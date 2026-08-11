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ప్లాస్టిక్ కరెన్సీపై బిగ్ అప్‌డేట్.. పార్లమెంట్‌లో నిర్మలమ్మ కీలక ప్రకటన

Plastic Currency Notes in India: దేశంలో రూ. 10, రూ.20 పాలిమర్ (ప్లాస్టిక్) నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టే ఆర్‌బీఐ ప్రణాళికకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు పార్లమెంట్‌లో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లిఖిత పూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 11, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:34 PM IST
ప్లాస్టిక్ కరెన్సీపై బిగ్ అప్‌డేట్.. పార్లమెంట్‌లో నిర్మలమ్మ కీలక ప్రకటన
Image Credit: RBI Polymer Notes (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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