీసం ఒక ఏడాది ముందు లేదా స్వచ్ఛంద విరమణకు మూడు నెలల ముందు ఈ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి. క్రమశిక్షణా చర్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు, బలవంతపు రిటైర్మెంట్‌కు గురవుతున్న వారు దీనికి అర్హులు కారని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!  

UPS అంటే ఏమిటి?

యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది రిటైర్మెంట్ తర్వాత గ్యారంటీ పెన్షన్ ఇస్తుంది. ఇది  డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA)కి అనుసంధానించి ఉంటుంది. దాంతో ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం తగ్గుతుంది. అదనంగా గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ పెన్షన్ వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కనీసం 10 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.10,000 పెన్షన్ హామీగా లభిస్తుంది. తక్కువ రిస్క్ ఉన్న ప్రభుత్వ సపోర్ట్ స్కీమ్ ఇది. అయితే పెట్టుబడి అవకాశాలు పరిమితంగా ఉండటమే కాకుండా డబ్బు విత్‌డ్రా చేసే సౌలభ్యం తక్కువగా ఉంటుంది.

NPS అంటే ఏమిటి?

నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్డ్ స్కీమ్. ఇందులో డబ్బు ఈక్విటీలు, ప్రభుత్వ బాండ్లు, సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి అవుతుంది. మార్కెట్ ఆధారంగా రాబడి లభిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ వృద్ధి అవకాశముంటుంది. రిటైర్మెంట్ సమయంలో కార్పస్‌లో 60శాతం మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగతా 40శాతంను యాన్యుటీగా మార్చుకోవాలి. సెక్షన్ 80C, 80CCD కింద టాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. అయితే హామీ ఇచ్చే పెన్షన్ లేదా ద్రవ్యోల్బణ రక్షణ ఉండదు.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

UPS Vs NPS – ముఖ్య తేడాలు:

UPS – గ్యారంటీ పెన్షన్, డీఏ లింక్, గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ పెన్షన్, తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది.

NPS – అధిక రాబడి అవకాశాలు, ఎక్కువ విత్‌డ్రా ఫ్లెక్సిబిలిటీ, టాక్స్ బెనిఫిట్స్, కానీ మార్కెట్ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

చివరి గడువు:
UPS నుండి NPSకి మారేందుకు సెప్టెంబర్ 30, 2025 వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి మారిన తర్వాత తిరిగి యూపీఎస్ లో చేరడం అసాధ్యం. కాబట్టి ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్ అవసరాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Central government employees pension schemeUPS to NPS option 2025Unified Pension Scheme IndiaNational Pension System BenefitsPension scheme change last date

Trending News