Gold Import Duty: బంగారం, వెండి ప్రియులకు కేంద్రం మరో ఝలక్..భారీగా పెరగనున్న ధరలు!

Gold Import Duty Hike India: దేశంలో పసిడి, వెండి ధరలు సామాన్యుల నడ్డి విరుస్తున్నాయి. పసిడి దిగుమతులను కట్టడి చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగారం, వెండి, ప్లాటినం లోహాలపై దిగుమతి సుంకాన్ని భారీగా పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఇప్పటివరకు ఈ లోహాలపై 5 శాతం విలువైన దిగుమతి సుంకాన్ని కేంద్రం ఏకంగా 10 శాతం పెంచింది. అంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీని ఏకకాలంలో రెట్టింపు చేసింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నా.. మన దేశంలో తులం బంగారంపై వేలల్లో భారం పడనుంది.
నిర్ణయానికి కారణాలు ఏంటి?
కేంద్రం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ప్రధానంగా 'రికార్డు స్థాయి దిగుమతులు' ఉన్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ రికార్డు స్థాయిలో బంగారం దిగుమతులను నమోదు చేసింది. ఏకంగా 71.98 బిలియన్ విలువైన పసిడిని విదేశాల నుండి కొనుగోలు చేయడం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతోంది.
బంగారంపై మోజు తగ్గించుకోవాలని, అనవసరంగా పసిడిని కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేయకూడదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల ప్రజలకు వివరించారు. అయినప్పటికీ డిమాండ్ తగ్గిన ప్రభుత్వం సుంకాల పెంపును అస్త్రంగా ఏంచుకుంది.
సామాన్యులపై ప్రభావం
ప్రపంచంలో చైనా తర్వాత అత్యధికంగా బంగారాన్ని వినియోగించే దేశం భారత్. మన దేశంలో పెళ్లిళ్లు, పండుగలకు బంగారం కొనడం ఒక సెంటిమెంట్గా మారింది. ప్రస్తుత పెంపుతో అటు వెండి, ఇటు బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకనున్నాయి. ఇది సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల పొదుపుపై , వివాహ ఖర్చులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ముఖ్యంగా వెండిపై కూడా సుంకం పెరగడంతో పారిశ్రామిక రంగానికి కూడా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అటు నగల వ్యాపారులకు, ఇటు వినియోగదారులకు పెద్ద గండంగా మారింది.
Also Read: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎగిరి గంతేసే వార్త..డీఏతో పాటు HRA పెంపునకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్
Also REad: మహేష్ బాబు మేనకోడలిని చూశారా? హీరోయిన్లనే మించిన అందం..క్యూట్లో క్వీన్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook